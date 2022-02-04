Цілеспрямована модернізація приймальних відділень на Полтавщині розпочалася 2020 року з обласної клінічної лікарні в Полтаві та Хорольської ЦРЛ, які вже працюють і надають необхідний спектр послуг.

2021 року в області капітально відремонтували шість приймальних відділень — у Кременчуцькій та Горішньоплавнівській лікарнях інтенсивного лікування, Миргородській, Лубенській, Гадяцькій ЦРЛ та Першій міській лікарні Полтави, створивши на їхній базі відділення екстреної медичної допомоги. У кожному з приймальних відділень відремонтовано приблизно по тисячі квадратних метрів. Тут встановили сучасні рентгенапарати та апарати УЗД. Тепер жителі міст області можуть, за словами т.в.о. голови Полтавської облдержадміністрації Дмитра Луніна, безплатно пройти обстеження на комп’ютерному томографі, бо обладнання поставила держава.

В оновлених приймальних відділеннях людині тепер без проблем проводять якісну первинну діагностику й за потреби надають допомогу. Тут є операційна, ліжка інтенсивної терапії, запас медичного кисню. Усі приймальні відділення поділено на три зони: зелену — місце, куди спочатку потрапляє пацієнт: хол, роздягальня, реєстратура, онлайн-черга; жовта діагностична; у червоній обладнано операційний блок та палату інтенсивної терапії.

Ще раніше, у 2019—2020 роках, на Полтавщині повністю оновили автопарк швидкої допомоги та розпочали технічне переоснащення медицини. Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер поповнився новітнім лінійним прискорювачем вартістю майже 60 мільйонів гривень для променевого лікування онкозахворювань. Він впливає на пухлину великими полями іонізуючого випромінювання, а кіберніж (сучасна радіохірургічна система для найефективнішого та комфортного лікування пухлин) знищує ракові клітини, що залишилися. Лінійні прискорювачі самостійно генерують випромінювання, тому не загрожують радіоактивним забрудненням довкілля. Таке сучасне обладнання дає змогу максимально ефективно лікувати найпоширеніші форми онкозахворювань. Жителі Полтавщини зможуть проходити лікування на прискорювачі безплатно.

Уже понад місяць в обласній лікарні відновного лікування проводять дослідження на цифровому мамографі останнього покоління. Його придбали коштом обласного бюджету за 5,4 мільйона гривень. Дмитро Лунін розповів, що цей апарат дає змогу виявляти патологічні зміни на ранніх стадіях. Він забезпечує високу якість знімків і комфортність дослідження. За направленням лікаря пройти діагностику на ньому можна безплатно.

«Унікальність нового мамографа ще й у тому, що він дає змогу проводити контрастну діагностику протоків молочної залози», — зазначила головний лікар обласної лікарні відновного лікування та діагностики Ірина Бриль.

А два тижні тому в Полтаві ввели в експлуатацію реконструйоване та забезпечене сучасним обладнанням відділення постнатальної реабілітації та другого етапу виходжування новонароджених у міському пологовому будинку. На оновлення пішло 1,5 року та майже 17 мільйонів гривень з бюджету громади. Нове відділення створили замість відділення жіночої консультації. Така реорганізація структури була потрібна для забезпечення повного циклу надання медичної допомоги в разі пологів та складних неонатальних випадків. Це обов’язкова вимога Національної служби здоров’я України.

Загалом у 2019—2020 роках для оснащення пологового будинку сучасним медичним обладнанням використали понад 31 мільйон гривень. Ще 7,3 мільйона гривень заклад отримав за рахунок коштів від НСЗУ. Це дало змогу оновити відділення анестезіології з інтенсивною терапією та відділення інтенсивної терапії новонароджених з можливістю виходжування малюків з тяжкою патологією та екстремально низькою вагою. Переформатували відділення патології вагітності, запрацювала консультативно-діагностична поліклініка, розширився спектр лабораторних досліджень, розвиваються малоінвазивні технології повного спектра оперативних втручань у пацієнток з гінекологічними захворюваннями.

Нині Полтавський міський пологовий будинок виконує функції міжрайонного перинатального центру і надає допомогу вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим міста Полтави та Полтавської області.