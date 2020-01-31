Якщо на Стрітення морозно та ясно — весна буде красна

На порозі останнього місяця зими згадаймо, якими надзвичайними подіями відзначився цьогорічний січень. Нищівна пожежа в Австралії, екологічний марш «Проти вимирання» у Брюсселі, потужний землетрус у Туреччині, заметілі в Канаді, яких не бувало 20 років, сходження лавин у Пакистані, виверження вулкана Тааль на Філіппінах, тривожне повідомлення Грінпіс, що у Світовий океан щороку потрапляє 12 мільйонів тонн пластику.

А що незвичайного відбулося в нас? На календарі зима, а снігу нема. Три сплески підвищення теплового режиму. Внаслідок цього у столичному ботанічному саду завчасно розквітли проліски і первоцвіти, на магноліях і бузку набубнявіла зав’язь, яка мала б з’явитися у травні.

Питання екологічної безпеки планети і наслідки раптових змін клімату обговорювали недавно на одному із засідань ООН, на економічному саміті в Давосі. В окремих європейських державах ухвалюють рішення про заборону пластикової тари, виробництва дизельних двигунів, швидкими темпами впроваджують випуск електрокарів. На тлі цих позитивних кроків на захист довкілля цинічний вигляд мала поведінка власників євроблях, які обстоювали свої права на ввезений в Україну контрабандним шляхом дешевий автобрухт, від якого на столичних вулицях і подвір’ях ні пройти ні проїхати, а на автомагістралях щодня в ДТП гинуть люди. Рік у рік ця проблема ускладнюється без надії на розв’язання.

Останній місяць зими, за прогнозами синоптиків, буде нелютим. Замість снігу йтимуть дощі, а замість морозів буде плюсова температура. Тривалість дня до кінця місяця збільшиться майже на три години. Сонечко віддає тепло землі.

4 лютого, на Тимофія, пасічники слухають, як поводяться у вуликах бджоли. Якщо гудуть тривожно, слід поповнити запаси їжі; ледь чутно — все у них гаразд. «Якщо на Тимофія теплом повіє — весна буде ранньою», — стверджує народна мудрість.

Оксана Веснопровісниця нагадує господарям, що слід перевірити зимові запаси кормів для худоби: чи вистачить до першого весняного випасу. Якщо цього дня хмари пливуть високо — гарна погода утримається до кінця місяця; якщо низько — часто дощитиме. Яка Оксана, така й весна.

Віднедавна 14 лютого відзначають свято Валентина, яке набуло назви дня закоханих. Відомо, що Валентин був єпископом в італійському місті Терні. За сповідування християнства гонитель цієї віри імператор Клавдій наказав закувати його у кайдани і передати на допит Астерію. Прослухавши проповідь Валентина про благодіяння Ісуса Христа, Астерій поставив йому умову: «Якщо ти ім’ям Христа повернеш зір моїй сліпій доньці, то зроблю все, що побажаєш». Після молитви Валентина десятирічна дівчинка прозріла. Астерій і його велика рідня увірували у Христа і прийняли обряд хрещення. Дізнавшись про це, Клавдій наказав усіх кинути до в’язниці, а Валентина скарати на смерть. Саме того дня у Римській імперії відбувалися святкування на честь богині Юнони — покровительки закоханих. Так історична подія з часом трансформувалася у день закоханих.

Стрітення Господнє — головне релігійне свято лютого. Воно знаменує зустріч зими з весною. За давньою християнською традицією, цього дня у храмах освячують воду і свічки. Повернувшись із церкви, віряни обходять із ними господарство, окроплюють свяченою водою вулики, худобу і птицю. Стрітенською свічкою на одвірках ставлять хрестик, «щоб хату стеріг і злі сили не пускав на поріг». Крихта воску з цієї свічки може слугувати оберегом для тих, хто на тривалий час відлучається з дому.

Жодне релігійне свято не має такої великої кількості прикмет і афоризмів, як Стрітення. Ось деякі з них. Якщо рій жваво загув, значить весну почув. Якщо ясна погода на похмуру зміниться, весна буйним цвітом запіниться. Якщо вдень сонце пече, весна ще за гори втече. Якщо на Стрітення дощ іде, на господаря скрута жде. Якщо на Стрітення морозно і ясно, весна буде красна. На Стрітення птахи повертаються до лугу, а хлібороб до плуга.

На останньому тижні перед Великоднім постом відзначають Колодія — праслов’янське свято на честь весняного сонця. Цей тиждень називають Сиропусним, Масляною, Колодками, проводами зими. Під час молодіжного гуляння дівчата чіпляють обранцям ритуальні вербові колодочки. Парубкам, котрі від чіпляння першої колодки до другої (впродовж року) не одружилися, з жартами підносять справжню велику колоду. Відкупитися від такого подарунка треба могоричем.

Віддають колодку під час великодніх свят. Дівчина дарує кілька писанок, загорнутих у вишиту хустинку, обранцеві, якому чіпляла колодку, а він за це замовляє їй музику і запрошує в танець. Під час таких обрядових гулянь пари можуть освідчитись у коханні й домовитися про заручини.

На жаль, свято Колодія не в кожну сім’ю принесе радість. Багатьом дівчатам серце стисне туга за навіки втраченим судженим. Адже на цей тиждень припадає сумна календарна дата — День Героїв Небесної Сотні. Шість років тому на вулиці Інститутській у Києві беркутівці цинічно розстріляли активістів Євромайдану.

Число жертв Революції гідності нині поповнює гібридна війна проти російського агресора на сході України. Пом’янімо полеглих добрим словом, вшануймо їхню пам’ять належними почестями. А тим, хто нині на оборонному рубежі нашої незалежної держави, побажаймо мужності, стійкості й непоборності у протистоянні з підступним зажерливим сусідом.

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

НАШ КАЛЕНДАР

3—9 лютого — Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин

4 лютого — Всесвітній день боротьби із захворюванням на рак

6 лютого — Міжнародний день несприйняття операцій на жіночих статевих органах, що призводять до каліцтва; день святої Оксани, Ксенії Веснопровісниці

10 лютого — 330 років від народження Петра Калнишевського, останнього кошового отамана Запорозької Січі

11 лютого — Міжнародний день жінок і дівчат у науці

13 лютого — Всесвітній день радіо

15 лютого — День ушанування учасників бойових дій на території інших держав; Стрітення Господнє

16 лютого — День ушанування військового журналіста України; національне свято Литовської Республіки День Незалежності

20 лютого — День Героїв Небесної Сотні; День соціальної справедливості; Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого — Міжнародний день рідної мови

22 лютого — 380 років від народження Івана Мазепи (1640—1709), гетьмана України, дипломата

23—29 лютого — Седмиця сирна (Колодія, Масляна)

26 лютого — День кримського спротиву російській окупації

27 лютого — 55 років тому (1965) здійснив перший політ широкофюзеляжний транспортний літак Ан-22 «Антей» (КБ ім. О. Антонова, Київ)

28 лютого — День штурманської служби авіації Збройних сил України

29 лютого — 80 років із народження Варфоломія (Димитріоса Архонтоніса, архієпископа Константинополя — Нового Риму і Вселенсього патріарха