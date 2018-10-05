У межах проведення стратегічних командно-штабних навчань «Козацька воля-2018» миколаївські десантники виконували навчально-бойові завдання на острові Тендрівська коса, що в Чорному морі. Опрацювання завдань тактичного епізоду масштабних навчань на півдні країни відбувалося разом із підрозділами Військово-повітряних і Військово-Морських сил, було залучено літаки штурмової та військово-транспортної авіації Повітряних сил, підрозділи армійської авіації Сухопутних військ, Військово-Морські сили й військовослужбовців підрозділів і частини.
Контролювали проведення навчально-бойової десантної операції начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних сил генерал армії Віктор Муженко й командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил генерал-лейтенант Михайло Забродський.
Розпочалися практичні дії з висадки на узбережжя острова повітряного десанту з літаків Ан26. Одними з перших десантувалися сам командувач Михайло Забродський та його заступники. Разом з особовим складом було десантовано вантажі з важким піхотним озброєнням і боєприпасами. Десантники зосередились у визначеному місці й приготувалися до подальших дій.
Після ударів авіації й артилерії десантники зайняли вигідну ділянку морського узбережжя, утримували її й забезпечили висадку морського десанту із бронетехнікою. З борту десантного корабля вийшли військові всюдиходи Humvee і спільно з вояками розпочали десантно-штурмові дії.
Перед десантом і екіпажами бойових машин стояло завдання завдати вогневого ураження умовному супротивникові й очистити плацдарм, не допустити висадки ворожого десанту. Військовики за підтримки вогню бронемашин пройшли кілька вогневих рубежів, уражаючи мішені на радіокерованих підйомниках, зокрема й встановлених на воді, що імітували морський десант супротивника. Солдати відпрацювали свої завдання на відмінно, діючи динамічно, злагоджено, вчасно реагуючи на обстановку, маневруючи і вміло переносячи вогонь. Усі мішеневі групи вражали з ходу, після чого десант сідав у бойові машини й рухався далі, на наступний етап бойової стрільби.
Злагоджено відпрацювали військовослужбовці групи забезпечення й полігонно-мішеневої команди, які доставили морським і повітряним шляхом необхідне для проведення масштабних навчань майно та обладнання, накрили мішеневі поля згідно із задумом навчань, зокрема й на морі, щоб підрозділи, які долучалися до навчань, повністю розкрили свої вогневі можливості.
«Десантно-штурмові війська універсальні й завжди готові до виконання будь-яких завдань», — підкреслив Михайло Забродський.
Стратегічні командно-штабні навчання «Козацька воля-2018» стали наймасштабнішими за всю історію Збройних сил. Військові частини перекидали із заходу на схід, з півночі на південь, вони виконували в різних регіонах різнопланові завдання. Бригада армійської авіації після льотних тактичних навчань на Рівненському полігоні наступної доби висаджувала підрозділи Десантно-штурмових військ на Закарпатті, а через добу, здійснивши перебазування, підтримувала Десантно-штурмові війська на півдні. Миколаївські десантники повністю виконали навчально-бойові завдання.