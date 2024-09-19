18 вересня у світі відзначають Міжнародний день рівної оплати праці (Equal Pay Day). Цей день — символ тривалої боротьби за рівну оплату за роботу рівної цінності, а також початок нового етапу на шляху подолання дискримінації жінок на ринку праці.

Чому рівні економічні можливості для чоловіків та жінок — це важливо?

Розрив в оплаті праці між чоловіками та жінками — не вигадка. В Україні до повномасштабного російського вторгнення, за даними Держстату за 2021 рік, різниця в оплаті праці між жінками та чоловіками становила 18,6%. На практиці це означає, що жінкам доводиться працювати більше, щоб отримувати стільки само, скільки чоловіки, — в середньому за життя це 6,5 року додаткової праці.

2015 року розрив між зарплатами чоловіків та жінок в Україні становив 26% і до 2021-го значно скоротився. Нині Україна лідерка за показником залучення жінок до професійних і технічних галузей. Однак лише 15% компаній належать жінкам, і тільки в 17,7% бізнесів жінки обіймають керівні посади.

Україна також на першому місці за показником залучення дівчат до навчання в закладах середньої та вищої освіти, проте гендерний розрив все ще залишається в таких спеціальностях, як педагогіка, ІТ, сільське господарство тощо. До того ж високий рівень залученості до навчання не дає гарантії, що жінки в обраній галузі не отримуватимуть менше.

Повномасштабне російське вторгнення 24 лютого 2022 року ускладнило економічне становище жінок: вони частіше стали виконувати роль голови домогосподарства, повністю брати на себе обов’язки з догляду за дітьми, займатися волонтерством тощо. Така добровільна чи вимушена необхідність поєднувати велику кількість різних ролей часто призводить до часткової або повної втрати роботи та доходів.

«Навіть війною не можна виправдовувати нерівність. Навпаки, воюючи за справедливість, Україна має бути її прикладом в усьому. Насамперед щодо своїх громадян і їхнього добробуту. Наші жінки мають право на гідну оплату праці і в мирний час, і в час оборони. Тож ми не припиняємо й не відкладаємо це завдання — зменшити розрив в оплаті між жінками та чоловіками», — зазначає перша леді України Олена Зеленська.

Стратегія подолання гендерного розриву

Для економічного уповноваження жінок 15 вересня 2023 року уряд ухвалив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року та затвердив операційний план заходів на 2023—2025 роки. Мета — до 2030-го досягти скорочення гендерного розриву в оплаті праці з 18,6% до 13,6%.

«Національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці містить дуже чіткий набір інструментів для посилення ролі жінок на ринку праці. Ми працюємо і над змінами до трудового законодавства, наприклад, легалізацією надомної чи дистанційної роботи. Також упроваджуємо програми для підтримки жіночих бізнесів. Вони можуть отримати гранти за програмою «Власна справа», гранти для ветеранок і дружин ветеранів, а також до пів мільйона можуть отримати дружини полеглих захисників. Чинна програма «Створюй!» — це до 15 тисяч доларів для власниць чи керівниць виробництв. Доступні програми з навчання та перенавчання. Наприклад, ваучери чи програми, які ми запроваджуємо спільно з партнерами. Такі кроки насамперед сприятимуть стійкості економіки. Адже як показують підрахунки McKinsey Global Institute, якби жінки були залучені до ринку праці так само, як чоловіки, глобальний ВВП впродовж 2015—2025 років зріс би на 26 відсотків», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Справедливе трудове законодавство

«Один з важливих кроків, які ми здійснюємо для подолання гендерного розриву в оплаті праці, — розроблення нового Трудового кодексу. Його ухвалення надасть жінкам додаткові опції для професійної реалізації та посилить захист їхніх прав. Зокрема, в кодексі буде законодавчо закріплено принцип однакової оплати праці жінок та чоловіків за працю рівної цінності, врегульовано правовий захист жінок, які працюють, виключно в межах позитивної дискримінації, що сприятиме підвищенню їхньої конкурентоспроможності на ринку праці. Окрім того, буде розширено можливості для жінок працювати на умовах гнучкого режиму робочого часу, надомної або дистанційної роботи, надано додаткові гарантії працівницям, що вигодовують дитину. Вони самостійно прийматимуть рішення щодо залучення до роботи в нічний час або направлення у відрядження. Щоб кожна жінка могла максимально реалізувати свій потенціал», — зазначила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

«Звісно, зможеш!»

Із 18 вересня Міністерство економіки спільно з ООН Жінки за підтримки Офісу першої леді та уряду Швеції розпочинають втілення національної інформаційної кампанії «Звісно, зможеш!». Її мета — сприяти подоланню гендерних стереотипів щодо професійного розвитку жінок, привернути увагу до проблеми гендерного розриву в оплаті праці між чоловіками і жінками, а також закликати до спільних зусиль щодо підтримки професійної реалізації жінок та їх рівного представлення в будь-якій сфері.

«Попри те що Україна через агресію росії переживає один з найскладніших періодів у своїй історії, просування гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок залишається серед пріоритетних. Зменшення гендерного розриву в оплаті праці — ключова частина цих зусиль. Тільки якщо жінки отримуватимуть таку саму оплату за роботу рівної цінності, як і чоловіки, ми зможемо досягти справжньої рівності. Тоді жінки зможуть повною мірою сприяти опору та відновленню країни, — зазначила представниця ООН Жінки в Україні Сабін Фрейзер Гюнеш. — За допомогою комунікаційної кампанії «Звісно, зможеш!» ми прагнемо підвищити обізнаність громадськості щодо розриву в оплаті праці жінок та чоловіків, а також показати, що уряд, бізнес і громадянське суспільство повинні працювати разом над розв’язанням цієї проблеми. Ми пишаємося тісною співпрацею з Міністерством економіки та урядовою уповноваженою з питань гендерної політики над подоланням гендерного розриву в оплаті праці. Ми також сподіваємося на продовження тісної співпраці із приватним сектором, особливо з тими компаніями, які вже взяли на себе зобов’язання щодо просування гендерної рівності, підписавши Принципи розширення прав і можливостей жінок (WEPs) та приєднавшись до Альянсу з гендерно відповідального та інклюзивного відновлення в Україні», — підсумувала вона.

Джерело:

Міністерство економіки