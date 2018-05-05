На центральній площі Старобільська вирувало свято «А весна вже скресла, що ти нам принесла», а у фойє районного Будинку культури ім. Т. Шевченка гості із захватом роздивлялися роботи майстрів декоративно-ужиткового мистецтва Старобільщини. І запрошені, й учасники фестивалю могли брати участь у конкурсних обрядових, родинно-побутових програмах, народної пісні, гумору й танцю, музикування тощо. Сільські клуби змагалися за звання найгостиннішого куреня, адже у весняному етапі обласного фестивалю-конкурсу «Байбак-fest — 2018» взяли участь представники шести районів області й міста Сєвєродонецька.
«Це унікальний фестиваль української культури і фольклору, він має позитивно вплинути на розвиток народних традицій на Луганщині», — підкреслює заступник голови облдержадміністрації Ольга Лішик.
Фестиваль-конкурс щосезону раз на два роки крокує містами й районами Луганщини, тож талановиті люди мають нагоду взяти участь у наступних трьох етапах цьогорічного «Байбак-fest» у прифронтових Попаснянському (літній етап), Станично-Луганському (осінній) та Новоайдарському (зимовий) районах.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»