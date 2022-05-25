Хворих на мавпячу віспу підтверджено у Великій Британії, Португалії, Швеції, Італії, Іспанії, Франції, Бельгії, Німеччині, США, Канаді та Австралії. Фахівці стурбовані нехарактерним поширенням хвороби. Адже мавпячу віспу зазвичай фіксували у країнах Африки з певними винятками, коли хворобу на інші континенти привозили туристи.

Але, за даними Агентства ЄС з контролю захворювань (ECDC), хвороба, яку виявили в Європі, схоже, поширилася від людини до людини. І вперше епідеміологи не змогли виявити жодного прямого зв’язку хворих з Африкою.

Всесвітня організація охорони здоров’я висловила стурбованість спалахом мавпячої віспи і проводить щоденні зустрічі, щоб відстежувати ситуацію, яка швидко змінюється.

Що таке мавпяча віспа?

Мавпяча віспа — це віспоподібне захворювання, яке спричиняють віруси родини поксвірусів, передається людині від тварин, найімовірніше, від гризунів і приматів. Трапляється переважно у віддалених районах Центральної й Західної Африки, тобто в регіонах, близьких до тропічних лісів. Вакцини або ліків від мавпячої віспи немає, але лікарі стверджують, що регулярна вакцинація від натуральної віспи знижує ризик зараження віспою мавп.

Симптоми мавпячої віспи такі: хвороба починається з лихоманки, болю у м’язах, збільшення лімфатичних вузлів і головного болю. Як правило, протягом одного — трьох днів після початку лихоманки на шкірі хворого розвивається виразна горбкувата висипка, яка часто починається з обличчя і поширюється на все тіло.

Однак мавпяча віспа має значно нижчий рівень летальності, ніж віспа звичайна. Західноафриканський тип, який науковці виявили в Європі, має рівень смертності трохи менш як 4%. Досі не було зареєстровано жодної смерті внаслідок недавнього спалаху. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.

Велика Британія стала першою країною, де виявили хворого на віспу мавп 6 травня. Відтоді хворобу було діагностовано ще у 20 людей. Приблизно в цей період про 14 хворих на мавпячу віспу повідомила Португалія, Іспанія — про 30, Італія — трьох, Бельгія — чотирьох, а Франція та Швеція — по одному. Першого недужого зафіксували й у Німеччині. Про двох повідомили Канада, США й Австралія.

Вірус треба вивчити детальніше

Керівниця кафедри вірусології медичного центру при університеті Ерасмус у місті Роттердам Меріон Купманс в інтерв’ю виданню Politico висловила занепокоєнням тим, що хворих на мавпячу віспу було виявлено в кількох різних країнах, хоч цей вірус вважається не дуже заразним. За словами Меріон Купманс, досі завезена в Європу хвороба не поширювалася.

«У цій ситуації в різних країнах виявлено нових недужих. І це дуже незвично», — зазначила вірусолог. Вона вважає, що, ймовірно, мавпяча віспа стала більш заразною і необхідно терміново зібрати додаткову інформації.

Цю думку поділяє і директор Національного інституту інфекційних хвороб Італії Франческо Вая, який зауважив, що лише генетичні дослідження покажуть, чи змінився шлях зараження вірусом. Імовірно, ця інформація з’явиться вже наступного тижня. Франческо Вая заявив, що вірусологічна лабораторія його інституту планує отримати перші результати незабаром. Це дасть змогу перевірити, чи можуть антитіла, які утворилися після вакцинації проти віспи, нейтралізувати вірус мавпячої віспи.

Старший науковий співробітник з питань дослідження глобального здоров’я університету Саутгемптона Майкл Гед заявив, що, можливо, в умовах постпандемії варто приділяти більше уваги розумінню локальних і глобальних наслідків мавпячої віспи, хвороби Ебола та інших рідкісних, але серйозних патогенів.

Тим часом ECDC просить групи громадського здоров’я підвищити обізнаність населення про мавпячу віспу. Професор міжнародного громадського здоров’я в Лондонській школі гігієни та тропічної медицини Джиммі Віттворт наголошує, що спалах вірусу у Великій Британії був безпрецедентним. Проте, за його словами, якщо хворих буде виявлено, ізольовано та проліковано, виявлено та проконтрольовано їхні тісні контакти, поширення мавпячої віспи можна буде швидко взяти під контроль.

У країнах, де доступні вакцини проти віспи, ECDC рекомендує розглянути питання про вакцинацію у певних ситуаціях. У Великій Британії деяким медичним працівникам пропонують зробити цю вакцинацію. В Іспанії газета El Pas повідомила, що міністерство охорони здоров’я країни готується закупити тисячі доз, щоб запобігти спалаху хвороби.

До МОЗ України надійшло багато запитань про спалах мавпячої віспи, повідомляє сайт Кабінету Міністрів. Передусім у відомстві заспокоюють: не варто панікувати, в Україні хворих на такий різновид віспи не зафіксовано.

Міністерство підготувало спеціальну інфографіку, де викладено всю відому на сьогодні інформацію, відповіді на найпоширеніші запитання про це захворювання: як передається хвороба, які її ознаки та симптоми, а також яка профілактика і діагностування. У МОЗ запевняють: щойно з’явиться нова інформація про недугу, її відразу повідомлять населенню.