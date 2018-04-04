У переддень великого християнського свята — Пасхи — у світі вшановують традиції українського писанкарства. Королівський канадський монетний двір випустив кольорову позолочену монету у формі писанки.
Це вже третя подібна монета у колекції канадського монетного двору, але перша позолочена. На реверсі нанесено кольорові візерунки, характерні для традиційної української писанки. Монету викарбувано із 31,82 грама чистого срібла із позолотою. Вона має номінал в 20 канадських доларів. Загальний наклад, повідомляє Укрінформ, становить 5 тисяч штук.
«Окрім ошатного вигляду й весняної теми, ця монета-писанка є артистичним вшануванням 1,2 мільйона канадців українського походження, чиї традиції становлять багату складову мультикультурної спадщини Канади», — йдеться в офіційному описанні монети.
Автор дизайну реверсу монети — канадська художниця Анна Мораш, яка працювала також і над двома попередніми випусками монети-писанки, що побачили світ у 2016 та 2017 роках.
А в аргентинському місті Апостолес на перехресті двох вулиць під назвами «Україна» та «Польща» встановили навіть пам’ятник писанці, один бік якої оформлено типовими українськими візерунками, а другий — польськими. Дизайн української половини писанки було запропоновано експертами Музею писанкового розпису міста Коломия. Про врочисте відкриття цього оригінального пам’ятника повідомляє на своїй сторінці у Facebook посольство України у цій країні. «Цей пам’ятник став символом єднання двох спільнот, які емігрували до Аргентини ще 120 років тому й далі живуть душа в душу на південноамериканській землі, — української та польської», — йдеться у повідомленні.
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