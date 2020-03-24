Якщо вам насправді конче необхідно вийти на вулицю та відвідати місця, де можуть перебувати інші люди, обов’язково скористайтеся медичною маскою. Вони вже з’явилися в аптечних закладах і з кожним днем їх туди надходитиме дедалі більше. Нині вітчизняні виробники нарощують виробництво хірургічних масок і у найближчому майбутньому дефіциту у засобах індивідуального захисту в нашій державі вже не буде. На цьому наголосив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на черговому брифінгу.

Він також зазначив, що, на жаль, водночас ще є люди, які в такі складні часи намагаються нажитися та вивезти ці засоби за межі нашої держави. За словами фахівця, з ними жорстко працює Національна поліція, митна служба та СБУ. А всіх підприємців він закликав до свідомого ставлення до ситуації: продавати ці засоби тільки в заклади охорони здоров’я та аптечну мережу України. Саме так буде подолано існуючий нині дефіцит.

На 24 березня – 97 підтверджених випадків

Щодо ситуації із захворюваністю, фахівець повідомив, що на момент проведення брифінгу – 13 година 24 березня – вже зареєстровано 97 випадків захворювання. За минулу добу – 23 березня – зареєстровано 11 нових випадків інфікування коронавірусом, з них 10 у Київській області і 1 – в Тернопільській. 24 березня вже підтверджено 13 нових випадків у Чернівецькій області. Переважно це люди, які перебували в контакті з тими, хто захворів раніше. Таких випадків в області було попередньо зафіксовано 25.

Дослідження спочатку проводять експрес-тестами, а далі зразки направляють до вірусологічних лабораторій у медцентрах охорони здоров’я. Є й низка інших лабораторій, які може бути залучено до такої роботи за потреби. А для того, щоб такої потреби не виникло, лікар порадив українцям на час карантину зменшити свою соціальну мобільність, особливо це стосується людей похилого віку, які перебувають у групі ризику. Якщо все ж доводиться виходити на вулицю, то обов’язково дотримуватися соціальної дистанції – відстань не менше півтора метра. Руки він порадив мити не лише часто і з милом, а й обов’язково – під проточною водою. Якщо ж такої змоги немає – користуватися антисептиком, та навіть продемонстрував, як це правильно роботи. Цей засіб знезараження не слід бездумно розбризкувати навкруги. Натомість потрібно набризкати в долоню 2,5-3 мілілітри рідини і ретельно потерти обидві долоні рухами, наче миємо руки. Це, за словами фахівця, дасть змогу зберігати їх вологими 20-30 секунд – протягом часу, достатнього для повного знезараження. Після цього навіть якийсь час можна буде безпечно за потреби торкатися руками обличчя.

Карантинні заходи в Україні – вчасні

Фахівець також наголосив, що було проведено дослідження, як карантинні заходи та поради, які вітчизняні лікарі дають людям, впливають на поширення зараження на грип та грипоподібні захворювання. І виявлено, що дуже позитивно. Адже в Україні відсутня стрімка динаміка розповсюдження коронавірусу, і захворюваність на грип стала меншою. А це означає, що заходи та поради було надано вчасно і на користь людям.

Далі, відповідаючи на запитання журналістів, Віктор Ляшко, зокрема, повідомив, що тести, створені українськими вченими, на виявлення коронавірусу нині проходять певні випробування, зокрема, в лабораторіях Міністерства охорони здоров’я для порівняльної діагностики. Їх точність, за словами фахівця, буде така сама, як і в інших тестах для ПЦР-систем, оскільки в іншому разі їх не буде допущено для реалізації та використання на території України.

Українці, які нещодавно повернулися з-за кордону, підписують згоду про обов’язкову ізоляцію в домашніх умовах. Дотримання цих зобов’язань контролюється як епідеміологами, так і Нацполіцією, яка збільшила кількість патрулів. Вони робитимуть вибіркові перевірки дотримання цими людьми умов самоізоляції. А практика США, Іспанії, Італії та інших країн доводить, що до деяких громадян слід застосовувати й жорсткіші умови контролю, якщо вони не поводяться свідомо і наражають на небезпеку оточуючих.

Фахівець також повідомив, що нині в Україні є 400 апаратів штучної вентиляції легень, які знаходяться у відділеннях інтенсивних терапій інфекційних лікарень. Близько 3,5 тисячі апаратів – в таких відділеннях лікарень, які перспективними планами може бути перепрофільовано на надання реанімаційної допомоги хворим при поширенні коронавірусу. Також значна кількість таких апаратів є в операційних, які проводили планові операції. На період карантину планові операції заборонено, а отже ці апарати також за потреби буде використано.

Студенти допоможуть сімейним лікарям

Щодо студентів та інтернів, яких може бути залучено на допомогу лікарям, Віктор Ляшко поінформував, що МОЗ звернулося до керівників структурних підрозділів облдержадміністрацій та вишів медичного профілю для того, щоб вони відпрацювали механізми можливого залучення студентів а також лікарів-інтернів до боротьби з поширенням інфекції коронавірусу. Нині, за його словами, відпрацьовується алгоритм створення мобільних бригад, які може бути залучено на підтримку сімейним лікарям. Адже таких фахівців може просто не вистачати для виїзду на кожен виклик хворих до них додому. І тут у пригоді стануть студенти-медики, які зможуть приїхати, виміряти температуру, оцінити стан тяжкості перебігу хвороби, і, за потреби, викликати швидку або разом із сімейним лікарем у подальшому спостерігати за перебігом хвороби в такої людини на дому.

Також студентів-медиків навчатимуть проводити експрес-тести, аби зменшити навантаження на інші системи охорони здоров’я. Адже якщо бригади швидкої виїжджатимуть за кожним викликом на підвищення температури, вони просто фізично не зможуть якісно реагувати на інші випадки – інфаркти, інсульти, коли відлік, часто-густо, йде навіть не на хвилини, а на секунд