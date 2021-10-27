Небуденний захід, у якому беруть участь кіномитці, що люблять і популяризують гори на всіх широтах і в усіх варіаціях, не пройшов повз увагу кореспондента «Урядового кур’єра».

«Концепція нашого фестивалю — фільми тільки про гори. У цьому його специфіка. З-поміж них ігрові повнометражні й короткометражні стрічки, документальні повнометражні й короткометражні. Також анімаційні й проморолики, — розповів на підсумковій пресконференції директор кінофестивалю Дмитро Грешко. — Тобто ми охопили максимально широко всі жанри кіно. А учасниками стали автори з усього світу. Це й наші сусіди Словаччина та Чехія, Ізраїль, Іспанія, Італія, Північна Македонія, Словенія, Велика Британія, Канада, Бразилія, Коста-Рика, навіть Нова Зеландія. Загалом зі 150 фільмів, які було заявлено з України та з-за кордону, ми відібрали 22. У конкурсі взяли участь 17 із них. Вісім кінострічок було показано поза конкурсом».

Гірські кінофестивалі, за словами Дмитра Грешка, проводять у багатьох країнах, де є гори, зокрема сусідніх Словаччині, Румунії, Польщі. В Італії існує асоціація гірських кінофестивалів. Організатори вивчали досвід багатьох таких заходів за кордоном і провели свій фест з урахуванням місцевої специфіки.

Автори кінострічок змогли скористатися загальносвітовою платформою, на якій зазначено, де, коли і що відбувається. Дехто отримав запрошення на конкурс в Ужгороді від Дмитра Грешка після того, як він переглянув програму схожого фестивалю у Стамбулі.

Протягом усіх фестивальних днів організатори влаштовували лекції та майстер-класи. Після показів можна було поспілкуватися з режисерами, які приїхали в Ужгород. У затишній глядацькій залі обласного театру ляльок «Бавка» можна було переглянути позаконкурсні кінострічки, удома в інтернеті глядачі дивилися фільми онлайн.

Нагороди на всі боки

У шість жовтневих днів вмістилися заходи, які дають підстави вважати фестиваль в Ужгороді ще одним кроком українського кінематографа. Адже серед стрічок, які представили творці кіно із 15 країн, були дві, які створили вітчизняні кінематографісти.

Спеціальну відзнаку журі отримав фільм української режисерки Ганни Ярошевич «Май далеко — май добре». Захоплена тим, як молодий німець Мішель, переїхавши в Карпати, вигодовує й розмножує рідкісних тварин — буйволів, авторка фільму змогла створити переконливий образ сучасника, не байдужого до природи.

Раніше Ганна Ярошевич була відома лише як творець короткометражок. Темою її попередніх фільмів була війна, але нині, за її словами, захотілося зняти про щось добре і водночас важливе. Повний метр створювала аж п’ять років.

«Три роки знімали його під час експедицій у Карпати й Німеччину. У той самий період із фільмом брали участь у багатьох міжнародних семінарах і презентаціях, шукали фінансування. Ще півтора року працювали над монтажем, звуком і кольором, влаштовували промоцію», — розповіла Ганна Ярошевич.

Зате зусилля винагородилися сповна: фільм виявився дуже відкритим і дружнім. До слова, на фестивальний показ в Ужгород приїхав сам Мішель Якобі, а післядемонстраційний час запитань і відповідей тривав рекордну годину.

Найкращим фільмом документального повнометражного конкурсу визначено «Вовки на кордонах» режисера з Чехії Мартіна Пава. Автор зі сцени зізнався, що вперше побував в Україні, подякував за запрошення на фестиваль і нагороду.

Серед документальних короткометражних стрічок найкращою стала «Стійкість» режисера із Коста-Рики Андреса Бронніманна. Нагорода авторові разом із закарпатськими смаколиками надійде поштою.

Скористалися держпідтримкою

«Завдяки Державному агентству з питань кіно в нас було часткове фінансування. Це був перший рік, коли фестиваль фінансували, — ділилася думками на пресконференції продюсерка засновниця української кінокомпанії Up Ua Studio Поліна Герман. — У вашому регіоні дуже цікаві локації для кінематографістів України та всього світу. Тут унікальна природа, гори, є старовинні будинки. Це привертає увагу творчих особистостей. Дякуємо Ужгородській міській раді за інформаційну підтримку».

Переможцям і призерам вручено статуетки у вигляді гір, які виготовлено за кошти спонсорів. Заступник голови Держкіно Сергій Стороженко, який побував на урочистому закритті фестивалю, зазначив, що в держагентство надаватиме фінансову підтримку і в майбутньому. Але потрібно, щоб до цього долучалися місто Ужгород і Закарпатська область.

Незабутні враження на гостей і учасників справляли роботи, подані на фотоконкурс «Збереження пралісів та дикої природи Карпат». Він відбувався у співпраці із Франкфуртським зоологічним товариством. Підсумки конкурсу підбито у дні фестивалю.

Вагомий кіномистецький захід, який відбувся в Ужгороді, продемонстрував можливості кіноіндустрії Закарпаття, яке привертає до себе дедалі більшу увагу митців — майстрів живих зображень. Фестиваль — одна з можливостей, що сприяють відродженню кіновиробництва в регіоні, популяризують гірський край.