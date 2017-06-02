Лихо, яке принесла війна на Донбасі, зачепило чорним закіптюженим крилом кожну українську родину. Тож сутність наших сподівань — перемога над агресором, непорушність цілісності й суверенності рідної держави. У кожного має бути власний фронт. Одна з його найголовніших ділянок — турбота про бійців АТО, що повернулися додому, їхня реабілітація та адаптація до мирного життя, опіка над сім’ями захисників. На Харківщині влада зуміла вибудувати конструктивну роботу в цьому напрямі. Як саме опікуються захисниками Вітчизни і членами їхніх сімей представники регіональної влади, кореспондентові «УК» розповів заступник голови ХОДА Михайло ЧЕРНЯК.

— Михайле Євгеновичу, які соціальні зобов’язання з підтримки учасників АТО та членів їхніх сімей взяла на себе місцева влада?

— Нині на обліку в органах соцзахисту населення області — 10 064 особи, які брали участь в АТО. З них 122 мають статус інваліда війни. Також 214 членів сімей загиблих військовослужбовців й інших осіб, що брали участь в АТО. За дорученням голови ОДА для розв’язання нагальних проблем сімей загиблих учасників АТО за кожною родиною закріплено відповідальну особу. Зазвичай це заступники голів райдержадміністрацій, які спілкуються з родинами, дізнаються про їхні потреби та відповідають за їх розв’язання.

Виконання всіх соцзобов’язань перед учасниками АТО — принципова позиція обласного керівництва. До цієї роботи залучено всі ресурси регіону, зокрема центрів соцслужб для сім’ї, дітей та молоді. Їхні фахівці обстежили 6602 учасники бойових дій, склали 3551 акт оцінки потреб. 51 сім’ю та 15 осіб взято під соцсупровід, надано понад 3800 послуг. Карткою отримувачів послуг уже скористалися 2236 сімей та 1562 особи. При обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді діє інформаційно-консультаційний центр для демобілізованих військових та їхніх сімей. До спеціалістів центру, кризових психологів та представників Асоціації фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій уже звернулося понад 60 осіб. До речі, цей центр працює і в мобільному режимі. Його фахівці здійснили 14 виїздів до 12 районів та міст обласного значення, проконсультували понад 400 осіб.

Питання лікування, реабілітації, соцзахисту й адаптації бійців АТО не лише найактуальніші — вони першочергові. З огляду на це розпорядженням голови ОДА ще в 2015 році утворено Харківський обласний центр допомоги учасникам АТО, який розташований у приміщенні облвійськкомату. По консультаційну допомогу сюди звернулося понад 500 учасників АТО та членів їхніх сімей.

Але через різні обставини не всі, хто потребує допомоги, звертаються до центру. Тож коштом обласного бюджету випущено інформаційно-довідкові матеріали про телефони «гарячих ліній», обласні та місцеві організації, які надають допомогу.

— За обласною програмою соціальної підтримки учасників АТО торік у санаторіях і таборах відпочинку оздоровилися десятки бійців та їхніх дітей. Які плани на цей рік?

— Відповідно до обласної комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО на 2015—2016 роки, у санаторно-курортних закладах Харківщини оздоровилися 345 осіб. На це з обласного бюджету використано 1266 тисяч гривень. А на відпочинок учасників АТО в цьому та наступному роках в обласному бюджеті передбачено 1860 тисяч гривень. За ці кошти вже відпочило 10 бійців.

Для оздоровлення дітей учасників АТО у регіоні задіяно соціальну програму розвитку фізкультури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя в Харківській області на 2014—2018 роки. Торік у її межах оздоровилося та відпочило 1306 школярів — дітей учасників АТО та 32 дитини із сімей загиблих воїнів АТО. Цьогоріч ці цифри плануємо збільшити майже вдвічі.

— Учасники АТО потребують також соціальної, медичної та психологічної реабілітації. Які можливості отримати її в області?

