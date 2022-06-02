Ірині Пастуховій із Рубіжного 60. Вона понад два місяці мешкає в гуртожитку одного з навчальних закладів Рівного, бо повертатися, на жаль, нікуди: її багатоповерхівку знищили окупанти. Поруч — добра знайома 74-річна Надія Терезинова. Її будинок теж зрівняли із землею. Коли чую про це від зболених душею жінок, сльози котяться самі. А вони вже не плачуть, тільки скрушно зітхають. І достойно тримаються, радіючи, що Рівне стало гостинною другою домівкою. Тут вони в теплі, ситі, одягнені, не обділені увагою.

У цих матерів та бабусь зболені не лише душі. В обох цілі букети хвороб: ішемія, гіпертонія, а на додачу — цукровий діабет.

«За два тижні під обстрілами я втратила 15 кілограмів. Це від стресу», — каже струнка, як тополя, пані Ірина.

«І не тільки від стресу. У вас високий рівень цукру в крові — понад 14 одиниць, — демонструє результат, який щойно видав глюкометр, сімейний лікар Володимир Максимов. — Хоча це взаємопов’язано: стрес і постійна тривожність провокують діабет. І війна — причина цього».

Він коригує лікування для пані Ірини: вдвічі збільшує дозу таблетованого препарату й додає заспокійливі. «Усе це можете отримати за безплатним електронним рецептом у поліклініці. Урядова програма «Доступні ліки» тут нам на поміч». Справді, людям, яких доля закинула до обласного центру, легше з доступом до медичної допомоги, зокрема спеціалізованої. А ось жителям глибинки значно складніше.

«Нагадаю, Рівненщина прийняла вже майже 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб, із них майже 20 тисяч пацієнтів із цукровим діабетом. Саме він упевнено виходить на перше місце серед захворювань, спричинених неймовірним стресом війни. Тому найближчим часом очікуємо, на жаль, підвищення захворюваності на цю вкрай підступну недугу», — зазначає начальник управління медичної допомоги департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я Рівненської ОДА Олена Гандзюк.

Запобігти йому в надскладний час допоможе українсько-швейцарський проєкт «Діємо для здоров’я», частина якого — інформаційна кампанія «Мисливці за діабетом». Отже, проєкт працює на трьох рівнях: національному (в партнерстві із Центром громадського здоров’я України), регіональному (крім Рівненської, ще у Львівській, Дніпропетровській, Полтавській та Херсонській областях) та територіальному (робота в громадах).

«Ми полюємо насамперед на те, щоб не проґавити хворобу, яка для пацієнта аж надто гірка ускладненнями, — каже лідер команди «Мисливці за діабетом» на Рівненщині сімейний лікар Володимир Максимов. — На жаль, із війною та її жахливими наслідками доступ пацієнтів до медичної допомоги значно знизився. Я працюю за 15 кілометрів від Рівного в амбулаторії села Карпилівка і дедалі частіше чую: «У мене немає грошей на маршрутку до міста, яка значно здорожчала». Або ж немає коштів на дорогі препарати, які виписав ендокринолог. Тоді просять призначити дешевші замінники. Програма «Доступні ліки» нам на поміч».

Проте Володимир Максимов не втомлюється пояснювати: запобігти хворобі таки дешевше. Отож наполовину вберегтися від ризику захворювання допоможуть три простих речі: скинути 5% ваги; додати дозованих фізичних навантажень (150 хвилин на тиждень) та здорове харчування (з акцентом на клітковину, а не швидкі вуглеводи).

У червні мобільні команди рівненських медиків повезуть ці прописні істини в поліську глибинку. Рівненщина — територія дуже віддалених сіл, і люди там традиційно менш уважні до здоров’я та самопочуття. Тому завдання — дійти до тих, хто сам не може прийти до лікаря.

Нині поліська глибинка прихистила чимало переселенців. За кожним закріпили сімейних лікарів. До речі, саме вони, а ще психологи та медичні сестри увійшли до складу мобільних бригад. За потреби там з’являться вузькопрофільні фахівці. Для цього маємо навчитися відсунути стрес, спокійніше ставитися до тривожної інформації. Слід вимкнути телевізор на кілька днів і пошукати розради в родинному колі. А ще в роботі на полі чи присадибній ділянці. Пам’ятаєте про помірні фізичні навантаження? Приборкати гормони стресу це напевне допоможе — на собі перевірила. До того ж, матимете нормальну талію, що не менш важливо. Фахівці переконують: якщо у жінок вона ширша за 88, а в чоловіків — за 92 сантиметри, то це вже цілком конкретний передвісник діабету.

Ви у групі ризику, якщо:

Вам понад 45 років

Маєте серцево-судинні захворювання, надмірну вагу або ожиріння

Ведете малорухливий спосіб життя

Народили дитину завважки понад 4 кілограми

Маєте синдром полікістозних яєчників

Маєте рідних із цукровим діабетом (спадковість)

Курите, вживаєте алкоголь чи перебуваєте у стресі

***

Симптоми цукрового діабету другого типу: