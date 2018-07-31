Якщо на Успіння день без дощу і вітру — осінь буде теплою

У серпні в хліборобів три головні турботи: жати, орати і сіяти. «У серпні серпи гріють, а вода холодить», — стверджує народне прислів’я. Цьогоріч жнивний сезон передбачається щедрим: тепла й вологи було вдосталь. Як завжди, прогнозовано гарний урожай зернових очікують зібрати у південних областях. У попередні чотири роки успіх супроводжував аграріїв Дніпропетровщини, Сумщини, Херсонщини, Черкащини, які збирали по 50—55 центнерів добірного зерна з гектара.

Є всі підстави стверджувати, що серпень буде врожайним. Головний переконливий показник — державні ринки та виїзні базари: садовини і городини тут на всі уподобання безмежний вибір.

Певна річ, щедроти літньої ниви значною мірою залежать від погодних умов. Тому господарі садів і городів здавна беруть до уваги народні прикмети, за якими передбачають майбутні примхи погоди. «Синоптикам довіряй, а на прикмети зважай», — нагадує приказка. Загальновживані у наш час ще й такі: «Якщо серпень з грозами — зима з морозами», «Якщо у серпні на березі з’явиться багато пожовклого листя — осінь буде ранньою», «Якщо в кінці серпня задощить — осінь буде теплою і затяжною» та ін.

Останнього місяця літа старі люди спостерігають за народними прикметами у такі дні релігійних свят: Мокрини (1), пророка Іллі (2), Маковія (14), Успіння Пресвятої Богородиці (28). Більшість спостережень народних синоптиків стосується прогнозів, якою буде осінь. Адже осінні місяці завершальні у збиранні садовини і городини, заготівлі зимових запасів.

На Мокрини спостереження ведуть протягом дня. Якщо вранці йтиме дощ, то початок осені також буде з дощами; якщо дощитиме опівдні — вологою буде середина осені. Сильний вітер на Мокрини і похмурий день — провісники холодної осені. А якщо день буде сонячним, тепла погода утримається впродовж вересня, жовтня й листопада.

За народним повір’ям, після Іллі не можна купатися в річці, особливо дітям. Температура у водоймах помітно знижується. Існує легенда, начебто цього дня святий бере під опіку воду і дозволяє перебувати в ній лише праведним душам, що відійшли з цього світу. «На Іллі новий хліб на столі», — стверджує прислів’я. До цього дня господарі повинні завершити заготівлю сіна на зимівлю худобі, бо Ілля традиційно відзначається дощами та грозами. Вологе сіно не можна копичити і скиртувати — згниє. Якщо цього дня сонячно, осінь буде теплою.

Маковія. Перший Спас — одне з опоетизованих релігійних свят. Літо завершується. Починається Спасівський піст. У давнину цього дня кияни збиралися біля Дніпра святити воду.

У храмах у наш час відбуваються урочисті богослужіння з освяченням маковійської квітки — букетів, зібраних із присадибних, польових і лісових квітів. Їх обов’язково прикрашають квіткою соняха та пучечками з голівок маку. Букет зберігають під образами до наступного свята. За потреби із квітів роблять чаї, додають настої у купіль для немовлят.

На святковому столі, за яким сім’я збирається після церковного богослужіння, мають бути лише пісні страви. Пиріжки з маком або коржі на маковому молоці (розтерте насіння) обов’язкові.

На Маковія проводжають літо. Пора ламати бджолині стільники, качати мед. З першого Спаса — студені роси, ночі довшають, вода холоднішає. «Минули Спаси, перевіряй запаси», — нагадує прислів’я. Попереду період споживання того, що виростили і зібрали у полі й на городі. «Що запасли в коморі та в стодолі, те буде взимку на столі».

Успіння Пресвятої Богородиці завершує літні свята. Розпочинається молоде (перше) бабине літо, яке триває до 11 вересня. Від цього дня починають орати і сіяти озимину. Завершити посівну слід до Семена (14 вересня). «Успіння проводжай, а осінь зустрічай», — кажуть хлібороби. Цього дня освячують хліб нового врожаю і нові криниці.

Більшість птахів уже відлетіла у теплі краї. Якщо і журавлі подалися у вирій — на Покрову може випасти перший сніг. Якщо святковий день видасться погожим — на ранню й теплу осінь.

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1—7 серпня — Всесвітній тиждень грудного вигодовування

2 серпня — День високомобільних десантних військ

5 серпня — День Повітряних сил Збройних сил України

8 серпня — День військ зв’язку

9 серпня — Міжнародний день корінних народів світу

12 серпня — День будівельника; День працівників ветеринарної медицини; Міжнародний день молоді

14 серпня — Перший Спас. Маковія

15 серпня — День археолога

19 серпня — Всесвітній день гуманітарної допомоги; День пасічника; Другий Спас

23 серпня — День Державного прапора України; Міжнародний день пам’яті про работоргівлю та її ліквідацію

24 серпня — День Незалежності України

25 серпня — День авіації

26 серпня — День шахтаря

28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці

29 серпня — Міжнародний день дій проти ядерних випробувань; Третій Спас (хлібний)

30 серпня — Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»