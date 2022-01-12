Позаторік восени ігуменя Свято-Троїцького Мотронинського жіночого монастиря Іларія, проїжджаючи територією села Мельники поблизу Чигирина, стала свідком пожежі й активним учасником її гасіння. Поле палало. Вогненна стіна з чорним димом швидко з’їдала пожнивні рештки. За напрямком вітру вогонь міг поширитися в бік лісу. Побачивши це, Іларія терміново звернулася до місцевої влади, але та не мала ресурсів для гасіння.

Повідомивши всіх, хто міг прийти на допомогу, ігуменя з найманим працівником монастиря самотужки протистояла пожежі. Невдовзі до них долучилися працівники місцевого лісництва. Вогонь швидко ліквідували. Представники ДСНС, які, склавши акт, відзначили успішні дії небайдужих громадян, повідомили про це в інформаційний відділ Черкаської єпархії. А пізніше місцеве керівництво ДСНС звернулося до настоятельки Мотронинського жіночого монастиря в селі Мельники Медведівської сільської територіальної громади із пропозицією організувати на його базі спеціальний добровільний пожежний підрозділ. Узгодивши це питання з керуючим єпархії, представники ДСНС розпочали підготовчі та навчальні роботи. Боротися з пожежами виявили бажання п’ять осіб, керівником підрозділу стала ігуменя Іларія.

Незабаром, згідно з Кодексом цивільного захисту України та Статутом дій органів управління підрозділами оперативно-рятувальних служб, створений підрозділ внесли до держреєстру, а особовому складу видали посвідчення. Добровольці пройшли двотижневі навчання, під час яких тренувалися, опрацьовуючи вправи з бойового розгортання, подачі води та надання першої домедичної допомоги постраждалим.

Рятувальниць у рясах забезпечили автомобілем, обладнанням для гасіння вогню й навіть вогнетривкою формою. Щоправда, від штанів черниці відмовилися. Пошили спеціальні вогнетривкі підрясники. Відбулося освячення пожежного автомобіля та презентація сестринської пожежної групи.

Презентували нову пожежну команду наприкінці грудня у Мотронинському монастирі у самому серці Холодного Яру. На виклики в разі пожежі тепер виїжджатимуть п’ятеро добровольців: ігуменя Іларія, дві послушниці монастиря Лариса і Христина та двоє водіїв пожежного автомобіля.

Команда контролюватиме пожежну безпеку монастиря та реагуватиме на надзвичайні події: під її захистом перебуватимуть жителі семи сіл і двох селищ, які входять до сільської територіальної громади. Адже відстань звідси до найближчої пожежної частини — 20 кілометрів .

Пожежі в колишньому Чигиринському районі не рідкість, зведення на сайті ДСНС рясніють повідомленнями про загорання в сільських будівлях. Як свідчить статистика, 40% усіх пожеж нині трапляються саме в сільській місцевості. До того ж осінньо-зимова пора — період підвищеної небезпеки, бо більшість людей у селах користуються пічним опаленням.

Рятувальниці з монастиря боротимуться з вогняною стихією не тільки молитвами, вони готові підставити плече тим, хто потрапив у вогняну пастку. Вони закликають співгромадян неухильно додержуватися правил пожежної безпеки.

ДОВІДКА «УК»

Мотронинський монастир, захований у лісах, нерідко перебував у центрі історичних подій. Він не раз потерпав від вогняної стихії й лихих намірів недоброзичливців. Приміром, під час оборони Чигирина в 1677—1678 роках його спалили і зруйнували турки. Однак обитель відбудували, й під час Коліївщини вона знов опинилася в епіцентрі боротьби за волю. Саме ченці монастиря на чолі з ігуменом Мельхіседеком Значко-Яворським посвятили ножі гайдамакам у монастирському ставі, який відтоді став зватися Гайдамацьким.

Нинішню кам’яну будівлю Троїцької церкви споруджено на місці дерев’яної, в якій вінчався Богдан Хмельницький з Ганною Сомківною. З огляду на історію монастиря російська царська влада побоювалась нових хвиль опору з Холодного Яру, і 1911 року монастир було перетворено на жіночий. Попри це він активно долучився до національно-визвольної боротьби, став центром Холодноярської республіки.

Відродившись після більшовицької руйнації, обитель береже славні традиції, плекаючи дух суспільної корисності й допомоги тим, хто потрапив у біду.

СТАТИСТИКА

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, упродовж січня — вересня 2021 року в Україні зареєстровано 89 надзвичайних ситуацій: техногенного характеру — 31, природного — 53, соціальних — 5. Унаслідок цих ситуацій загинуло 86 осіб (з них семеро дітей) та постраждало 442 (з них 278 дітей). Порівняно з аналогічним періодом 2020-го загальна кількість випадків торік трохи збільшилася. У регіональному розрізі найбільшу кількість надзвичайних ситуацій зареєстровано на території Волинської, Івано-Франківської та Херсон­ської областей, а також у Донецькій та Миколаївській.