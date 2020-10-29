День Покрови Пресвятої Богородиці був погожим, але прохолодним. Лише у Карпатах випав перший короткочасний сніг. Тож за народними прикметами, упродовж останнього місяця осені холоднітиме й надалі. Такий прогноз підтверджують і професійні синоптики. До кінця місяця денна температура знижуватиметься вдень від 9 до 1 градуса тепла, а нічна — від 3 до 8 градусів морозу. «Листопад — зимі брат», «У листопада осінь бореться з зимою», — кажуть прислів’я.

Але як свідчать факти, природа останнім часом вносить істотні поправки в будь-які прогнози. У жовтні раптові стихійні лиха сталися в Індії та Італії (повені), шторм «Алекс» у Франції й ураган «Дельта» на півдні Мексики, нищівні пожежі у Туреччині й Танзанії. Продемонстрував руйнівну силу цього місяця в Україні могутній буревій.

Отже, листопад буде холодним. А якими будуть наступні зима, весна, літо? Звернімося традиційно до прикмет і прогнозів успадкованих нами від дідів-прадідів. У листопаді старі люди звертають особливу увагу на стан погоди у такі дні релігійних свят: Дмитра Солунського. Дідів день (8), Параскеви П’ятниці (10), Кузьми і Дем’яна (14), Архістратига Михаїла (21), Пилипа (27).

Здавна вважають, що на Дмитра завершується хліборобський рік. До цього дня слід зібрати врожай городини. До млина везли на перший помел збіжжя. З борошна нового врожаю пекли калачі й під час святкової літургії роздавали їх парафіянам. Удома на покутті під образами ставили миску зі стравою і кухлик води. За столом під час сімейної трапези поминали дідів і прадідів до дванадцятого коліна. Ця традиція збереглася до наших днів.

Від Дмитра на землі господарює зима. Якщо цього дня випаде сніг, холодатиме до кінця місяця. Дощ з відлигою віщуватимуть теплу зиму і ранню весну.

Параскеви П’ятниці — жіноче свято. Цього дня жінки постують і не беруться за роботу. Навіть не можна розчісувати коси. Варто здійснити добрий вчинок на користь ближнім. Якщо на Параски погода сонячна, зима буде теплою, а якщо небо у хмарах, у грудні почнуться сильні морози.

Кузьму і Дем’яна вважають опікунами бідних, вони оберігають їх від усяких негараздів. Цього дня вперше від весняного Юрія (6 травня) пастухи голять бороди і стрижуть волосся на голові, бо протягом сезону не годилося брати в руки бритву — «щоб худоба не хворіла, а вівці не губили вовни». Якщо цього дня випаде сніг, весна буде з повенями, а якщо день видасться теплим, то й зима буде лагідною.

Свято Архістратига Михайла здавна вважали днем початку зими. «Приїде Михайло на білому коні — зиму приведе», «Михайло крижані мости мостить, по них привезе зиму в гості», — свідчать прислів’я. Якщо цього дня трава вкрита памороззю, хмарно, незабаром слід очікувати на великі снігопади. Туман і відлига затримають наступ холодів до Варвари (17 грудня) та Миколи (19 грудня).

Свято Пилипа — останній день перед початком зимового посту, що триває до 6 січня. Господині готують обрядову вечерю: борщ, локшину, вареники, смаження. За святковим столом збираються заміжні дочки з чоловіками, куми. Упродовж Пилипівського посту слід вживати рибу, овочі, гарбузову та гречану каші, борщі та юшки із грибами. До речі, гриби цього року вродили добре.

Якщо у листопаді снігу надме, літо буде врожайним.

Теплий листопад — лагідна зима.

Північно-східний вітер принесе мокрий сніг.

Якщо дерева впродовж місяця не скинуть листя, зима буде затяжною.

Яка погода в листопаді, така й весна.

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

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2 листопада— Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

3 листопада— День інженерних військ; День ракетних військ і артилерії

4 листопада— День залізничника; 360 років тому (1660) козацькі війська перемогли московитів під проводом Шереметьєва під Чудновом (нині Житомирщина)

5 листопада— Всесвітній день поширення інформації про проблеми цунамі

6 листопада— Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів;

60 років тому (1960) у Києві запущено в дію першу лінію метрополітену завдовжки 5 км (станції «Вокзальна» — «Дніпро»)

7 листопада— 80 років тому (1940) у Канаді створено Комітет українців Канади

8 листопада— День виноградарів, виноробів і садівників

9 листопада— День української писемності та мови; Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

9—15 листопада— Міжнародний тиждень науки та миру

10 листопада — Всесвітній день науки задля миру та розвитку

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17 листопада— День студента

19 листопада— День скловиробника; День працівників гідрометеорологічної служби; Всесвітній день філософії

20 листопада— Всесвітній день дитини; День індустріалізації Африки

21 листопада— День гідності та свободи; День десантно-штурмових військ; Всесвітній день телебачення

25 листопада— Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

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