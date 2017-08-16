У Запорізькій області активно створюють об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. За інформацією в.о. директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної держадміністрації Віталія Литвиненка, ОСББ вже діють у 29% житлофонду. Загалом у регіоні функціонують 1381 ОСББ, що об’єднують 1507 житлових будинків. Цікаво, що в сільській місцевості люди об’єднуються навіть активніше, ніж у великих містах. Про це свідчать статистичні дані. Найбільше об’єднань співвласників створено в Запоріжжі (853), Бердянську (212), Мелітополі (78), Токмаку (62). А ось відсоткове співвідношення досить цікаве. У загальній кількості багатоквартирних будинків, де створено ОСББ, лідерами є Веселівський район, де об’єднаннями охоплено 100% житлового фону, і Більмацький — там ОСББ охоплює 56% будинків. Це найбільша кількість створених протягом року ОСББ в області після набуття чинності Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку». Отже, в селі люди мобільніші щодо об’єднання.

Гроші для депресивних територій

Як з’ясувалося, жителів сільської місцевості мотивує до об’єднання ще й те, що вони можуть отримати мікрогранти на проведення заходів з енергозбереження будинків ОСББ, розташованих на депресивних територіях.

Загалом у Запорізькій області місцева влада допомагає жителям усіх ОСББ утеплятися. І ОСББ регіону в трійці найактивніших в Україні за кількістю отриманих кредитів на утеплення. У регіоні діє масштабна програма підвищення рівня енергоефективності, на яку із запорізького обласного бюджету в цьому році передбачено 55,4 мільйона гривень. Але майже всі ці кошти витратять на бюджетні заклади: будинки культури, інтернати, лікарні, дитячі будинки. А ось для сільських об’єднань співвласників, розташованих на депресивних територіях області, де місцеві бюджети залежать від дотацій, буде надано мільйон гривень. Тож компенсація обласного бюджету на енергоощадні заходи становитиме 10—20% тіла кредиту.

Торік у конкурсі за мікрогранти боролися 34 проектні пропозиції. Переможцями було визначено 22 об’єднання співвласників. Обсяг співфінансування ОСББ становив 442 тисячі гривень. Крім того, в межах місцевих програм підтримки ОСББ в населених пунктах області на ремонт житлових будинків ОСББ з місцевих бюджетів було спрямовано загалом 51,258 мільйона гривень. Коли кошти об’єднали, вдалося виконати чималий обсяг робіт: замінити вікна, двері, світильники в будинках у місцях загального користування, відремонтувати й утеплити трубопроводи для опалення, розташовані у підвальних приміщеннях, фасади житлових будинків. Головною нагородою за все це стала істотна економія на вартості опалення. І, звичайно ж, комфортність проживання в таких будинках.

У 2017 році на мікрогранти з обласного бюджету спрямовано 2 мільйони гривень. Місцеві бюджети додадуть свої 97,8 мільйона. На конкурс подано 24 проектні пропозиції на отримання мікрогранту. Оцінивши проектні пропозиції, конкурсна комісія визначила 13 переможців. Серед них найбільше ОСББ з Токмацького району.

Балтійські гості поділилися досвідом

Запорізька влада цікавиться і зарубіжним досвідом у сфері енергоощадності. Нещодавно в місті відбулася міжнародна конференція на тему «Енергозбереження та енерго ефективність у багатоквартирних будинках», на яку прибули гості з Латвії та Естонії, щоб поділитися особистим досвідом енергоефективних заходів. Вони також розповіли, як у них проходила реформа ЖКГ та реновація будинків, зокрема в сільській місцевості. Так, президент естонського правління асоціації квартирних товариств Андресм Яадля розповів, що в Естонії майже всі квартири приватизовано, і вже кілька років поспіль триває процес реновації. «У цьому питанні найголовніше, — зауважив він, — щоб люди почали думати по-іншому. Нам держава сказала, що більше не допомагатиме. Мовляв, ми самі повинні знати, що треба зробити у власній оселі. Тоді люди й створили товариства, відкрили рахунки в банках і самі керують на квартирному ринку».

Як зауважила голова правління громадської спілки «Запорізький ресурсний центр «Коло», член Нацради з питань функціонування ОСББ при Кабміні Любов Карпенко, для найбільшого ефекту в енергозбереженні треба проводити правильну комплексну санацію багатоквартирних будинків, яка передбачає не лише встановлення індивідуального теплопункту, а й модернізацію фасадів будинків та їх утеплення від підвалу до даху.

У Запорізькій області підтримують не лише об’єднання співвласників щодо утеплення, а й загалом процес переходу житлового фонду на сучасний рівень управління. Зокрема діє програма сприяння створенню ефективного власника житлового фонду на 2015—2017 роки, мета якої — забезпечення умов створення стійкого й ефективного функціонування ОСББ, підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурсного середовища на ринку житлових послуг. За два попередні роки та за перше півріччя цього року на реалізацію програми надано з обласного бюджету 4 мільйони 130 тисяч гривень.

Є плани й на перспективу. Зокрема, за підсумками недавнього засідання регіональної ради з питань забезпечення та функціонування ОСББ, районним держадміністраціям доручено розробити й подати на затвердження районних рад місцеві програми підтримки об’єднань з визначенням конкретних заходів, сум та джерел фінансування. Органам місцевого самоврядування рекомендовано передбачити в місцевих бюджетах кошти на виготовлення технічної документації на житлові будинки, де створюють ОСББ. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА має підготувати лист до Кабміну щодо внесення доповнень до Закону «Про судовий збір» про звільнення ОСББ та ЖБК від судового збору в разі стягнення заборгованості з оплати внесків на утримання спільного майна з мешканців будинків.