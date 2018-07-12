Рідко зустрінеш, як тут, — щоб приміщення міської ради було на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку. Так місцева влада перебуває в однакових умовах із городянами і, мабуть, тому свого часу Гнівань першою у Вінницькій області, а може, і в Україні повністю відмовилася від централізованого опалення і впровадила індивідуальне. Тоді територіальна громада скористалася чи не першою істотною можливістю самореалізації. Утім, щоб мале місто стало господарем у власному домі, потрібна була урядова реформа з децентралізації. Якщо довколишні населені пункти Тиврівського району відмовилися іти з ним у спілку, то села Демидівка і Могилівка сусіднього Жмеринського погодилися. Щоправда, не відразу та за умови укладення меморандуму про співпрацю.

Бюджет розвитку перевиконають

Два роки витратила міська громада на створення ОТГ торік у жовтні. Наполегливість людей Гніванський міський голова Володимир Кулешов пояснив прагненням зробити життя кращим і зручнішим. Багато років місто, в якому майже 14 тисяч жителів, їздило по адміністративні послуги за 18 кілометрів до райцентру, в якому 4,5 тисячі жителів. «Щодо землі, нерухомого майна, будівництва треба було їхати і погоджувати в райцентрі. Пенсійний фонд, управління праці, фіскальна служба — теж там. І лікарня там, відділ культури, райвно. Поки туди і назад — то і день минув. Наше місто було не лише найбільшим споживачем адміністративних послуг, а й основним наповнювачем районного бюджету, а нам вертали менше. Тому закон про об’єднання територіальних громад став для нас дуже вдалим, і ми цією нагодою скористалися», — каже він.

Зі створенням об’єднаної територіальної громади додалося організаційної роботи, зросла відповідальність. Сьогодні міська рада формує свою структуру охорони здоров’я, освіти та ін. Штат збільшується, у найближчих планах — створити ЦНАП, а вільних адміністративних приміщень у місті немає. Тож доводиться дбати про все і відразу. Наприклад, виготовили проектно-кошторисну документацію на будівництво сучасного спортивного залу, бо для міських заходів використовують шкільні спортзали. У цій справі громада розраховує на власні кошти, а також на надходження 1,7 мільйона гривень із держбюджету на інфраструктурні проекти.

Насамперед тут взяли на свій бюджет заклади охорони здоров’я. «На початку медичної реформи нашу лікарню перетворили на філію районної. Повернення колишнього статусу лікарні — великий позитив для громади. Це перше завдання в стратегії до 2020 року, яке виконали», — зазначив Володимир Володимирович.

Стратегію розвитку розробили з урахуванням меморандуму про співпрацю. Як і було домовлено, у селах зберегли ФАПи, школи і дитсадки. Роблять ремонт демидівського Будинку культури, в якому використовували лише фойє. Передбачено кошти на освітлення сільських вулиць, а також на прокладання водогонів, бо в криницях зменшилося води. Визначили вулиці, які першими заасфальтують. Ще проблема (і це записано в меморандумі) — зробити поточний середній ремонт дороги між Гніванню і Демидівкою, яка розбита і, зі слів міського голови, перебуває в оперативному управлінні служби автомобільних доріг в області. Її приведуть до ладу на умовах співфінансування. Те, що на території ОТГ два гранкар’єри, це і певні проблеми, і перевага. Вантажівки возять щебінь вищезгаданою дорогою та центральною вулицею міста, забруднюючи їх. Крім того, як зазначив Володимир Кулешов, вони беруть більше від норми, що негативно позначається на стані дороги. Місто не має пересувного вагового комплексу, щоб контролювати ситуацію, а будівництво об’їзної дороги — лише в перспективі.

ВАТ «Гніванський кар’єр» — основне бюджетоутворююче підприємство, на якому працює 800 осіб. Саме податок на доходи фізичних осіб є визначальним і становить 55 відсотків у власних надходженнях до міського бюджету. Торік місто значно перевиконало планові показники бюджету розвитку. А цьогоріч загалом об’єднана територіальна громада це зробить, адже залучають інвестиції, створюють нові робочі місця.

Малюнок з ініціативи дітей

1 червня цього року в Гнівані відкрили майданчик для дітей. Такий, як найкращі в обласному центрі. А трохи раніше, під час міжнародного Шевченківського свята, встановили пам’ятник Великому Кобзарю біля міського центру громадських ініціатив. Місцева влада зацікавлює людей брати активну участь в житті громади. Тож центр громадських ініціатив створюють і в селі Могилівка. «Біля сільського клубу обладнаємо тренажери, майданчик для дітей, лавки. Молоді мами, поки діти граються, спілкуються між собою, до них виходить староста, який має бути саме в клубі — осередку культури і спілкування», — впевнений Володимир Кулешов.

Володимир Володимирович добрий організатор — президент асоціації спортивних територіальних громад України, голова клубу міських і селищних голів Вінниччини. У своїй громаді він предметно переймається питаннями розвитку громадянського суспільства, а також залученням до здорового способу життя. Одна з ініціатив — створення скейтпарку. «Я запитав у дітей, чого вони в першу чергу хочуть. Коли говорив про футбол і волейбол, лише кільканадцять рук побачив. А лише сказав «скейтборд» — гомін і маса рук», — розповідає голова. Майданчик обладнали у спільному дворі міської станції юних техніків та міської станції юних натуралістів, у гуртках яких займається понад 400 дітей. Це місце вже стало одним з улюблених. «Діти і молодь масово приходять сюди. На тренажери, доріжки — вело-, ролики, скейти. Настільки багато приходить, що іноді турбуюся, щоб вони розминулися. Я втішена, що діти відриваються від гаджетів, які їх полонили, і починають вести здоровий спосіб життя», — сказала директор міської станції юних техніків Оксана Ребедюк.

На одному з майданчиків скейтпарку з ініціативи дітей білою фарбою нанесли контури мапи України. Це треба для гри, а разом із тим, кажуть, що з цієї мапи діти бачать весь світ. Напевне, це так, адже Гнівань виграла грант ЄС на суму понад 757 тисяч євро. Згідно з європейською угодою мерів щодо запобігання загрозі глобального потепління, кошти місто використає здебільшого на термомодернізацію дитсадків і шкіл.