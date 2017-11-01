У Миколаївській обласній дитячій лікарні проведено унікальну нейрохірургічну операцію дитині, яка народилася з пухлиною завбільшки з її голову. Як розповідає обласний дитячий нейрохірург Сергій Чернишов, таких випадків у країні за останні 20 років зафіксовано лише кілька. Зазвичай ними займається Інститут нейрохірургії імені А. П. Ромоданова в Києві. Для Миколаївщини це перший досвід.
Немовля з’явилося на світ у серпні з допомогою кесаревого розтину. Адже вже на 20 тижні вагітності лікарі діагностували важку ваду розвитку головного мозку і рекомендували матері перервати її. Вона не погодилася. Тож через кілька годин після народження в пологовому будинку № 3 дитину доправили до обласної дитячої клінічної лікарні. «Про можливий патологічний процес у центральній нервовій системі дитини матері казали ще під час вагітності, — розповідає завідуюча неонатальним відділенням обласної дитячої клінічної лікарні Наталя Мартьянова. — Але жінка вирішила вагітності не переривати. Після народження стан дитини був важкий. Це зумовлено передовсім вадою розвитку головного мозку — потиличним менінгоцеле. Тобто мозкова грижа великого розміру: окружність голови дитини — 31 сантиметр і майже такого самого розміру утворення».
Батьки, побачивши дитину, від неї офіційно відмовилися. Тим часом в обласній дитячій клінічній лікарні хлопчика готували до операції. «Коли провели УЗ-обстеження, виявилося, що в грижовому мішку не лише дуже велика кіста, наповнена рідиною, а й частина головного мозку, — згадує Наталя Іванівна. — Перша операція мала на меті зменшити її розміри, видалити кісту».
У жовтні провели ще одну операцію, яка передбачала остаточну пластику. «Виявилося, що сама структура головного мозку, спайка поділена на дві частини. І друга частина була у грижовому мішку. Завдяки нейрохірургу, який проводив операцію, вдалося досягти чудових результатів. Навіть візуально окружність голови на вигляд така, як у здорової дитини», — розповідає Наталя Мартьянова.
Ще кілька днів після операції дитина перебувала у відділенні інтенсивної терапії. Коли стан стабілізували, немовля перевели до неонатального відділення.
Попереду в малюка значний реабілітаційний період. Але вже нині він добре засвоює їжу: якщо після народження вага становила 2250 грамів, то нині — 3850. Нещодавно складного пацієнта лікарні перевели до обласного будинку дитини. Саме туди потрапляють крихітки, від яких відмовилися батьки, аж доки для них не знайдеться родина.
Лікарі зазначають, що у хлопчика абсолютно нормальна робота слухових, зорових аналізаторів, не порушена рухова сфера. Такий його стан — яскраве підтвердження високого рівня професіоналізму нейрохірургічної служби, інтенсивістів, реабілітологів і загалом колективу обласної дитячої клінічної лікарні, в якій проводять операції будь-якої складності.