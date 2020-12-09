Радсадівську об’єднану територіальну громаду, до якої входять шість сіл Миколаївського району Миколаївської області, створено 2017 року. Назву отримала від найбільшого населеного пункту, центру громади Радісного Саду. Нині Радсадівська ОТГ — одна з найуспішніших та результативних в області. Має власну стратегію соціально-економічного розвитку, над реалізацією якої працюють усі її члени. Громада має й амбітні плани, втілення в життя яких дасть змогу розвивати туризм, залучати інвестиції, зайнятися питаннями енергозбереження, зробити життя комфортнішим. Щоб люди відчули, що живуть у справжньому Радісному Саду.

Головне — визначити пріоритети

Щоб стати повноцінною, самостійною і самодостатньої громадою, слід було чимало попрацювати і керівництву ОТГ, і всім жителям. Після завершення процедури реорганізації сільські ради, які увійшли в ОТГ, вирішили визначити пріоритети діяльності. Тому провели опитування жителів щодо потреб і проблем, які потрібно вирішити насамперед. Побажання людей лягли в основу стратегії розвитку Радсадівської ОТГ.

Протягом 2018 року стратегію було розроблено і затверджено на сесії сільської ради. Вона має економічно-соціальний напрям, передбачає розвиток культури і дозвілля, туризму, підтримку нових форм сільського господарства, молоді, активізацію громадян та стимулювання здорового способу життя. Великий плюс від того, що у громаді є стратегічний документ, полягає в можливості залучати під нього інвестиції.

Як розповів голова Радсадівської ОТГ Юрій Піньковий, громада вже виконала деякі проєкти, є ті, що у процесі реалізації: «Протягом лише двох років встановлено нові насосні станції та башти Рожновського для забезпечення якісного водопостачання; відновлено причал у Новобогданівці; підвищили енергоефективність комунальних закладів шляхом їх термосанації і встановили енергоощадні системи опалення; відремонтували фестивальну площу для проведення культурно-масових заходів».

Є реальні результати. Наприклад, після того, як у селі Радсад встановлено камери відеоспостереження, розкрито два злочини. При школах створено розсадники, де з використанням сучасних технологій вирощуватимуть паркові культури для озеленення. Коштом громади здійснено ремонт місцевого медичного закладу, збудовано новий сучасний стадіон зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи в селищі Радісний Сад.

Голова ОТГ має великий досвід роботи в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади. З 2006-го до 2010 року він очолював Радсадівську сільську раду, два роки працював головою Миколаївської районної ради, 2017-го йому люди довірили керівництво ОТГ. Переобрали його головою і цього року. Він виправдовує довіру людей, вміло застосовує на практиці досвід і знання.

Громадянське суспільство в окремій громаді

Успіх громади залежить від активності громадян. У цьому переконаний Максим Корнієнко, заступник Радсадівського сільського голови, який став ініціатором створення агенції місцевого розвитку «Громада можливостей». Передбачають, що агенція зможе об’єднати всі громадські організації, які існують у Миколаївському районі. Навіщо? Аби разом залучати кошти інвесторів на реалізацію тих проєктів, які не по кишені окремим громадам.

Максим Корнієнко наводить такий приклад.

«На території нашої громади є велике підприємство, яке вирощує виноград, — розповідає він. — Після обрізання кущів утворюється велика кількість відходів — лози, приблизно 1400 тонн. І в нас виникла ідея збудувати завод з переробки лози і виготовлення з неї паливно-пелетних гранул. Але дуже дорогі проєктно-кошторисна документація і саме будівництво — 15— 20 мільйонів гривень. Якби ми об’єдналися з іншими громадами і долучилися разом до проєкту й будівництва, і користь була б для всіх. Перейшли б на альтернативний вид палива, зекономили бюджет всіх громад».

Поки що ідея задуму не реалізована, але відступати від нього радсадівці не стануть. Його відкладено на перспективу.

За такою самою системою можна збудувати, приміром, асфальтний мінізавод. Одній громаді це не під силу, а кілька могли б. Продукцію використовували б для власних потреб. Це проєкти міжмуніципальної співпраці.

