Ційпісні 108 років. За цей час вона звучала лунко й стиха, живила українцівенергією й вірою в українськудержавність, в нашу звитягу над ворогом, додавала патріотичноїснаги й духу, незламності. Вона бороласязаповзятливо й сильно, впевнено й щиро. Народившись у рік початку Першоїсвітовоївійни, пройшлау лавахУкраїнськихСічовихСтрільців як гімн, у повстанських загонах у буремні 1940-ві, линулатисячоголоссям на вічах за відновленнянезалежностіУкраїни, революційних Майданах.

І нині, коли російськийагресорзакривавив нашу землю великою війною, цяпісняполинула у сучасномуаранжуванні в широкий світ. Їївиконують у багатьохкраїнах на різних континентах, навітьпід час богослужіння (як-от у Польщі), висловлюючипідтримкуУкраїні, нашомународові, героїчним і мужнімзахисникам. У пісні народна основа, підґрунтя, душа, хочїїназиваютьлітературною, бо вона має автора. Певнаріч, ідеться про легендарнупісню-гімн «Ой, у лузічервона калина».

« Співець сумних дум, тихих мрій , добрих снів »

Пісня «Ой, у лузічервона калина» публічновперше, можнавважати, прозвучала у Самборі на Львівщині. Саметут уберезні 1914 року відбуласяпрем’єравистави Василя Пачовського «СонцеРуїни» в постановцірежисера Степана Чарнецького. Вона занурювалаглядача в козацьку добу гетьмана Петра Дорошенка. І цевжебуло друге сценічнепрочитаннядрами.

Спочатку за їївтілення 1912 року взявсярежисерЙосип Стадник, якому не вдалосявикликати в публікизахопленнясвоєюпостановкою. Тому через два роки Степан Чарнецькийпрагнув усе-таки домогтисяуспішного показу «СонцяРуїни». І йомуцевдалося. Як писав сам Степан Чарнецький, автор дозволив йомускоротити «предовгупротяжну, але прекрасну свою драму». І новийрежисеробтявїїбільшніж на третину. Вирішивнаприкінцідругоїдії «сумну та протяжну» пісню «Ой, не дивуйтеся, добрії люди» поміняти на нову, енергійну «Ой, у лузічервона калина». Степан Чарнецькийстверджував, що до цьогомузичноготвору «мелодіюдоробив сам, а тодішній капельник Михайло Коссакрозложивїї на дутідерев’яні й бляховіінструменти», тобто для духового оркестру.

Отже, вжезнаємодостеменно, що автор музикицієїпісні — Степан Чарнецький. Хто ж він? Допомогли в цьомумені, за що красно дякую, дослідницяжиттєвого і творчого шляху Степана Чарнецького, письменниця і літературознавиця, журналістка, кандидат філологічних наук зі Львова НадіяМориквас і вчительмузикиШманьківської ЗОШ І—ІІ ст. на Тернопільщині Мстислав Гуменюк. Обоєбулиблизькознайомі з родиною Чарнецьких, передусім з йоговженинісвітлоїпам’ятідонькоюОлександрою.

Географічніназвитежважливі в ційісторії. Адже село Шманьківці та містоЛьвівбули для Степана Чарнецького основою йогожиття. У Шманьківцяхвін 21 січня 1881 року народився, а Львів на кількадесятиріч став місцемйоготворчої та громадськоїдіяльності, проживання та вічногоспочинку (відійшов у засвіти 1 жовтня 1944 року та похований наЛичаківськомукладовищі).

Чому взяласядосліджуватижиття і творчість Степана Чарнецького? Цезапитання поставив НадіїМориквас. З’ясувалося, що до цьогоїїспонукалознайомство з йогодонькоюЛесею (Олександрою) Чарнецькою-Кучмою. Вона тоді показала паніНадії книжку вибранихтворівсвого батька, щовийшладруком 1959 року. Пані Лесю гнітилотвердження у виданні, щовінселянськийсин, хочнасправді походив зісвященицького роду.

