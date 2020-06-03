Визначивши медичну галузь як один із пріоритетів своєї діяльності, обласна влада Сумщини веде цілеспрямовану роботу. Днями, відкриваючи оновлений терапевтичний корпус обласної клінічної лікарні, голова Сумської ОДА Роман Грищенко оголосив про започаткований ним челендж «Відремонтуй одну палату в лікарні», що дасть змогу суттєво поліпшити якість медичного обслуговування населення і наблизити його до європейських стандартів. Очільник області повідомив, що за власні кошти відремонтує одну з палат. Він закликав усіх небайдужих громадян, насамперед представників бізнесу, депутатів, посадовців, долучитися до цієї ініціативи.
Першим починання підтримав міський голова Сум Олександр Лисенко, узявши під опіку одну палату у Сумській центральній міській клінічній лікарні.
Торік на реконструкцію щойно відкритого терапевтичного корпусу було надано 34,6 мільйона гривень, з яких майже 22 — із Державного фонду регіонального розвитку, решта — з обласного бюджету. На ці кошти комфортні палати обладнано спеціальними ліжками, встановлено сучасне обладнання, відремонтовано коридори, санітарні кімнати.
За словами головного лікаря обласної клінічної лікарні Володимира Гороха, тепер функціонують дев’ять відділень, три в оновленому корпусі — фізичної реабілітації, неврологічне та гематологічне. У планах — відкрити хірургічне відділення, щоб створити потужне медичне містечко, а вивільнені приміщення за іншою адресою передати обласному онкологічному диспансеру, який гостро потребує нових площ.
Далі в лікарні планується будівництво гаражів, овочесховища, підвальних приміщень, кабінетів для процедур тощо. Для цього буде використано понад 27 мільйонів гривень, з яких 90 відсотків — ДФРР, решта — обласного бюджету.
Значні надії в області покладають на масштабний проєкт Президента та Уряду України «Велике будівництво», у межах якого по країні передбачено оновлення 210 медичних закладів. Ідеться про ремонт приміщень та наповнення їх відповідним обладнанням і устаткуванням.
У Сумській області буде оновлено сім опорних лікарень, зокрема і Шосткинську центральну районну лікарню. Як повідомив її головний лікар Олег Штогрин, до проєкту включено капітальний ремонт приймального відділення, закупівля комплекту сучасного обладнання — комп’ютерного томографа, УЗД-апарата тощо. Після того, як буде надано кошти, в області оголосять тендери на виконання робіт і почнуть будівництво та закупівлі.