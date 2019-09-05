«Розробка порядку реагування на інфекційні спалахи (наразі немає єдиної централізованої процедури). Вакцинація дорослого населення (попередній уряд дуже добре попрацював — закуплено вакцини згідно з календарем щеплень для дітей, однак щодо дорослого населення є робочі питання). Охоплення всього населення України «первинкою» (всі, а не лише 28 мільйонів українців, які вже підписали декларацію зі своїм сімейним лікарем, повинні мати доступ до лікаря первинної ланки охорони здоров’я). Вирішення питання із заробітними платами лікарів (в одних медзакладах вона висока, а в інших, за аналогічного навантаження, становить, як і раніше, 5—6 тисяч гривень, тож маємо захистити лікарів, встановивши певний захищений відсоток у межах тарифу). Підготовка до започаткування з наступного року реформи вторинної ланки (триває інтенсивна робота в цьому напрямі, але потрібно ще досить багато зробити, аби повністю впровадити «вторинку» через Національну службу здоров’я, через договори, згідно з передбаченим законом гарантованим пакетом). Ефективне регулювання фармринку й використання всіх можливостей для забезпечення доступності якісних ліків для українців», — саме так на першій своїй пресконференції очільниця Міністерства охорони здоров’я Зоряна Скалецька окреслила пріоритетні завдання відомства на найближчий період.

Серед обіцянок — безпрецедентна відкритість

Робота з оптимізації закладів охорони здоров’я нині досить слабка, тому міністерка сподівається на максимальну підтримку медичної спільноти. Також, за словами Зоряни Скалецької, необхідно опрацювати питання екстреної допомоги, транс­плантології, зростання тривалості життя громадян і народжуваності. Після налагодження роботи міністерства вона навіть сама готова долучитися до виконання останнього пункту.

Керівниця МОЗ припускає, що з’явиться новий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. «Маємо максимально ви­окремити питання щодо його медичного застосування. Якщо належним чином обґрунтуємо, думаю, може бути конструктивна розмова. Щодо законопроєкту, який був у Раді, є досить багато питань. Серед депутатів фракції «Слуга народу» є свої ідеї. Тому, можливо, побачимо ще один законопроєкт у цій галузі», — цитує УНІАН слова Зоряни Скалецької.

Розповіла міністерка і про те, що призначені урядом заступники міністра охорони здоров’я діятимуть лише в межах доручень очільника МОЗ, а самодіяльність поза дорученнями міністра вона розцінюватиме як саботаж. «Якщо матимете таку інформацію стосовно будь-якого заступника, будь ласка, надавайте», — звернулася Зоряна Скалецька до журналістів. Щодо подальшої роботи з пресою очільниця МОЗ пообіцяла безпрецедентну відкритість відомства до медіа та громадськості й злагоджену комунікацію з населенням усіх гілок представництв, залучених у подальшій трансформації системи охорони здоров’я. Відповідатиме за комунікацію радник міністра Дмитро Раімов.

Реформа в надійних руках

Загалом міністерка має сім радників. «Це радники, котрі потрібні в ці хвилини, зараз, з тією інформацією, котру вони можуть принести, й надати максимальну підтримку. Для того, щоб зробити хорошу реформу, потрібні фахівці, які знають ситуацію, моделі, відомі у світі. А далі має бути інструмент, який називається «нормативно-правовий акт», що ці реформи впроваджує. Якщо вони неякісні, несвоєчасні, некомплексні, не відповідають чинному законодавству, то хоч би скільки ми уявляли, який вигляд має реформа, ми її не проведемо. Уявлення про те, які є законодавчі потреби, які необхідні зміни, яка відповідність імплементації до європейського законодавства, у мене є», — цитує Укрінформ слова Зоряни Скалецької.

Відповідаючи на запитання щодо наявності досвіду керування, новопризначена міністерка зауважила, що вже 20 років досліджує питання регулювання відносин в охороні здоров’я, понад десять років займається питаннями реформування охорони здоров’я, була консультантом у міжнародних проєктах і в різних складах уряду та парламенту, працювала під час впровадження паліативної допомоги в Україні. До слова, під час зустрічі-знайомства Зоряни Скалецької з колективом МОЗ вона закликала продовжувати правильні починання попередньої команди та спільно розпочати реалізацію ініціатив Президента й Кабінету Міністрів.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»