— За рішенням колегії ХОДА «Про стан надання медичної допомоги учасникам АТО» в райдержадміністраціях області створено міжвідомчі робочі групи, до яких залучено психологів районних закладів освіти і соцзахисту населення й представників громадських організацій ветеранів АТО.

Для своєчасного виявлення захворювань у демобілізованих учасників АТО, визначення для них обсягів лікування, проведення медичних реабілітаційних заходів, психологічної реабілітації тощо в області проводять щорічні профілактичні медогляди демобілізованих бійців, членів їхніх родин та членів сімей загиблих військових. Провідним закладом для надання стаціонарної медичної допомоги та психологічної реабілітації визначено комунальний заклад охорони здоров’я «Обласний госпіталь ветеранів війни». Тут додатково ввели посади лікаря з лікувальної фізкультури, фізіотерапевта, невропатолога, медичної сестри з фізіотерапії, інструкторів з лікувальної фізкультури, медсестер з масажу, а також лікаря-психотерапевта і дві посади практичних психологів, які проводять щоденний прийом хворих.

Торік у закладах охорони здоров’я психіатричного і психоневрологічного профілів області, де створено та успішно працюють кабінети психологічної реабілітації, курс психологічної реабілітації пройшли 513 осіб.

— Серед найболючіших проблем учасники АТО називають житло. Як її розв’язують на Харківщині?

— Це питання постійно на порядку денному роботи ХОДА. Згідно з постановою та розпорядженням Кабміну України, місцеві управління соцзахисту населення на спеціальні рахунки, відкриті в ПАТ «Ощадбанк», перерахували кошти на виплату компенсації для 6 сімей загиблих військовослужбовців, 4 інвалідам I—II груп з числа військових, які брали участь в АТО, на загальну суму 7527,2 тисячі гривень. І 8 сімей уже придбали квартири.

Також з початку 2017 р. до Мінсоцполітки спрямовано заявку на виплату компенсації ще 3 сім’ям на суму 3,2 мільйона гривень.

Окрім цього, за ухваленою Харківською облрадою обласною програмою надання підтримки учасникам АТО для будівництва та придбання житла в Харківській області на 2016—2018 роки та відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету учасникам АТО надають підтримку обсягом 40% розрахункової вартості квартири в багатоквартирному будинку, що споруджується, індивідуального житлового, садового будинку, будівництво яких передбачено містобудівною документацією місцевого рівня. У грудні 2016 року на покриття 40% вартості квартир надано 6,5 мільйона гривень. Укладено 26 договорів на придбання житла.

Також у власність учасникам АТО передано 25 земельних ділянок площею 4,2879 гектара. Ще на задоволення 146 заяв учасників АТО видано Держгеокадастром дозвіл на розроблення документації на земельні ділянки під будівництво.

Тісно співпрацюємо з керівниками територіальних військкоматів, які регулярно надають нам інформацію про демобілізованих. Крім того, про бійців та їхні потреби дізнаємося завдяки співпраці ОДА з громадськими організаціями учасників АТО та волонтерів. Завдяки спільній роботі зі Спілкою ветеранів АТО ми надали чи не найбільшу в країні кількість земельних ділянок бійцям, а також розпочали проект з будівництва котеджних містечок учасників АТО.

У межах взаємодії з організаціями учасників АТО обласна державна адміністрація підписала меморандум про співпрацю, активно діє координаційна рада громадських організацій учасників АТО при ХОДА.

Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Михайло ЧЕРНЯК. Народився 1975 року в Харкові. Має дві вищі освіти: закінчив Харківську національну академію міського господарства і Національний університет «Юридична академія імені Я. Мудрого». З 1992 по 2014 рік працював на підприємствах сектору економіки і займався підприємництвом. Був радником відділу із забезпечення голови і заступників голови Харківської облдержадміністрації апарату ХОДА і директором департаменту масових комунікацій ХОДА. У серпні 2015-го його призначено заступником голови Харківської облдержадміністрації.