Наша команда активно набуває кондицій до фінальної частини Invictus Games, які відбудуться у жовтні в австралійському Сідне

Поки що завершилися національні змагання — фінальний етап добору кандидатів до нашої команди, яка з 20 по 27 жовтня змагатиметься серед 19 збірних інших країн. 175 поранених військовослужбовців і ветеранів, що представляють 23 регіони України, виборювали право увійти до чільної п’ятнадцятки, яка й вирушить восени на Зелений континент. Серед претендентів — представники Збройних сил, Націо­нальної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби та Служби безпеки, добровольчих підрозділів.

Наша команда вдруге братиме участь в Invictus Games. Торік у Торонто під час свого дебюту на світових «Іграх нескорених» українська збірна стала однією з найкращих серед 16 команд-учасниць, здобувши загалом 14 медалей: 8 золотих, 3 срібні й 3 бронзові. А в Марафоні морської піхоти всі десять наших учасників отримали медалі за успішне завершення дистанцій на 42 та 10 кілометрів.

Реабілітація спортом

Нагороди переможцям, які вибороли путівки до Австралії, вручав особисто Президент Петро Порошенко. «На тих, хто полетить до Сіднея, лягає величезна відповідальність — високо тримати українську планку на «Іграх нескорених» в Австралії. Забезпечити, і це моє президентське прохання, результат принаймні не гірший, ніж у Канаді. Ми вміємо. Я переконаний, що у нас це вийде», — звернувся він до спортсменів, сподіваючись, що учасники торішніх змагань поділяться своїм досвідом.

«Дивлячись на вас, вкотре пересвідчуєшся, що з такими хлопцями, як ви, перемога завжди буде за Україною, — щиро звучали слова глави держави. — Цю силу ви продемонстрували у перші дні російської агресії. Ви демонструєте її й зараз, дивуючи увесь світ звитягою нескорених. Весь український народ пишається українськими героями».

Під час церемонії закриття національних змагань «Ігри нескорених 2018 року» Петро Порошенко підписав Указ «Про підтримку розвитку системи спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях». Тобто він без жодних вагань підтримав ініціативу Уповноваженого Президента з питань реабілітації учасників АТО Вадима Свириденка щодо необхідності створення якісних умов спортивної реабілітації воїнів АТО. Йдеться про запуск нової системи державної політики реабілітації українських воїнів, повідомляє департамент прес-служби АП.

Ще в 2014 році у Міністерства оборони не було жодного санаторію для лікування та реабілітації військовослужбовців. Все було розграбовано, розтягнуто і продано. А точніше — не продано, а просто вкрадено, — не добирав евфемізмів глава держави.

А на сьогодні за його пропозицією Національний банк передав Міноборони санаторій в Одеській області на морському узбережжі. Крім того, є домовленість, що ще одне відомство передасть Міністерству оборони санаторій на 120 місць. І багато інших центрів реабілітації, переконаний Петро Порошенко, будуть демонструвати ті пріоритети, які нині є в українського суспільства, українського народу і української влади.

На виконання означеного указу обласні державні адміністрації мають розробити і затвердити заходи, спрямовані на розвиток спортивної реабілітації. Зокрема йдеться про забезпечення доступності занять спортом для осіб з інвалідністю, про розширення мережі спортивних залів, надання протезів та ортезів для занять спортом.

«Ідеться й про залучення учасників бойових дій до спортивних змагань та інших заходів. Окремо наголошую — до змагань за участю наших партнерів з країн НАТО, міжнародних змагань», — сказав Президент, додавши, що ці питання — одні з пріоритетних під час його міжнародних візитів.

«Ми розуміємо, наскільки зараз непросто забезпечити інклюзивність спортивної реабілітації в Україні. Тобто створити такі умови, за яких кожен поранений військовослужбовець мав би змогу безкоштовно займатись спортом під наглядом лікарів і тренерів і зрештою мати мрію, і щоб ця мрія здійснилася — задля участі в «Іграх нескорених», — підкреслив Президент. При цьому він не відкидає можливості у майбутньому провести такі змагання і в Україні.

«Тренування на місцях, поїздки на тестування та змагання, медичне забезпечення потребують мобілізації зусиль усіх органів виконавчої влади, органів місцевої влади, Верховної Ради, уряду, — провадив далі глава держави. — У подальшому виконання цього важливого завдання повинен очолити єдиний державний орган. Я наголошую, що цей орган повинен мати назву Міністерство у справах ветеранів. Створення цього міністерства — це ще одне першочергове завдання, яке ми маємо виконати».

Своєю чергою Вадим Свириденко подякував за підписаний указ: «Він нам справді потрібен. Тут сидять бійці, які ще вчора пліч-о-пліч боронили нашу Україну. Вони всі зазнали поранень. Але сьогодні вони готові знову стати під прапор України і захищати її честь на спортивних майданчиках». За його словами, цей документ важливий для створення нових умов для тренування і змагань військових, а також для створення нової системи реабілітації спортивним шляхом.

Приклад служіння Вітчизні

Перед учорашніми воїнами Президент оголосив і приємну новину про підписання ще одного указу, яким глава держави нагородив ветерана Другої світової війни Івана Залужного орденом «За мужність» III ступеня. Адже ця людина слугує прикладом, як виховувати українських воїнів і служити своїй країні. У це важко повірити, але Іван Залужний відсвяткував власне сторіччя. Він пройшов усю війну, закінчивши бойовий шлях аж на Далекому Сході.

На жаль, розділити цю радість разом із ветераном не зможе його онук, молодший лейтенант Іван Гутник-Залужний, який навіки залишився 23-річним. Рятуючи своїх товаришів, він загинув 10 серпня 2014 року під Амвросіївкою на Донеччині під час найзапекліших боїв при обороні країни від російського агресора.

«Дуже дякуємо за ваше героїчне життя. Ви для нас приклад, як треба виховувати українських воїнів. Приклад, як треба служити Україні. Приклад, який піднімає в бій сьогоднішніх героїв», — зворушено вітав Петро Порошенко сивочолого ветерана під час прямої телевізійної трансляції закриття національних змагань «Ігри нескорених 2018 року».