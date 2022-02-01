У Харкові на місці рекультивованого полігона твердих побутових відходів взялися за будівництво екоцентру та лижних трас

Ще кілька років тому місцева та центральна преса рясніли матеріалами про Дергачівський полігон твердих побутових відходів, що став пристанищем відходів із 1,5-мільйонного Харкова та отруював життя жителів навколишніх населених пунктів і викликав справедливе обурення людей. А нині тут запустили сучасний сміттєпереробний комплекс і посадили більш як 3 тисячі дерев і кущів на площі 13 гектарів . Тож колишній велетенський смітник більше нагадує парк, ніж звалище.

Тут немає жодних ознак неприємних запахів чи якихось джерел забруднення повітря й землі, бо ще раніше для запобігання потраплянню полігонного газу в атмосферу його вкрили геомембраною, зверху уклали шар фільтрації й насипали ґрунт. Було пробурено 35 свердловин для видобутку біогазу для вироблення електроенергії, що сповна забезпечить промисловий майданчик сміттєпереробного комплексу, а її надлишки відправлятимуть на Дергачівську підстанцію.

Але комунальне підприємство «Муніципальна компанія поводження з відходами», що опікується полігоном, вирішило піти ще далі.

Тут навчатимуть основ екокультури

Як розповів «УК» директор КП Юрій Суярко, на рекультивованому полігоні заплановано облаштувати навчальний корпус, лижні та тюбінгові траси зі штучним покриттям, яке частково виготовлено з перероблених відходів. Також тут будуть паркомісця, прокатні пункти, зона відпочинку, де відвідувачі матимуть змогу випити чай або каву.

А ідея створення лижної траси на рекультивованому Дергачівському полігоні твердих побутових відходів, за його словами, виникла спонтанно.

«Коли ми проводили рекультивацію старого полігона, то помітили, що тут з’явилися доволі цікаві схили — довгі, високі й рівні. Спочатку просто пофантазували, що тут можна зробити гірськолижний спуск. Потім повернулися до цієї ідеї як цілком реальної і практичної. Однак для створення лижних трас потрібні сніг, отже і снігометальні гармати, вода, з якої можна отримувати сніг. Тож замислилися над використанням штучного покриття», — розповідає Юрій Суярко.

Цим задумом комунальники поділилися з Харківським міським головою Ігорем Тереховим під час одного з його приїздів на полігон. Очільникові Харкова сподобалась ідея, адже її реалізація відкривала можливість залучення людей до розв’язання проблеми поводження з ТПВ. Зокрема, навчання харків’ян та гостей міста основ екокультури. І не лише. Коли впритул зайнялися її детальнішим опрацюванням, вийшли на ширший спектр функціональності та багатоплановості реалізації задуманого проєкту.

«Ми не хочемо говорити, що це гірськолижний курорт, скоріше навчальний центр, комплекс, створений для того, щоб люди бачили, куди діваються продукти їхньої життєдіяльності, чому важливо економно споживати все й упроваджувати розділення сміття. Рано чи пізно землі під полігони бракуватиме, тож треба вживати заходів, щоб накопичувалося менше відходів», — поділився своїми міркуваннями Юрій Суярко.

І в холод, і в спеку — на лижню!

Директор КП почав ретельно вивчати питання виробництва штучного покриття для лижних трас, досвід європейських країн. В інтернеті знайшов італійську компанію Neveplast, що створює сертифіковане покриття, властивості ковзання якого аналогічні снігу. Знайшов гірськолижний курорт в Америці, який для облаштування трас використовував покриття цієї фірми. А оскільки це був комерційний проєкт, то можна було зробити висновок, що покриття високоякісне. Потім ознайомився з облаштуванням лижних спусків на копенгагенському сміттєспалювальному заводі, розташованому поряд із центром столиці Данії. Схожі траси збудовано в багатьох країнах, а найдовший спуск у Європі — 800 метрів з невепласту цієї компанії успішно діє в Косові.

«Я написав листа до італійської компанії. Минулого тижня до нас приїздив фахівець цієї компанії. Відповідно до його рекомендацій ми обрали найбільш придатний для облаштування лижної траси схил, і тепер наші партнери займаються розробленням проєктно-кошторисної документації, що дасть змогу нам визначити необхідні для реалізації ідеї обсяги фінансування», — каже директор комунального підприємства «Муніципальна компанія поводження з відходами».

На запитання, з яких джерел братимуть кошти, Юрій Суярко відповів, що намагатимуться залучити грантові, оскільки проєкт не комерційний, а екологічний і цілком підпадає під європейські критерії щодо надання грантів.

«Зведений на місці полігона екоцентр виконуватиме навчальні та просвітницькі функції, допомагатиме в навчанні школярів і студентів. Хочемо продемонструвати на практиці, що українські полігони можна рекультивувати і давати їм нове життя», — зазначив директор комунального підприємства.

Юрій Суярко розповів, що в межах проєкту заплановано прокласти коротку навчальну трасу, трасу для професіоналів, спуск із перешкодами для сноубордистів і три дитячі траси для катання на надувних санчатах (тюбах). Буде змонтовано підйомник для дорослих і спеціальний дитячий стрічковий підйомник.

Менеджер із продажу італійської компанії Ольмо Балліні уточнив, що розглядають варіант створення великої траси завдовжки 232 м та навчальної — 100 м . Для спусків використовуватимуть нову розробку фірми — покриття free ski. «Воно дає відчуття катання на снігу, який щойно випав. Таке покриття підходить для людей, які займаються карвінгом (техніка катання з виконанням послідовних різаних поворотів). Кататися на ньому можна цілий рік незалежно від погоди — у сніг, дощ чи спеку», — розповів менеджер.

Якщо все складеться вдало і будівництво розпочнуть навесні, згідно з попереднім графіком виконання робіт та постачання матеріалів, то, за словами Юрія Суярка, реалізацію проєкту можна завершити восени.