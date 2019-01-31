Як ми й прогнозували у попередньому календарі, січень снігом посік і морозом припік. Щоправда, впродовж місяця морози не дуже дошкуляли, а ось сніги подекуди сягали метрової товщини. Буревійний циклон накрив Францію, Австрію, Німеччину, захід і південь України. Метеослужби Австрії й Німеччини зазначали, що такого потужного снігопаду не було протягом останніх 20 років.

Зате свято Водохреща порадувало чудовою сонячно-морозною погодою. Традиційне освячення води і велелюдні купання киян відбувалися у Гідропарку, на водоймах Святошина, Кончі-Заспи і Пущі-Водиці. До свята було завершено капітальну реконструкцію Пуща-Водицького парку: вимощено доріжки, збудовано новий віадук між двома зонами відпочинку на берегах озера, обладнано пляж, де і відбувалося дійство Водохреща.

Насичений святами і знаменними подіями (отримання Томоса і відзначення 100-річчя Злуки всіх українських земель у єдину соборну незалежну державу) січень передає естафету останньому місяцю зими. За попередніми прогнозами синоптиків, снігопади триватимуть, а критичних коливань температури не передбачають. Спостерігатимуться лише нічні похолодання. «Лютий у дворі — весна на порі», — стверджує прислів’я. Сонце день у день посилає на землю дедалі більше тепла, тривалість дня впродовж місяця збільшиться на півтори години. Прогнози на весну й літо старі люди складали, спостерігаючи за станом погоди у такі дні лютневих релігійних свят: Тимофія Напівзимника (4), Оксани — Ксенії Веснопровісниці (6), Стрітення Господнього (15), Власа (24).

Хоч минуло уже півзими, тимофіївські заметілі та приморозки можуть бути ще сильнішими, ніж у січні. «Якщо Тимофій морозом не візьме, то всі дороги снігом замете», — стверджує народна мудрість. У цей день пасічники слухають, як поводяться у вуликах бджоли: гудуть ледь чутно — все гаразд; неспокійне гудіння — слід терміново підгодувати сім’ю. Якщо на Тимофія почнеться снігопад, то триватиме довго. Погожий сонячний день — на ранню весну. Якщо день вітряний — незабаром почнеться заметіль.

Оксана нагадує господарям, що пора перевірити зимові запаси для себе і худоби: чи вистачить продуктів і збіжжя до нового врожаю, а сіна — до першого випасу. Якщо на Оксани гарна погода, то й весна буде теплою. Хмари пливуть високо — погожим буде весь місяць. «Яка Оксана, така й весна», — стверджують народні синоптики.

Стрітення Господнє знаменує зустріч зими з весною. Цього дня у храмах освячують воду і свічки. Після повернення з церкви господарі із запаленою свічкою обходили обійстя, свяченою водою окроплювали худобу. За давнім повір’ям, цей обряд захищає людей і тварин від стихійного лиха. Особливо цілющою вважається стрітенська вода. Нею напувають недужих, додають у дитячу купіль, окроплюють юнаків, котрі йдуть на військову службу. Пасічники окроплюють вулики, «щоб бджоли плодилися і добре роїлися».

Господині випікають цього дня пряники у вигляді пташок і роздають дітям, а ті вибігають із гостинцями у двір закликати в гості весну. Після Стрітення можна обрізати та прищеплювати садовину. «Прищепа й підщепа просинаються і добре зростаються», — кажуть досвідчені садівники. До речі, жодне релігійне свято не має стільки прикмет і афоризмів, як Стрітення. Ось деякі з них:

* Якщо на Стрітення дощ іде, господаря скрута жде.

* Якщо на Стрітення морозно та ясно, весна буде красна.

* Якщо на Стрітення сніг літає, весна не скоро завітає.

* На Стрітення птахи повертаються до лугу, а хлібороб до плуга.

* Якщо на Стрітення випав сніг, весна буде волога і холодна.

Притча розповідає, що Влас жив у ІV столітті н.е. Він опікувався бідними людьми і звіриною. Його вважають покровителем свійських тварин. За народними прикметами, Власові морози останні. «Прийшов Влас — із печі злазь», — кажуть трудівники села. Це означає, що час готуватися до весняно-польових робіт.

20 лютого відзначаємо сумну дату в історії нашої держави — День Героїв Небесної Сотні. Того дня п’ять років тому на вулиці Інститутській у Києві беркутівці цинічно розстріляли активістів Євромайдану, яких згодом назвали Героями Небесної Сотні. П’ять років тому вторгненням військ спецназу на територію АР Крим почалася російська агресія проти України. Гібридна війна триває в Донецькій та Луганській областях. Число жертв Революції гідності майже щодня поповнюється новими загиблими чи пораненими захисниками Вітчизни. На тлі цих трагічних подій нікчемним фарсом видається початок передвиборчої кампанії на пост Президента України. З телеефіру щедро ллється бруд на всіх претендентів, серед яких націоналісти і колабораціоністи, українці й іновірці, раніше судимі й ті, хто й досі не ладнає із законом, клоуни від шоу-бізнесу і чинної влади. Не вистачає у цій команді лише куховарки. Отож, шановні виборці, будьмо пильними, щоб знову, вже вкотре, не вскочити в халепу.

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

НАШ КАЛЕНДАР

1—3 лютого — Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин

2 лютого — 965 років із дня смерті Ярослава Мудрого (978—1054), великого князя київського, державного діяча Київської Русі

4 лютого — Всесвітній день боротьби із захворюванням на рак

6 лютого — Міжнародний день несприйняття операцій на жіночих статевих органах, що призводять до каліцтва

11 лютого — Міжнародний день жінок і дівчат у науці

13 лютого — Всесвітній день радіо

15 лютого — День вшанування учасників бойових дій на території інших держав; Стрітення Господнє

16 лютого — День вшанування військового журналіста України

19 лютого — 65 років тому (1954) Крим було передано зі складу РРФСР Україні

20 лютого — День Героїв Небесної Сотні; День соціальної справедливості; Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого — Міжнародний день рідної мови

23 лютого — 100 років з дня народження Петра Федуна (псевдонім Петро Полтава, 1919—1951), військового і політичного діяча, члена ОУН та УПА

28 лютого — День штурманської служби авіації Збройних сил України