Ми частенько плануємо поїздки в далекі краї, забуваючи про унікальні й надзвичайно цікаві місця, які поряд із нами. Відвідуючи Київ, про який ще поговоримо, варто завітати в один з мальовничих кутків нашої країни — на Київщину.

Заквітчані луги, блакитні озера й річки приваблюють красою, а історичні й археологічні пам’ятки розповідають про події й людей, які впливали на розвиток країни. Приємно, що до них можна доїхати на власному автотранспорті або маршрутними автобусами, які регулярно курсують із Києва.

Плануючи мандрівку Київщиною, найкраще оселитись у столиці. Найдешевші варіанти проживання пропонують хостели від 100 гривень з особи. Кімнати у гостьовому домі дорожчі — від 400 гривень (дві особи), апартаменти здають в оренду від 580 гривень, а за номер у двозірковому готелі заплатите від 720 гривень, апарт-готелі трохи дешевші. Середня вартість двомісного номера у бюджетному готелі — 800—900 гривень (ніч). Чимало готельних комплексів пропонують не тільки поселення, а й активний відпочинок: SPA-центри, басейни, спортивні майданчики, тенісні корти та поля для гольфу.

Назад у минуле

Київщина — це край, де зароджувалася наша державність, де київські князі будували, а згодом розбудовували свої міста. Часом так хочеться хоч одним оком зазирнути в минуле. Приємно, що це можна зробити за 50 км від Києва в селі Копачів Обухівського району.

Саме тут відтворили Київський дитинець зразка V—XIII століть в історичних розмірах (10 га). Потрапивши сюди, ви зануритеся в атмосферу Київської Русі, станете безпосереднім учасником різноманітних театралізованих дійств. Для цього достатньо приїхати у Древній Київ у князівстві «Київська Русь». Вартість входу в парк — від 125 гривень.

Земля полину

Назва цього міста походить від виду полину чорнобилю, якого колись тут було вдосталь. Але відомим на весь світ його зробила не рослина, а трагедія на АЕС, яка сколихнула і змінила планету в 1986 році. Щодня зону відчуження (30-кілометрова зона навколо Чорнобильської АЕС) відві­дують сотні туристів, щоб пройтися коридорами станції, побачити, як працює автоматизована система контролю об’єкта «Укриття».

Вартість туру близько 1256 гривень з людини. Важливо, що зону відчуження заборонено відвідувати особам, які не досягли 18-річного віку, і вагітним. На її території заборонено їсти, пити, збирати ягоди, гриби, фрукти, овочі, горіхи, сідати на землю й торкатися рослин.

У тіні столітніх дубів

На території площею 3 га розташований дендропарк «Олександрія», який побудував французький архітектор Мюффо. Парк виник завдяки великому коханню. Коронний гетьман Франциск-Ксаверій Браницький був закоханий у дружину Олександру і запросив французького архітектора Мюффо створити парк, де б його кохана почувалася богинею. Мальовничі алеї, озера, ставки, водоспади, скульптури, будівлі навіють спокій та умиротворення.

В «Олександрії» у тіні дерев можна сховатися від міського шуму, дослідити унікальний трав’яний покрив на Великій галявині, відпочити біля 240-річного дуба, який називають господарем Малої галявини. І досі існує повір’я: якщо освідчитися в коханні біля цього дуба, то воно житиме вічно.

Вхід на територію «Олександрії» платний: 25 гривень для дорослих, для школярів та студентів — 10 гривень. Окремо оплачують вхідні квитки до музею. Розташовано дендропарк у місті Біла Церква, бульвар Олександрійський, 13.

Перший просто неба

Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» справедливо вважають одним з найбільших музейних комплексів нашої країни. Серед усіх на особливу увагу заслуговує Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, заснований у 1964 році, перший в Україні музей просто неба. Тут побачите не лише українське село кінця ХІХ — початку ХХ століття, а й стоянки від доби пізнього палеоліту до будівель часів Київської Русі. На 30 гектарах розміщено 13 тематичних музеїв, які ознайомлять вас із культурою, архітектурою і творчістю, звичаями та обрядами українців Середньої Наддніпрянщини. Понад 120 пам’яток народної архітектури, 30 тисяч — матеріальної й духовної культури дадуть вам змогу скласти цілісну картину славного минулого Київщини.

Розташовано заповідник «Переяслав» у місті Переяслав-Хмельницький на вулиці Шевченка, 8, вхід платний. У п’ятницю — неділю діє єдиний квиток у Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Його вартість 80 гривень для дорослих і 40 — для дітей. До речі, у цьому місті, де налічується близько 30 тисяч жителів, кількість музеїв одна з найбільших за щільністю в Україні (від Музею «Заповіту» Тараса Шевченка до Меморіального музею архітектора В. Г. Заболотного).

Неймовірна метаморфоза

На березі річки Роставиця у 1996 році з ініціативи місцевого жителя Івана Суслова на місці колишнього звалища почали будувати ландшафтний парк. Гуляючи ним, розумієш, що тут є все для комфортного відпочинку: альтанки, мости, скульптури, мінізоопарк, кафе та ресторани. Для дітей тут створили галявину, де оселилися казкові герої.

Унікальність ландшафтного парку — храмовий комплекс і великий фонтан-рулетка, який до реконструкції столичного Майдану Незалежності був у Києві. Вхід на територію безплатний, парк відкрито для відвідувачів у п’ятницю — неділю. Парк розташовано в селі Буки Сквирського району.

Малий Ермітаж

У селі Томашівка (Фастівський район) варто відвідати незвичний будинок, зведений у стилі модерн, — старовинну садибу Хоєцьких. Будували її за проєктом архітектора Валеріана Куликовського і називають малим Ермітажем. 2000 року її передали ченцям Свято-Введенського монастиря. Хоч нині у будинку Ризоположенчеський монастир, кілька кімнат оглянути можна з автентичними кахляними печами, ліпниною на стелі та іконами, а також прогулятися територією монастиря.

Музей марнославства

Символ корупції, як називають колишню резиденцію четвертого президента України Віктора Януковича, вражає розкішшю. Резиденцію будували з розмахом — від в’їзних воріт до інтер’єру кімнат, щоправда, не завжди зі смаком. Крім розкішного будинку, зразкового парку з містками, є маленький зоопарк. Територія комплексу величезна, заплануйте для огляду цілий день.

Парк «Межигір’я» розташований у селі Нові Петрівці на березі Київського водосховища, тому варто сюди добратися на «ракеті» Дніпром. Під час мандрівки на теплоході «Полісся-1» перетнете шлюз Київської ГЕС та потрапите у Київське море. «Ракета» у Межигір’ї чекає на пасажирів кілька годин.

Вартість входу в парк «Ме­жигір’я» у вихідні — 120 гривень для дорослих і 50 — для дітей. Окремо оплачується вхід на виставку ретроавтомобілів та кінологічний центр.

Хоч би куди ви поїхали, Київщина вас приємно вразить. Наприклад, поблизу міста Ржищева стоїть на воді Спасо-Преображенська церква, яка вціліла після затоплення водами Канівського водосховища села Гусинці.

В області активно розвивається зелений туризм. Вісім міст Київщини (Біла Церква, Богуслав, Васильків, Вишгород, Переяслав-Хмельницький, Ржищів, Фастів та Яготин) внесені до списку історичних населених місць України.

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Київської області можна дізнатися:

у департаменті економічного розвитку і торгівлі Київської ОДА за адресою:

01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1,

телефон (044) 286-81-57, (044) 286-82-52

Адреса веб-сайту: http://www.kyivregioneconomy.com