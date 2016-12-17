На робочому столі розробника теорії та практики інформаційно-хвильової терапії (ІХТ) Миколи Колбуна стоїть статуетка Ікара — презент від ДП «Антонов». На цьому підприємстві Микола Дмитрович колись проходив практику як студент факультету приладобудування Харківського авіаційного інституту і з тих пір підтримує стосунки з антонівцями. Його приладом «ІХТ-Поріг» тривалий час послуговуються в медчастині підприємства. Медицина в житті Колбуна гармонійно поєдналася з авіацією й космонавтикою. Прилади Миколи Дмитровича використовували під час реабілітації космонавтів, зокрема Павла Поповича.

20 років тому комітет із нової медичної техніки Мінздоров’я вніс прилади для інформаційно-хвильової терапії компанії «Біополіс», яку очолює Микола Колбун, до державного реєстру медичних виробів. Вони також мають європейський сертифікат. Всесвітній інститут болю також вніс таку терапію до свого реєстру.

ІХТ базується на взаємодії надслабких електромагнітних хвиль приладу з біополем людини. Завдяки цьому організм виліковується від різних хвороб. Скажімо, у такий спосіб вдається за 10 сеансів позбутися виразки шлунка. Загалом практика продемонструвала позитивні результати ІХТ у лікуванні 85% різних хвороб у дорослих і до 95% у дітей. Які переваги ІХТ можна використати під час реалізації медичної реформи, «УК» вирішив дізнатися в Миколи КОЛБУНА.

— Миколо Дмитровичу, як ви ставитеся до анонсованого МОЗ переходу на страхову медицину з наступного року?

— Страхова медицина — це добре. Але не забуваймо, що нею користується обмежена кількість людей, бо це дорого. Навіть у США страхова медицина не розв’язала проблеми здоров’я малозабезпечених людей. То що говорити про Україну.

Тим часом наша технологія дає змогу вже сьогодні підняти до світового рівня стандарти медичного обслуговування українців. ІХТ — доступна, результативна, економічна технологія, яка може бути надана в будь-якому місці, в будь-який час (навіть у домашніх умовах та на виробництві). ІХТ заощаджує від 50 до 70% коштів, що витрачають на одного хворого, і скорочує терміни лікування в 1,5—2 рази. Для прикладу: робить вп’ятеро дешевшим лікування пневмонії порівняно з фармакологічними методами.

Як відомо, третє тисячоліття науковці проголосили тисячоліттям інформаційних технологій, які посядуть лідерські позиції в усіх сферах людського життя. Стосується це й медицини. На жаль, усі урядові програми і кошти, спрямовані на них, грунтуються на нині неефективній фармакологічній парадигмі. Збудники хвороб (віруси та мікроорганізми) втрачають чутливість до фармпрепаратів, зокрема антибіотиків. Тому врятувати людство й українську націю можна, змінивши медичну парадигму: перейти від боротьби зі збудниками хвороб до зміцнення імунітету та взаємодії людського організму з його мікробіотою. Таку комунікацію забезпечують надслабкі електромагнітні поля, які є природними носіями інформації. За допомогою ІХТ можна відрегулювати фізіологічні процеси в організмі через інформаційні взаємодії зовнішніх хвильових сигналів із тими, які випромінюють клітини, органи або система.

— Тобто впровадження ІХТ може зекономити для вітчизняної медицини 50% бюджетних коштів?

— Ця технологія не потребує ліків під час лікування більшості захворювань. Але через наявність в нашій країні (і не лише в ній) потужного фармакологічного лобі, широко впроваджувати нову медицину складно. За статистикою, антибіотики застосовують у медицині у 70% випадків необ∂рунтовано, у 20% — мають протипоказання, лише у 10% — можуть бути рекомендовані хворому. У разі ІХТ потреба в антибіотиках зникає в 90% випадків. Аналогічна статистика під час лікування інших хвороб. Нині за допомогою ІХТ можна розв’язати багато медико-соціальних проблем держави без залучення додаткових коштів. Наш інститут пропонує державі пілотні медико-соціальні проекти: профілактичну та органозберігаючу медицину, хоспіси, медицину катастроф, медицину для людей похилого віку, реабілітаційну медицину різних напрямів тощо. Їх ми можемо впровадити та продемонструвати результати протягом місяця. Лише один центр ІХТ із чотирма приладами «ІХТ-Поріг» може протягом року лікувати майже 1500 пацієнтів. Нині в умовах децентралізації за цю справу можуть взятися регіональні лідери. Ми гарантуємо їм найширшу підтримку.

— Які захворювання піддаються інформаційно-хвильовій терапії найкраще?

— Це дитячі хвороби, а також більшість гострих і хронічних захворювань у всіх вікових категоріях. Видатним досягненням в ІХТ є лікування полірезистентного туберкульозу (у світі він вважається невиліковним). Маємо хороші результати у лікуванні гепатиту, СНІДу, інших інфекційних захворювань.

Вікторія КОВАЛЬОВА

для «Урядового кур’єра»

ДОСЬЄ «УК»

Микола КОЛБУН. Народився у 1944 році на Волині. Закінчив Харківський авіаційний інститут. Працював там завідувачем лабораторії та викладачем. З 1983 року — співробітник науково-дослідної лабораторії Київського університету. З 1990 року — директор науково-виробничої фірми «Біополіс». З 2004 року — директор Науково-дослідного інституту інформаційно-хвильових технологій Української академії наук, президент Міжнародної асоціації лікарів інформаційно-хвильової терапії. Академік Української та Європейської академій наук.