Сьогодні — Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Ця хвороба поширена не лише в Україні. Вона належить до найважливіших медико-соціальних проблем у всьому світі. Натомість ПрАТ "Миргородкурорт" — одне з місць, де успішно лікують пацієнтів, що потерпають від цієї хвороби. Тому з року в рік багато людей приїздять сюди, бо переконані: саме тут можна отримати найліпше лікування й водночас добре відпочити. У чому ж секрет привабливості курортів Миргорода? Який досвід має об’єднання чотирьох лікувально-оздоровчих закладів з понад столітньою історією? З цими запитаннями кореспондентка «УК» звернулася до медичного директора ПрАТ "Миргородкурорт" Наталії БУТЕНКО.

— Наталіє Олександрівно, загальний профіль вашого курорту гастроентерологічний, однак у кожного з чотирьох санаторіїв є своя спеціалізація. Яка саме?

— Справді, раніше курорт «Миргород» здебільшого знали як гастроентерологічний. Натомість нині завдяки науково-практичній роботі наших лікарів і чіткій стратегії, обраній керівництвом курорту, створено 16 нових реабілітаційних відділень. Разом із шістьома профільними відділеннями вони забезпечують комплексне оздоровлення всього організму. І це дуже цінують не лише українці, а й іноземні гості з понад 30 країн.

У кожному нашому закладі людина отримує ефективне лікування шлунково-кишкових захворювань. Проте, скажімо, в санаторії «Полтава» проводять ще й реабілітацію після операцій на шлунку та жовчному міхурі, а також на серці й судинах, оздоровлюють і хворих на гіпертонію.

— Люди, які перенесли інфаркт, теж можуть пройти реабілітацію?

— Ми співпрацюємо з обласними кардіологічними центрами та клініками Інституту кардіології імені М. Д. Стражеска, Інституту кардіохірургії імені М. М. Амосова, тому після інфаркту міокарда та інших кардіологічних захворювань до нас на реабілітацію направляють хворих безпосередньо зі стаціонару. Вона триває 21—24 дні. Їдуть хворі і за власним бажанням по рекомендації сімейного лікаря. За необхідності проводимо добове холтерівське моніторування (протягом 24 годин контролює­мо артеріальний тиск, пульс, робимо електрокардіограму, ехокардіографію). Призначаємо лікування за індивідуальними програми. В санаторії «Полтава» з-поміж іншого провадимо реабілітацію пацієнтів з кістково-м’язовою патологією, після травм, заміни суглобів, інших оперативних втручань.

Лікування в санаторії «Миргород» рекомендуємо пацієнтам, що мають проблеми з периферичною нервовою системою, післяінсульт­ний стан, неспецифічні хвороби дихальної системи, захворювання ока, сечостатевої системи.

Санаторій «Хорол» має профільне гастроентерологічне відділення для дітей з батьками. Він профілюється на реабілітації після радикальної терапії онкологічних хворих, проводить лікування після оперативних втручань у разі гінекологічних захворювань, а також на оздоровленні вагітних жінок.

— Чимало пацієнтів задоволені тим, що тут досить ефективно лікують безпліддя.

— Так. У санаторії «Хорол» — у гінекологічному відділенні, в санаторії «Миргород» — у відділенні реабілітації сечостатевої патології. У нас навіть склалася певна традиція: спочатку до нас приїжджають сімейні пари лікувати безпліддя, потім жінка оздоровлюється у відділенні вагітних, а через деякий час привозить свого малюка у відділення матері й дитини або приїздять всією сім’єю для оздоровлення.

— Які причини безпліддя за нинішніх реалій?

— Безпліддя буває і жіноче, і чоловіче, і причини можуть бути різні. Наприклад, перенесені запальні процеси, порушення гормонального фону. Починається все з діагностики: встановлюють причину, а тоді призначають комплексне лікування. Можливості у нас великі і для діагностики, і для лікування.

Наприклад, до нас приїжджали сім’ї, які за багато років сподівань втрачали надію стати батьками. Відтак вони усиновляли діток, а після лікування в нас у них народжувалися малюки!

— Які дитячі захворювання лі­кують на вашому курорті?

— Це захворювання шлунково-кишкового тракту: хронічні гастрити, гастродуоденіти, дискінезії жовчовивідних шляхів, коліти. Ми проводимо профілактичні методи лікування дітей, що часто хворіють на ГРВІ, хронічні тонзиліти. У нас є можливості отримати процедури апаратної фізіотерапії, світлолікування, бальнеотерапії, грязелікування, озокериту, інгаляторію та галокамери — так званої соляної кімнати. У разі недостатності ферментативної активності підшлункової залози, порушення вуглеводного обміну й неправильного харчуванні (зловживання попкорном, солодкими газованими напоями тощо) часто виникає ацетонемічний синдром. Дотримання дієти, режиму харчування, вживання нашої мінеральної води усуне цю проблему за 2—3 дні без медикаментів. Головне наше багатство — широковідома мінеральна вода «Миргородська», яка дарує зцілення сотням тисяч людей у всьому світі. Нині це найбільш захищена від зовнішніх екологічних впливів вода. Вона маломінералізована, тому не спричиняє загострень. Її приємно пити і дорослим, і дітям.

