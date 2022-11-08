Наша держава обстоює свої наукові та рибогосподарські інтереси в Антарктиці

Навіть у складних умовах повномасштабної російської агресії Україна активно переймається збереженням антарктичних морських екосистем і обстоює власні інтереси на міжнародній арені.

Так, в Австралії завершилось 41-ше засідання Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (далі — Комісія), під час якого Україна прийняла головування в цій організації. Комісія займається питаннями захисту та контролю вилову морських живих ресурсів у регіоні, адже Антарктика важлива не тільки для наукових досліджень стану всієї планети, а й для рибного промислу.

Головування України триватиме два роки — до осені 2024-го. Наша держава вперше очолила Комісію з часу набуття членства в організації (1994 рік). Новим головою Комісії став Віталій Цимбалюк — український дипломат, колишній посол України в Республіці Чилі.

«Чому це важливо для України? Насамперед, це можливість обстоювати свої наукові та рибогосподарські інтереси в Антарктиці. Зокрема, створення морських охоронюваних районів: в районі Антарктичного півострова (саме тут розташована наша станція «Академік Вернадський», це була ініціатива України, схвалена Комісією 2019 року); у районі Моря Ведделла; у Східній Антарктиці.

Загальна площа цих трьох територій приблизно дорівнює площі Індії та Пакистану разом узятих. Створення згаданих зон сприятиме виконанню глобального зобов’язання перетворити 30% земної суші та океанів в охоронювані території до 2030 року, а найголовніше — дасть змогу значно захистити морських мешканців Південного океану: китів, тюленів, пінгвінів тощо», — коментує Міністерство освіти і науки.

У міністерстві наголошують: «На жаль, на засіданні в Австралії жодна з пропозицій щодо створення нових морських охоронюваних районів Комісією не підтримана внаслідок заперечень з боку росії та Китаю, але робота над цим триває».

Для екологічних, океанологічних та біологічних досліджень у морських водах Антарктики заплановано залучити українське науково-дослідне судно «Ноосфера».

Також Україна продовжує представляти в Південному океані рибальський флот на двох видах промислу — іклачів та антарктичного крилю, тож Антарктика залишається для України важливим рибопромисловим регіоном.

«Рибальство тут здійснюється відповідально, згідно з міжнародно розподіленими лімітами, із зобов’язанням проведення наукових досліджень морських ресурсів. Варто зазначити, що в довоєнні часи вилов в Антарктиці українськими рибалками перевищував увесь вилов риби в Чорному і Азовському морях, а також річках України. В умовах війни з росією промисел в Антарктиці для нас єдина можливість забезпечити українців власною продукцією», — акцентують в МОН.

Наступне засідання Комісії, яке матиме статус позачергового, спеціально присвяченого питанням створення нових охоронюваних районів, відбудеться вже навесні 2023-го в Чилі. І захід пройде під головуванням українського очільника Комісії.

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