ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

Понад 150 одиниць дорогого новітнього обладнання закупила Дніпропетровська облдержадміністрація для лікарень області в рамках масштабного проекту з переоснащення медичних закладів. За два роки дії програми більш як 10 закладів отримали томографи, ангіографи, апарати штучного дихання і ультразвукової діагностики.

Так, обласний онкодиспансер тепер має лінійний прискорювач, щоб боротися з раковими пухлинами. А Центр матері та дитини ім. проф. Руднєва — безпечний апарат МРТ, який працює без рентгенівського випромінювання. За рахунок нових надходжень у бюджет для цього дитячого центру заплановано придбати також ангіограф, дуже важливий при лікуванні кардіологічних патологій. Нині такого обладнання немає в жодній дитячій лікарні регіону. На придбання ангіографа область надає 23,4 мільйона гривень. Загалом на потреби медичних закладів депутати обласної ради виділили майже 41 мільйон гривень.

Допомагають лікарням Дніпропетровщини і закордонні друзі. Так, обласна клінічна лікарня ім. Мечникова, яка з початку військових дій на Донбасі прийняла сотні поранених українських бійців, втретє отримала гуманітарну допомогу з Франції. Цього разу — устаткування для реанімації: апарат штучної вентиляції легенів, два інкубатори для немовлят, автоматизовані системи для ін’єкцій, а також півсотні багатофункціональних ліжок з матрацами для профілактики пролежнів. Також із Франції надійшло три наркозно-дихальних апарати та мікроскоп для операцій.

«До нас із зони АТО доставляють найважчих поранених. Тож відчуваємо постійну потребу в сучасному операційному та реанімаційному обладнанні. Нині нам привезли апарат для магнітно-резонансної терапії, який дасть змогу вивчати параметри хворого навіть у непритомному стані», — розповів головний лікар Сергій Риженко.

Дніпропетровська обл­держ­адміністрація співпрацює з французькими благодійниками другий рік поспіль. Допомагає організовувати поставки медичного обладнання волонтерка Діана Дольс, яка переїхала до Франції з Дніпра. Завдяки їй лікарні Дніпропетровщини загалом отримали два десятки партій обладнання від Асоціації медичної та благодійної допомоги «Україна—Франція».

«По кілька вантажів передали провідним медичним закладам Дніпра, а близько 10 партій — в область. Допомогу отримують лікарні, які приймають поранених і переселенців із зони АТО. Це сучасне медичне обладнання та матеріали приблизно на 6,5 мільйона гривень», — розповів голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

Наталія БІЛОВИЦЬКА

ЗАПОРІЖЖЯ

В обласному центрі запрацював міський діалізний центр. Тут надають послуги 80 містянам. Центр працює в три зміни. Поступово кількість пацієнтів збільшать. Загалом центр розрахований на 25 місць. При роботі в чотири зміни він забезпечуватиме лікування 200 осіб. Пацієнтів, обмежених у русі (проблеми зору, опорно-рухового апарату), а їх понад 20, доставляють у центр санітарним транспортом.

— Питання створення міського діалізного центру порушували в Запоріжжі багато років, — коментує подію Запорізький міський голова Володимир Буряк. — Це один із найважливіших об’єктів міста, бо його послуг потребує понад сотня запоріжців.

Євген ЛОГАНОВ

РІВНЕНЩИНА

Чи не єдина в Україні ембріологічна лабораторія запрацювала в комунальному закладі обласної ради — Рівненському клінічному лікувально-діагностичному центрі ім. Віктора Поліщука. Це, можна сказати, «серце» обласного центру репродуктивної медицини та основна складова допоміжних репродуктивних технологій.

— Якщо в комерційних лабораторіях сеанс коштує до 50 тисяч гривень, тут ціна не перевищуватиме 15 — 17 тисяч, — каже головний лікар комунального закладу Роман Шустик. — А кожна десята подружня пара взагалі скористається нашими послугами безкоштовно.

Облаштування лабораторії обладнанням стало можливим завдяки п’яти мільйонам гривень, які спрямували з обласного бюджету.

— Хоча Рівненщина утримує першість в Україні за рівнем народжуваності, все-таки статистика нашої області не відрізняється від загальноукраїнської: кожна четверта пара страждає безпліддям, — розповідає голова облдержадміністрації Олексій Муляренко. — Тепер майбутнім батькам їхати нікуди не потрібно — достатньо звернутися до діагностичного центру.

Інна ОМЕЛЯНЧУК

До речі. Завдяки допоміжним репродуктивним технологіям у світі народжується понад два мільйони дітей.