— Знаю, що для хворих на діабет підходить санаторій «Березовий гай», де працює Школа життя з діабетом. Розкажіть про неї детальніше.

— Там учать повноцінно жити з цією хворобою. Вчать самоконтролю, який на світовому рівні визнано важливою і вагомою складовою лікування діабету. Школа має цікаву історію. Це міжнародний проєкт, завдяки якому в Україні створено базову Школу життя з діабетом. У ній пройшли навчання сотні фахівців для таких закладів у нашій країні й десятки тисяч хворих на діабет. На заняттях учать, як сформувати дієту на основі вирахування калорій та за системою хлібних одиниць залежно від типу діабету. І хворі вже самі можуть скласти для себе меню на сніданок, обід і вечерю. Навчають надавати першу допомогу, коли рівень цукру падає, адже коли він нижче норми, це теж небезпечно. У цю школу пацієнти приходять зі своїми глюкометрами і перевіряють рівень цукру в крові. Але не просто перевіряють, а звіряють з тим, хто що з’їв і чим займався. Наприклад, якщо вживали морозиво або цукерку, то цукор підвищився. А в того, хто фізкультурою займався, — знизився. Результат видно одразу. Загалом навчають багатьох важливих речай, наприклад, як доглядати за шкірою, тому що у таких пацієнтів вона дуже вразлива. Манікюр чи педикюр при діабеті небезпечний, адже можна поранити судини, які дуже довго гоїтимуться. У санаторії «Березовий гай» працює кабінет травматичного педикюру, а також «діабетичної стопи», де лікують судинні ускладнення.

— За статистикою, на діабет хворіє кожна одинадцята доросла людина в світі. Ця хвороба може спричинити інсульт, інфаркт, порушення функцій нирок, сліпоту, зрештою ампутацію ніг. Всесвітня організація охорони здоров’я ще в 1992 році визнала діабет неінфекційною епідемією, адже з кожним роком кількість хворих зростає. В Україні офіційно зареєстровано майже 1,3 мільйона людей з цукровим діабетом. І тільки кожен третій знає про свій діагноз. Серед пацієнтів близько 10 000 дітей. Хто потрап­ляє у групу ризику?

— Передовсім люди зі спадковою схильністю, з надмірною масою тіла й ті, що ведуть малорухливий спосіб життя, перенесли серйозні інфекційні захворювання, стресові ситуації.

Людині з групи ризику ми рекомендуємо щорічно перевіряти рівень глюкози у крові. Адже діабет другого типу тривалий час може мати безсимптомний перебіг. Фахівці нашого курорту використовують найсучасніші методи діагностики, які допомагають виявити небезпеку захворювання діабетом і навіть його тип завчасно — до клінічних проявів. Та навіть якщо такий діагноз поставлено, не треба сприймати це як вирок. Потрібно дізнатися якнайбільше про хворобу і навчитися з цим правильно жити.

— Тож цукровий діабет — не стільки захворювання, скільки спосіб життя?

— Саме цього й навчаємо на нашому курорті. Адже дехто сприймає діагноз «цукровий діабет» мало не як смертний вирок. Такі люди не розуміють, що робити, як харчуватися, не вміють правильно користуватися шприцами і глюкометром. Але коли приїжджають до нас на курорт, то бачать на прикладі інших пацієнтів, що цілком можливо нормально жити з цією хворобою. Заняття в Школі життя з діабетом допомагають закріпити ці знання, й головне — все пояснюємо наочно.

У нас можна відстежити впродовж доби рівень цукру в крові. Людина живе у звичному режимі, а сенсор кожні п’ять хвилин передає на комп’ютер показники цукру крові. Це все фіксується, робиться аналіз. Пацієнт веде щоденник прийому їжі, фізичного навантаження, відтак чітко бачить, від чого рівень цукру виріс, і разом з лікарем робить висновки.

— Існує думка, що на курорт треба їхати тільки тоді, коли захворів. Що порадите?

— Категорично не згодна! Якраз і треба їхати, коли хвороба ще не проявилася, — для профілактики або для оздоровлення. А коли хвороба вже здолала, то лише в стадії ремісії.

Ми рекомендуємо навіть тим, у кого на перший погляд зі здоров’ям усе гаразд, пройти обстеження всього організму. У нас є багато процедур профілактичних та оздоровчих: кріосауна, релаксуючі й масажні ванни. Скажімо, вихрова гідрофотомагнітна ванна для ніг «Купава» (в судинах нижніх кінцівок та органах малого тазу вона знімає запалення і активізує кровообіг завдяки одночасному впливу лазера, магнітного поля і вихрового масажу). Маємо і барокамеру, проводимо магнітотерапію, тракційне витягування хребта, ударно-хвильову терапію.

До того ж санаторно-курортна профілактика та лікування — це дуже зручно, адже поєднує приємне з корисним. Погодьтесь, де ще можна пройти діагностику та оздоровитися водночас, як не в санаторії? Тому не чекайте, коли захворієте, а приїжджайте до нас невідкладно. Додому повернетеся бадьорими й сповненими сил — це доведено історією нашої оздоровниці!

Еліна КАЛИНИЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»