«Менізахотілосянаписати правдиво про Степана Чарнецького», — ділитьсяроздумамиНадіяМориквас. І поринулау роботу, дослідження.

2005 року видала у Львові книжку «Меланхолія Степана Чарнецького», дослідившийогожиттєпис, долю родиниписьменника, розповіла про село, в якомувінприйшов на білийсвіт. Через три роки НадіяМориквасзахистилакандидатськудисертацію на основізібранихматеріалів про автора відомоїпісні.

Дізнався, що Степан бувтринадцятимсином у сім’ї, йому не виповнилосяще й двохрочків, як тиф забрав життяйого батька греко-католицького священника, а такожтрьохбратівВолодимира, Станіслава, Михайла. Їхнімогили — на цвинтарі у Шманьківцях.

Мати Степана Чарнецького Владислава Екгардтбула з ополяченогонімецького роду. Степанко бувїїулюбленимсином, вона пестливоназивалайогоФаником (похідневід Стефан). Дужетурбуваласяйого долею, прагнула, щобвінздобув добру освіту. Післясмертічоловікапані Владислава спочаткупереїхалажити до старшого сина в містоСтаніслав (теперІвано-Франківськ). Тут Степан почав навчатися в польськійнародній та реальнійшколі.

Згодомматиподалася до Львова, де мешкала їїдонька. Ізциммістомпов’язане все подальше життя Степана Чарнецького. Зокрема, 1901 року він вступив на інженерний факультет політехнічноїшколи, певний час післязакінченняцьогонавчального закладу працював за фахом. Але любов до творчості взяла гору. І нинізнаємо Степана Чарнецького як поета, перекладача, журналіста, театрально-музичного критика, актора, режисераукраїнського театру «Руськабесіда» і, безперечно, громадськогодіяча.

НадіяМориквасназиваєйогонайщирішимліриком і богемістомлітературногомодерністськогоугруповання «Молода муза», щодіяло у Львовіна початку ХХ сторіччя. В одному з віршів Степан Чарнецький писав: «Я співецьсумних дум, тихих мрій, добрихснів». ПаніНадіястверджує, щовінуникавпатріотичної та геройської риторики, але не тем такого спрямування.

Щокривавихпісень

тобі в жертву не ніс,

А берігїх у серці на дні,

Щовінків не сплітав

з Твого болю і сліз —

Прости мені!..

Так писав Степан Чарнецький у вірші «Україні».

ДослідницяйоготворчостіНадіяМорикваскаже, щовінбувдужеприроднимукраїнцем. Хочздобувавосвіту в різнихпольськихнавчальних закладах, був не лишемолодомузівцем, а й представникомлітературного-мистецького руху «Молода Польща», йогоукраїнськістьпосталасаме з народноїпісні та сільськогооточення. Степан Чарнецький писав, щобув час, коли він не знав жодноїукраїнськоїлітери, українськоїмолитви, зате «знав співати». Тожпісня «Ой, у лузічервона калина» стала для нього, на переконанняпаніНадії, виявомйогоукраїнськоїдуші.

« Доскладали різні автори »

Пісня «Ой, у лузічервона калина» одразузісцениполетіла в широкіукраїнськімаси. УкраїнськіСічовіСтрільціобралиїї за свійгімн. Як кожна популярна пісня, з роками вона отрималарізнітекстовідоповнення з народнихглибин. І ця не стала винятком. І досіточатьсяпередусім у літературознавчих колах дискусії, хто ж автор їїслів, адже не зберігсясценарійвистави «СонцеРуїни», на прем’єріякої вона впершепролунала. Степан Чарнецькийзазначив, щомелодію до цієїпісні «доробив сам», протеніколи, як стверджуєНадіяМориквас, не претендував на авторство тексту.

Версій, звісно, чимало. Дослідницязагострюєувагупринаймні на двох. Перша — Степан Чарнецький створив новупісню на основідавньоїкозацької, зберігшиостанній куплет із «Розлилисякрутібережечки» без змін. Друга — у виставівикористанолишеостанню строфу історичноїпісні, яка стала першою, заспівною, і до якої, як згадуєстрілецький композитор і музикант Михайло Гайворонський, «доскладалирізніавторище три строфки, і з того вийшлавелична, може, трохи флегматична та широка словами пісня».

