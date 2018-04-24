Здійнятий над головами переможців кубок — кульмінація напруженого дійства з назвою фінальний матч. Уже за місяць двічі такі емоції переповнюватимуть чаші столичних арен. 24 травня на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів. Хто з прекрасних зіграє в Києві, визначать 21—22 і 28—29 квітня у півфінальних матчах «Челсі» — «Вольфсбург» і «Манчестер Сіті» — «Ліон».
А 26 травня на НСК «Олімпійський» — найголовніша континентальна клубна футбольна подія — фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Шанси зіграти в українській столиці мають учасники півфінальних пар «Реал» — «Баварія» і «Ліверпуль» — «Рома». Перші ігри відбудуться 24—25 квітня, матчі у відповідь — 1—2 травня.
У межах підготовки до фінальних матчів УЄФА проводить деякі заходи. Один з найвидовищніших — урочиста передача кубків місту, яке прийматиме головну гру сезону. Однак українські футбольні функціонери вирішили не обмежуватися Києвом і організували трофеям тур кількома українськими містами. Окрім столиці, кубки Ліги чемпіонів вже побували в Херсоні, Маріуполі й Дніпрі, попереду — Харків, Одеса та Львів.
Київ урочисто зустрів трофеї Ліги чемпіонів УЄФА минулої суботи. Кубок, який отримає чоловіча футбольна команда, Київському міському голові Віталієві Кличку вручив амбасадор фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, а жіночий — представниця жіночої збірної України з футболу амбасадор Ія Андрущак.
«Проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА у столиці — це нагода презентувати Київ та Україну десяткам тисяч уболівальників, які прибудуть на один з найпрестижніших футбольних заходів з різних куточків світу. Гадаю, нам заздрять жителі багатьох європейських міст», — Віталій Кличко висловив сподівання, що столиця зможе продемонструвати їм українську гостинність, ознайомити з традиціями та вкотре показати, що Україна — це частина Європи.
Із Києва трофеї в супроводі офіційних посланців вирушили до Херсона. Там нині базується Федерація футболу Автономної Республіки Крим. Саме Крим і найвідоміший клуб півострова сімферопольська «Таврія» — перший представник незалежної України в лізі — удостоєні честі відкривати всеукраїнський тур трофеїв найпрестижніших клубних турнірів.
На зустріч із кубками у Херсоні й Бериславі, де нині базується «Таврія», прийшло багато юних і зовсім маленьких футболістів, серед яких були й діти-переселенці з Криму. Спостерігаючи їхній захват від доторкання до легендарних трофеїв, розумієш, що кримський футбол як невіддільна частина футбольної України обов’язково відродиться і подарує нові перемоги й незабутні емоції.
Далі був прифронтовий Маріуполь. Ще зовсім недавно приїзд таких гостей у це місто здавався просто неможливим, та нині це реальність. Площа перед драматичним театром, де всі охочі могли сфотографуватися з мрією тисяч футболістів з усього світу, була переповнена позитивними емоціями. Звісно, не могли в такий день учасники профі-туру не заїхати в гості до наших Героїв — захисників України. А ми пам’ятаємо, що це футбольне дійство, яке вже захопило Україну й кульмінація якого очікується наприкінці травня у столиці, — передовсім заслуга тих, хто боронить рідну землю.