Агенція, за словами Максима Корнієнка, займатиметься виключно соціально-економічним розвитком громади, пошуком інвестицій та інвесторів на розроблення проєктно-кошторисної документації й реалізацію самих проєктів.

«Ми визначилися з кількома пріоритетними векторами, — зазначає керівник агенції. — Це економічне зростання громади, об’єднання громадських організацій під егідою агенції. Коли ми писали стратегію, одним із завдань визначили розвиток громадянського суспільства. До речі, в нас сім краудфандингових груп, що вже реалізували проєкти, один з яких вартістю півтора мільйона гривень. Це сучасний парк відпочинку в Новобогданівці.

У громаді успішно працюють такі ініціативи: «Крок у майбутнє», «Разом ми сила», «Енергія успіху». Їхня діяльність доводить, що і в окремій громаді можна побудувати громадянське суспільство».

Є у радсадівців ще один задум. Вони вважають, що діяльність їхньої агенції може поширюватися на всю територію України. Звісно, передовсім агенція піклуватиметься про свою громаду, але працюватиме і з іншими успішними. Така співпраця дасть змогу взяти участь у місцевих, обласних, всеукраїнських та міжнародних програмах. Разом матимуть і результат.

Привабити туристів

Радсадівці щасливі, що живуть у мальовничому краї, де сади й лани, берег Південного Бугу, місцевість, яку обирали стародавні народи. Не використати унікальне географічне положення для розвитку туризму було б неприпустимою помилкою. Вони і не припустились її. Після того як керівник агенції «Громада можливостей» Максим Корнієнко під час навчальної поїздки відвідав Магдебург (Німеччина), він загорівся ідеєю створити туристичний проєкт.

Розробили власний туристично-рекреаційний продукт, основний компонент якого є «РадсадВелоСкіф». Його сутність — у популяризації й розвитку велотуризму. Цей проєкт «Підтримка та розвиток сталої мобільності в ОТГ» створено в межах програми зв’язків з європейськими міжнародними організаціями. Над ним працювали два роки: вже розробили автентичні дороговкази маршруту; у процесі створення — мережа велосипедних парковок, зокрема критих павільйонів біля шкіл; планують відкрити центр прокату велосипедів; прокладають велодоріжки двостороннього напрямку між Радсадом та Новою Богданівкою, де можна помилуватися панорамою. Загальна протяжність маршруту становитиме 24 кілометри. Офіційне відкриття двох велосипедних маршрутів поки що перенесли у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби.

З 2020-го громада запустила річковий трамвайчик Миколаїв — Новобогданівка, яким жителі громади за десять хвилин можуть потрапити в Корабельний район Миколаєва, а жителі обласного центру — швидко виїхати в екологічно чисті місця на правий берег Бузького лиману. Цей шлях — також одна зі складових туристично-рекреаційного маршруту.

А ще майбутні туристи зможуть помилуватися парками і скверами, які садять жителі громади у своїх селах. Торік на День Незалежності на кошти жителів громади у селі Нова Богданівка відкрили фонтан бажань. Відкриття супроводжувалося музикою, киданням монет у воду і загадуванням бажань. Гостей було так багато, що дріб’язку зібрали цілий ящик. Гроші витратили на купівлю унікального дерева гінкго білоба. Нині це дерево росте неподалік фонтану, в парку Перемоги. Тож є ще одна дивовижа, на яку туристам захочеться поглянути.

Ще один проєкт, який реалізують завдяки співфінансуванню з міжнародних фондів, — будівництво центру надання адміністративних послуг. Днями його урочисто відкрили в селищі Радсад. Крім головного офісу, в селах Зарічне та Козирка відкриють старостинські філії ЦНАПу. Тож адміністративні послуги максимально наблизили до селян і створили робочі місця.

Реформу з децентралізації радсадівці схвалюють. Адже переконалися, що можуть бути господарями своїх територій, не лише самостійно розпоряджатися власними коштами, а й заробляти їх. А головне — можуть робити своє життя комфортнішим, доводячи, що справді живуть у Радісному Саду.