У травматологічному відділенні Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги презентували сучасне обладнання — артроскопічну стійку з набором інструментарію, придбану за 1,96 мільйона гривень у межах комплексного субпроекту «Нові можливості адаптації внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО у громаду м. Миколаєва».
Участь у заході взяли заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука і координатор проекту Світового банку Зураб Маісурадзе. Саме в Миколаєві планують реалізувати грантовий проект «Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей» Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України за фінансової підтримки Світового банку. У проект входять реалізація бізнес-компонента, заходи із психологічної підтримки, охорони здоров’я, створення центру підтримки та дозвілля внутрішньо переміщених осіб і ветеранів АТО.
Георгій Тука розповів, із чого починалася співпраця з Миколаєвом. «У компетенцію нашого міністерства входить таке поняття, як стійкість громад, — зазначив він. — Це фактично згуртованість перед будь-якими викликами — чи то війною, чи то виборчим процесом. Коли постало питання допомогти Миколаївщині, ми з величезною радістю та задоволенням посприяли, залучили партнерів зі Світового банку. І ось результат».
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич подякував гостям за співпрацю, зазначивши, що місто не завжди може собі дозволити придбати таке вартісне сучасне обладнання для потреб лікувальних закладів. Детальніше про обладнання, призначене для проведення операцій у разі ушкодження суглобів, розповів головний лікар ЛШМД Олександр Дем’янов. «Завдяки артроскопічній стійці ми отримали змогу використовувати малоінвазивні методики для оперування патологій колінних та ліктьових суглобів, — повідомив він. — Для пацієнтів це означає швидку виписку, менший відсоток інвалідизації, збереження працездатності. Повноцінно апарат почне працювати з 1 березня 2019 року. У нас є два сертифіковані фахівці, які мають досвід роботи з таким обладнанням. Учасники та інваліди АТО й ООС, члени їхніх родин, внутрішньо переміщені особи отримуватимуть цю послугу безкоштовно. Для інших категорій громадян буде встановлено ціну, враховуючи лише вартість витратних матеріалів».
Продемонстрував артроскоп присутнім лікар-травматолог відділення Вадим Максимов, використавши болгарський перець. Цей овоч має порожнину, тож часто стає у пригоді на виставках медичного обладнання для демонстрації чистоти зображення оптичних приладів.
Операційна травматологічного відділення поповнилася ще й новеньким спеціалізованим столом та шафами для зберігання стерильного інструментарію, придбаними за кошти міського бюджету.
Усього на поліпшення матеріально-технічної бази установ охорони здоров’я у 2019 році в обласному бюджеті заплановано капітальні видатки на загальну суму понад 25 мільйонів гривень: на придбання медичного обладнання — понад 15 та 10 мільйонів — на купівлю автомобілів швидкої медичної допомоги.