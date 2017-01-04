Рік завершився і, на жаль, не зовсім приємно для багатьох українців. Звісно, на загальний настрій співвітчизників впливає війна, яка триває на Донбасі. Окрім того, у різноманітних рейтингах 2016-го, в тому числі й за версією міжнародних компаній, Україна посідає далеко не почесні місця.

Але посипати голову попелом не слід: чимало шанованих світових ЗМІ називають Україну однією з авторитетних держав світу. Від цього стає трішечки тепліше на душі. Бо якщо, наприклад, конструкторське бюро Антонова змогло розробили літак Ан-225 «Мрія» із найбільшою у світі вантажопідйомністю, то чому б нашим фахівцям в інших галузях не постаратися?

До речі, на перших порах «Мрію» проектували для транспортування космічних кораблів. Але потім літак почали використовувати (й дуже успішно) для комерційних вантажних перевезень. Світлини потужного «Ану», який надійно та швидко доставляє вантажі у будь-які куточки планети, зробили найкращу рекламу досягненням українських літакобудівників. Як і найбільш екологічні ракетоносії, за допомогою яких український «Південмаш» із Дніпра відправляє в космос комерційні вантажі у межах міжнародного проекту «Морський старт».

Приводом для гордості українців може стати і те, що на території нашої держави розміщуються (за даними Державного інформаційного геологічного фонду України) найбільші в світі запаси марганцевої руди — 2,3 мільярда тонн (близько 42,8% світових запасів). Українські надра взагалі вважаються одними з найбагатших на планеті: понад 20 000 родовищ та проявів із 117 видами корисних копалин, з яких близько 8700 родовищ мають промислове значення і понад 3000 з них (99 видів корисних копалин) освоєно промисловістю.

— А нещодавно у Маневицькому районі Волинської області співробітники Волинського інституту нафти і газу знайшли ще одне величезне родовище нафти, ресурси якого (за словами вчених) дадуть змогу Україні стати поряд із провідними країнами світу. «Завдяки нафті наша держава нарешті зможе розвиватися так само швидко, як США, Норвегія чи Японія», — запевняють фахівці. Геологи додають, що на 1 квадратному кілометрі площі на Маневицькому родовищі (нафта залягає тут на глибині від 400 до 3800 метрів) можна буде видобувати до рекордних 97 тисяч тонн чорного золота. Тож Маневичі в змозі позмагатися за першість із найбільшим родовищем нафти у світі в Абу-Дабі.

Словосполучення «перша у світі» можна вжити і щодо Конституції: 5 квітня 1710 року український політичний та громадський діяч Пилип Орлик, обраний гетьманом Запорозького Війська, проголосив «Конституцію прав і свобод Війська Запорозького». В країні, яку вважають еталоном, так би мовити, демократії і свобод — США — Конституцію прийняли лише в 1787 році, а у Франції та Польщі — в 1791-му.

Україна — світовий лідер із виробництва олії, меду. Перший рамковий вулик, наприклад, винайшов Петро Прокопович 1814 року саме у нас. Випереджаючи в рази за обсягами виробництва меду країни Європи, Україна виробляє меду 1,5 кілограма на душу населення.

Можемо пишатися і найбільшими чоловічими монастирями, що називають лаврою. Статус лаври у світі мають лише шість монастирів, три з яких в Україні: Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (статус отримала 1598 року), Свято-Успенська лавра в місті Почаїв на Тернопільщині та Святогірська Свято-Успенська лавра на Донеччині.

Першим вищим навчальним закладом в Україні та у східнослов’янському світі була Острозька колегія, заснована князем Василем-Костянтином Острозьким у 1576 році. До найстаріших вишів Східної Європи належить також Києво-Могилянська академія (1615 рік).

Найглибша в світі — 105 метрів — станція метро «Арсенальна» у Києві, яку було збудовано 1960 року. Найкоротша — 1225 метрів, але найширша та найгарніша головна вулиця серед усіх столиць на планеті — це Хрещатик, найдовший тролейбусний маршрут також український — між Сімферополем та Ялтою. Він становить 86 кілометрів. І хоч Крим сьогодні тимчасово окупований Росією, ми своїх рекордів позбуватися не збираємося.

А ось до найдовших духових музичних інструментів належить українська трембіта. І найдавнішу мапу, відому вченим, вибили приблизно 14,5—15 тисяч років тому на кістці мамонта мешканці поселення Homo Sapiens у селі Межиріч Рівненської області. До речі, на Поділлі є найдовша печера України, яка називається «Оптимістична»: це гіпсова споруда завдовжки 216 кілометрів, яка поступається лише Мамонтовій печері в США.

Гордість України — знак «Географічний центр Європи», встановлений у містечку Рахів на Закарпатті, в оточенні мальовничих Карпат, 1300-річний дуб в урочищі Юзефін Рівненської області. Всією сім’єю українці могли б випити шампанського з найбільшого в світі келиха. Залити в нього можна 56,25 літра будь-якого напою.

Нарешті першу гасову лампу було винайдено у 1853 році працівниками львівської аптеки «Під золотою зіркою» Ігнатієм Лукасевичем та Яном Зехом. Зі світлом цієї лампи у львівському шпиталі того ж року було проведено першу хірургічну операцію. Згодом винахід було представлено на міжнародній виставці в Мюнхені, де він отримав спеціальну грамоту.

Наостанок хочеться додати новорічному настрою ще й гастрономічного відтінку: за версією одного з найбільших у світі товариств із мандрівок Yonderbound, українські борщ та вареники увійшли до найкращих страв світової кухні.