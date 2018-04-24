Здійнятий над головами переможців кубок — кульмінація напруженого дійства з назвою фінальний матч. Уже за місяць двічі такі емоції переповнюватимуть чаші столичних арен. 24 травня на стадіоні «Динамо»  імені Валерія Лобановського відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів. Хто з прекрасних зіграє в Києві, визначать 21—22 і 28—29 квітня у півфінальних матчах «Челсі» — «Вольф­сбург»  і «Манчестер Сіті»  —  «Ліон».

А 26 травня  на НСК «Олімпійський» —  найголовніша континентальна клубна футбольна подія — фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Шанси зіграти в українській столиці мають учасники півфінальних пар «Реал» — «Баварія»  і «Ліверпуль» — «Рома». Перші  ігри відбудуться 24—25 квітня, матчі у відповідь — 1—2 травня.

У межах підготовки до фінальних матчів УЄФА проводить деякі заходи. Один з найвидовищніших — урочиста передача  кубків місту, яке прийматиме головну гру сезону. Однак українські футбольні функціонери вирішили не обмежуватися  Києвом і організували  трофеям тур кількома українськими містами. Окрім столиці, кубки Ліги чемпіонів вже побували в Херсоні, Маріуполі й Дніпрі, попереду — Харків, Одеса та Львів.

Київ урочисто зустрів трофеї Ліги чемпіонів УЄФА минулої суботи. Кубок, який отримає чоловіча футбольна команда, Київському міському голові Віталієві  Кличку вручив амбасадор фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, а жіночий — представниця жіночої збірної України з футболу амбасадор  Ія Андрущак.

Кубки Ліги чемпіонів УЄФА подорожують з легкої руки амбасадорів Андрія Шевченка та Ії Андрущак. Фото з сайту footboom.net

«Проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА у  столиці — це нагода презентувати Київ та Україну десяткам тисяч уболівальників, які прибудуть на один з найпрестижніших футбольних заходів з різних куточків світу. Гадаю,  нам заздрять жителі багатьох європейських міст», — Віталій Кличко висловив сподівання, що столиця зможе продемонструвати їм українську гостинність, ознайомити з традиціями та вкотре показати, що Україна — це частина Європи.

Із Києва трофеї в супроводі офіційних посланців вирушили до Херсона. Там нині базується Федерація футболу Автономної Республіки Крим. Саме Крим і найвідоміший клуб півострова сімферопольська «Таврія» — перший представник незалежної України в лізі — удостоєні честі відкривати всеукраїнський тур трофеїв найпрестижніших клубних турнірів.

На зустріч із кубками у Херсоні й Бериславі, де нині базується «Таврія», прийшло багато юних і зовсім маленьких футболістів, серед яких були й діти-переселенці з Криму. Спостерігаючи їхній захват від доторкання до легендарних трофеїв, розумієш, що кримський футбол як невіддільна частина футбольної України обов’язково відродиться і подарує нові перемоги й незабутні емоції.

Далі був прифронтовий Маріуполь. Ще зовсім недавно приїзд таких гостей у це місто здавався просто неможливим, та  нині це реальність. Площа перед драматичним театром, де всі охочі могли сфотографуватися з мрією тисяч футболістів з усього світу, була переповнена позитивними емоціями. Звісно, не могли в такий день учасники профі-туру не заїхати в гості  до наших Героїв — захисників України. А ми пам’ятаємо, що це футбольне дійство, яке вже захопило Україну й кульмінація якого очікується наприкінці травня у столиці, — передовсім заслуга тих, хто боронить рідну землю.

Головний трофей Ліги чемпіонів побував і в українських захисників. Фото з cайту facebook.com