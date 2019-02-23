Галина Стринада з буковинського села Чорногузи здобула у вижницькому коледжі професію вишивальниці, однак вабило її виготовлення ляльки. Надто що це лялька-оберіг. «Хотілося донести до людей, наскільки це давня і важлива традиція для нашого народу, — каже пані Галина. — Без ляльок-мотанок ніколи не обходилися в родині, тримали їх на почесному місці в хаті. Коли хтось заходив до світлиці, його увагу одразу привертала лялечка, захищала від зурочення, особливо берегла дитину».

Галина Стринада привозила колекцію ляльок на ярмарок до Дня міста Чернівці. Фото автора

За словами майстрині, усі ляльки слугували своєрідними талісманами дому. Були їх різновиди. Одні — на багатство, інші — на вірне кохання, що називалися нерозлучниками, бо мали одну спільну руку. Лялька-подорожниця завжди щасливо повертала власника з далеких доріг до рідного порога, її часто давали чоловікам, які вирушали на війну. Є материнські обереги — їх робили або як замовляння на народження дитини чи близнят, або для породіллі. Ляльки робили на врожай, заклинання дощу, здоров’я, достаток тощо.

— Не знаю, що важливіше: чи то лялька приносить щастя, чи то людина себе програмує на бажані події, — міркує майстриня. — Але нерідко так буває, що хтось замовить ляльку, і невдовзі в його житті стається те, про що так довго мріяв. Якось одна жінка замовила нерозлучників з дитям на руках, бо хотіла і пару знайти, і дитинку народити. Так і сталося. Одразу після заміжжя завагітніла. Дехто замовляє ляльку з дитям на руках у рожевому чи блакитному сповитку залежно від того, мріє мати хлопчика чи дівчинку. Коли робиш ці обереги з натхненням, добрими побажаннями, то, мабуть, ця енергетика і передається тій людині, яка матиме ляльку вдома.

Це гарний подарунок і для дітей, і для дорослих. Мотанки були не просто іграшками. Цю лялечку мати клала в колиску. Виготовляла зі старої сорочки, зберігши елементи вишивки. Часто її наповнювали запашним зіллям, від чого дитина краще спала. Потім дитина виростала і передавала мотанку власним дітям як родинний оберіг.

Створювали мотанку за чіткими правилами, пояснює майстриня. Її не шили, а тільки намотували нитку на скручені валки тканини, з яких формували тулуб. Голкою не торкалися ляльки: зшивати чи прикрашати вишивкою дозволено хіба що одяг, але в жодному разі не кололи сам оберіг. Так само не дозволяли стригти її чи в’язати на ній вузлики. Вважали, що так можна зав’язати собі долю. Тому частини ляльки формували і скріплювали, туго намотуючи нитку за годинниковою стрілкою, а кінець нитки просто обривали.

— На обличчі ляльки-мотанки обов’язково робили сакральний хрест. Також намотували його за годинниковою стрілкою з ниток різного кольору, — каже пані Галина. — Це сильний оберіг — знак Сонця, що символізує зв’язок між небом і землею, предків із сучасниками.

Одягали ляльку в народне вбрання: робили сорочечку, поясом кріпили спідницю, голову замотували хусточкою. А весь процес супроводжували добрими побажаннями і молитвою.

Надія МАКУШИНСЬКА
для «Урядового кур’єра»