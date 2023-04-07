Воєнна агресія росії не змогла зламати українців. Упродовж року повномасштабної війни актори й музиканти не переставали радувати своїх прихильників, підтримувати наших захисників, їздити на гастролі, щоб показати людству красу української культури й донести трагедію, яка спіткала народ України. Саме культура відіграє визначну роль у суспільстві. Спектаклі, концерти й інші культурні заходи дають змогу хоч на деякий час забути жахи війни. Такі психологічні розвантаження додають мотивації й сили крокувати до перемоги.

Заради глядача

У Харкові запрацювало кілька кінотеатрів. Відновили роботу театри: Харківський театр ляльок, академічний український драматичний імені Тараса Шевченка, який ще торік порадував прихильників прем’єрою спектаклю «Возлюби ближнього свого».

«Як ніколи відчуваємо необхідність підтримувати харків’ян. Надихаємося хоробрістю та мужністю українських військових, сміливістю комунальників, стійкістю містян і героїзмом нашого міста. Театр — спілкування людини з буттям. Він допомагає побачити дійсність. Театр зцілює, єднає й дарує наснагу. Саме тому колектив попри постійні обстріли й загрозу ракетних ударів виконує свою місію», — зазначають у Харківському академічному драматичному театрі.

Для поціновувачів класичної музики нарешті відчиняє двері Харківська філармонія. Перший з початку повномасштабного вторгнення концерт заплановано на 8 квітня. Перед слухачами постане вічна тема протиборства темних сил зі світлими. У програмі прозвучать твори композиторів різних епох: Баха, Франка, В’єрна та інших.

«Артисти Харківської філармонії спраглі спілкування наживо зі слухачами. На тлі жахливих подій, які переживає наша країна, ми були позбавлені радості співтворчості в Харкові й хочемо поділитися з вами своїми почуттями», — повідомили у філармонії.

Великим концертом напередодні Дня театру, який відзначали 27 березня, відновлено роботу великої зали Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка. Перед глядачами виступили заслужена артистка України Олена Старікова, лауреати і дипломанти міжнародних конкурсів, Хор Схід Опера та Камерний оркестр Схід Опера. Звучали твори Россіні, Моцарта, Пуччіні, Верді та інших видатних композиторів.

Музей Сковороди відбудують

На жаль, музеї Харківщини закрито для відвідувачів. Через загрозу ракетних обстрілів та руйнування більшість експонатів евакуйовано в безпечніші місця. Пам’ятаємо, яка доля спіткала Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди в селищі Сковородинівка Харківської області: торік у травні московити прямим влучанням ракети знищили будівлю музею. За попередніми оцінками Міністерства культури та інформаційної політики, на відновлення музею Сковороди потрібно майже 112 мільйонів гривень.

Торік започатковано проєкт «Збережіть українську культуру», спрямований на залучення благодійних коштів для відбудови пам’яток культурної спадщини в Україні. Співак Святослав Вакарчук уже передав цьому проєкту 350 тисяч гривень, які спрямують на реконструкцію музею Сковороди. 7,5 мільйона гривень від продажу поштового блоку, присвяченого 300-річчю із дня народження Григорія Сковороди, планує переказати Укрпошта. Долучилася до відновлення музею ЮНЕСКО, яка оголосила збір коштів на реставрацію.

Як повідомила директор музею Наталія Мицай, триває наповнення музею новими матеріалами, пов’язаними із життям і творчістю Сковороди. Більш як 200 експонатів передали громадяни й організації. До 300-річчя філософа, яке відзначали торік, видано літературу, в якій висвітлено нові дослідження життя і творчості Григорія Сковороди.

Нині територію музею закрито для відвідувачів, але робота триває. Співробітники беруть участь у конференціях та акціях, присвячених філософу, готують виставки на деокупованих територіях. 18 квітня виставку, присвячену видатному філософу, відкриють в Ізюмі, де він бував.

Роботи з відновлення музею планують почати цього року.

«Проєкт консервації музею з подальшою відбудовою є. І нам важливо це зробити цього року. Думаю, це буде символічний крок, що попри війну відновлять музей, який найбільше постраждав від російської агресії», — сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час презентації збірки творів Григорія Сковороди.

Як зазначають у міністерстві, на 25 березня 2023 року збитків від російської агресії зазнали 1373 об’єкти культурної інфраструктури України без урахування пам’яток культурної спадщини. Із них 514 зруйновано. Лише за останній місяць загальна кількість постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 51 одиницю, основна частина з яких припадає на Харківщину. У краї майже 2000 закладів культури і 9500 об’єктів культурної спадщини. Унаслідок повномасштабного вторгнення росії було зруйновано 172 заклади культури та 36 об’єктів культурної спадщини.

Борис БРЕСЛАВЕЦЬ

для «Урядового кур’єра»