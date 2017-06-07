Президент скликав членів Національної ради реформ, щоб обговорити реформування системи охорони здоров’я. Першим питанням порядку денного було розроблення законопроекту, який впливав би на надання якісної медичної допомоги в українських селах. Щодо своєї ініціативи Петро Порошенко висловився в такий спосіб: «За моїм дорученням розроблено відповідний законопроект, який передбачає якісно нові правила медичної допомоги на селі з використанням сучасних технологій. У сільській місцевості немає фельдшерсько-акушерських пунктів, а якщо є, то там майже неможливо отримати гідну медичну допомогу». Натомість у містян є право вибору, воно стосується і медичної установи, і лікарів. У селах таких фахівців замало.

Ситуацію можна виправити, якщо імплементувати презентований Кабміном проект документа. Там враховано надання якісного сучасного медичного обслуговування сільському населенню і забезпечення лікарсько-акушерських пунктів обладнанням, за допомогою якого можна було б швидко провести діагностику стану пацієнта. Окрім цього, прописано шляхи вирішення питання санітарного транспортування хворих до інших лікарень.

«Це буде частина нашого загального пакета медичної реформи. Я його в найкоротший термін презентую, запропоную Верховній Раді. Упевнений, що в нас кожен громадянин повинен мати захищене законом і Конституцією право на отримання медичної допомоги», — наголосив Петро Порошенко.

Він також схвально поставився до можливості провести інвентаризацію медичного обладнання, ретельної калькуляції медичних послуг і розроблення ефективних механізмів білінгу медпослуг. Головне, щоб у цих питаннях не залишилося місця для корупційної складової.

Гарантії реалізують швидко

Президент разом із суспільством вважає, що українська система охорони здоров’я потребує якнайшвидших реформ. У цьому розрізі він говорив про медичний законопроект КМУ і потребу ще над ним попрацювати. Наприклад, Петро Порошенко категорично проти встановлення пакета державних гарантій пацієнтові урядом. Його слід закріпити законодавчо.

«Не пацієнт, а український громадянин потребує державного захисту. Для громадян інших держав можливо забезпечити право на отримання медичних послуг через механізми страхування», — цитує його слова департамент прес-служби АП.

А ось щодо визначення правил добору лікаря, на думку глави держави, слід гарантувати права кожного громадянина України на отримання медичного обслуговування. Він пообіцяв прискіпливо стежити за втіленням у життя такої норми. «Ідеться про неприпустимість ситуації, коли лікар, який, наприклад, має хороші зв’язки й проживає недалеко від Харківського національного університету Повітряних сил ім. І. Кожедуба або Одеського інституту Сухопутних військ, набрав чотири тисячі курсантів — здорових, молодих, які жодного разу не ходили до лікаря. Він отримує фінансування за них і може спокійно відпочивати в Одесі», — додав Петро Порошенко.

Ішлося про законодавчий захист права укладати угоди з лікарем для людей із хронічними захворюваннями та громадян, які щотижня мають відвідувати медичні заклади. Особисто Президент має кілька ідей, як законодавчо врегулювати цю норму, а разом з нею передбачити й діяльність служби контролю за якістю та ефективністю роботи за інститутами (щоб забезпечити реалізацію державної політики в галузі медпослуг).

Ідеальний сценарій — це початок медичної реформи через голосування у Верховній Раді до завершення цієї парламентської сесії. Секретар Нацради реформ, заступник глави АП Дмитро Шимків, виконуючий обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун і координатор робочої групи народний депутат Сергій Березенко мають кілька діб на формування відповідних пропозицій для Кабміну.

Позицію уряду на цьому заході означив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він розповів членам Нацради реформ, що проект медичної реформи оформлено в пакет законопроектів, який ось-ось мають розглянути парламентарії. Говорив Володимир Гройсман і про те, що реформу розробило Міністерство охорони здоров’я на основі пропозицій громадськості й профільних асоціацій. Його доопрацьовували представники робочої групи за участю фахівців Адміністрації Президента, комітетів Верховної Ради.

«Ідеться передусім про зміну організації системи охорони здоров’я в країні та зміну фінансування цієї системи — від фінансування стін лікарень до фінансування медичної послуги та запровадження контролю її якості, — означив позицію Прем’єр. — Це не буде реформа-одноденка. Є роки, етапи, які нам потрібно пройти, але знаю, що досягнемо успіху, коли змінимо саму модель організації охорони здоров’я в нашій країні. Маємо фінансувати медичну послугу. І наш пакет законопроектів пропонує саме такий підхід. Переконаний, що реалізація цього підходу буде успішною».

13 регіонів матимуть кардіоцентри

Кабінет Міністрів у межах виконання завдання із забезпечення громадян України доступними ліками планує вдосконалити програму реімбурсації ліків і розширити перелік препаратів — складових програми. Володимир Гройсман нагадав про чинність з 1 квітня програми забезпечення українців доступними ліками за трьома напрямами: серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу й бронхіальна астма. Стартовий бюджет програми становив 500 мільйонів гривень. Уряд запропонував збільшити фінансування до 750 мільйонів, щоб повністю забезпечити потреби громадян. Фахівці опрацьовують рішення про розширення лінійки препаратів, які входитимуть до програми.

За даними Прем’єра, можливостями урядової ініціативи вже скористалися понад 700 тисяч громадян, а кількість аптек-учасниць перевищує 5 тисяч.

Не менш успішне рішення, на думку Прем’єра, — спрощення доступу високоякісних ліків виробництва США, Канади, Японії, Австралії, Швейцарії та ЄС на український ринок і започаткування будівництва 13 кардіоцентрів у різних регіонах України.

Він переконаний, що децентралізація та створення госпітальних округів дадуть змогу поліпшити якість надання медичних послуг і посилити конкурентність закладів охорони здоров’я. «Ключова мета реформи — запровадження принципу «гроші ходять за людиною», що передбачає фінансування медичних послуг, отже, відкриває для людини вибір, де і як лікуватися, і забезпечує вищу якість лікування», — наголосив Володимир Гройсман, додавши, що кошти на ці потреби в місцевої влади є фактично в повному обсязі.