Якщо в інтернетіпошукаєте слова легендарноїпісні, то знайдетеверсію, що вони належать СтепановіЧарнецькому та Грицькові Труху, поручниковілегіонуУкраїнськихСічовихСтрільців та УкраїнськоїГалицькоїАрмії. У 1930-х роках ГрицькоТрухемігрував за океан. У власнихспогадах, опублікованих у часописі «Світло», стверджував, щовін дописав текст цієїпісні. Але НадіяМориквассумнівається в цьому. Логікапідказує, що у виставі про козацькуминувшину звучала пісня про козаків, а вжепотім за велінням того часу слово «козаки» замінили на «січовістрільці».

Зрештою, конкретна доба залишала й певнізміни в тексті. До прикладу, рядок «Розпочалистрільцісічовії з москалями тан», аджеусуси (українськісічовістрільці) боролися з російською ордою. Повстанці ж замінили слова «стрільцісічовії» на «стрільціукраїнські», «москалями» — на «ворогами», бо ж боролися і з більшовиками, і з німецькими нацистами.

За радянщинипісню «Ой, у лузічервона калина», звісно ж, було заборонено й за публічневиконанняїїможнабулоопинитися у в’язниці. Як розповідалавчителевімузикиШманьківськоїзагальноосвітньоїшколиМстиславові Гуменюку Олександра Чарнецька-Кучма, її не раз викликали за цюбатьковупісню в місцевеуправління КДБ. Може, тому й під час першоїзустрічі у квітні 1991 року пана Мстислава з паніОлександрою вона говорила про цетрохи з острахом. Тоді у Шманьківцяхготувалисяурочистовідкритипам’ятникславетномууродженцю села СтепановіЧарнецькому та провести перший регіональний фестиваль «Червона калина». Мстислав Гуменюк знав, що у Львовіживе родина Чарнецьких. Розшукав, познайомився, а потім і подружився з нею.

Пані Олександра розповідала, щопісня «Ой, у лузічервона калина» батькові самому дужеподобалася, він часто їїнаспівував. У Шманьківцяхцяпісня в комуністичний час, звісно, теж звучала, але в хатах за зачиненимидверима. 1986 року в селіорганізовували концерт «Забутапісня», де Мстислав Гуменюк запропонуваввиконати й «Червону калину». Та страх виявивсясильнішим, й учасникисільськогоаматорського хору не зважилися на це.

Упершепіснязалуналаізсільськоїсцени аж 1990-го. А через рік 26 травнятисячі людей з різнихкуточківУкраїни, щозібралися у Шманьківцях на відкриттяпам’ятникаСтепановіЧарнецькому та перший регіональний фестиваль «Червона калина», почули і заспівали «Ой, у лузі…»

Відтодіцей фестиваль у Шманьківцяхорганізовуютьщороку, щоправда, вже 14 жовтня, на Покрову, коли відзначають День українськогокозацтва, День створенняУкраїнськоїПовстанськоїАрмії та День захисників і захисницьУкраїни. Чотири роки тому на цьомусвятіпатріотичноїпіснівстановили рекорд України в номінації «НаймасовішевиконаннястрілецькогогімнуУкраїни».



21 січня, в день народження Степана Чарнецького, у селітежвідбуваютьсяпам’ятні заходи. Зокрема, з нагодийого 110-річчя посадили 110 кущівкалини на колишньомуродинномуподвір’ї. Є у Шманьківцях і вулиця, названа ім’ямвидатного культурного і громадськогодіяча. У місцевійшколівідкрилимузейний куток, матеріалиякогорозповідаютьчисленнимвідвідувачам про життя й творчістьлюдини, яка подарувала нам пісню «Ой, у лузічервона калина». Визвольнупісню, як кажеНадіяМориквас. Пісню, яка нині лине всюдирізними мовами як своєріднийгімнукраїнськоїзвитяги над рашизмом.