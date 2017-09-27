Першу золоту медаль на «Іграх нескорених» (Invictus Games), що проходять у Канаді, українська збірна виборола в понеділок. Харків’янин Олег Зімніков не залишив суперникам жодного шансу в бігу на 1500 метрів. «Перед початком ігор Олег сказав: упевнений, що Україна має всі шанси на перемогу на Invictus Games. Так і є. Сподіваємося, що далі буде ще цікавіше!» — йдеться в повідомленні на офіційній сторінці української збірної у Фейсбуці.

Наш герой 29-річний атлет Олег Зімніков по поверненні зі сходу вирішив здобути офіцерську освіту, а нині мріє й про спортивну. І все це попри важку контузію — пам’ять про іловайський котел. Цілеспрямований, як і всі, хто обрав один з найчистіших видів спорту. Каже: біг добре вивітрює погані спогади і перезавантажує мозок.

Прикметно, що й інші нагороди українці здобули в атлетиці. 29-річний полісмен із Чернігова Олександр Ткаченко пробіг другим дистанцію 400 метрів. А колишній військовослужбовець Збройних сил України, а нині лейтенант Національної поліції Сергій Торчинський виборов бронзову нагороду у штовханні ядра 6 кг, категорія IF4.

П’ятнадцятеро українських спортсменів нині змагаються, крім атлетики, в таких видах, як паверліфтинг, плавання, стрільба з лука, веслування на тренажерах і велоспорт на шосе. Тож очікуємо ще більше приємних новин із Торонто, де на наших покладено неабияку місію, адже українська команда вперше бере участь у «Іграх нескорених», і, на відміну від суперників, побратими наших спортсменів і нині на передовій, а розв’язана не нами російсько-українська війна триває.

Про один з найважливіших моментів цього протистояння говорили в Торонто в театрі Інституту Святого Володимира. Там презентували книжку «Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну». Видання окреслює події 2014—2015 років, коли для збройного опору російській гібридній агресії у складі МВС України було створено систему добровольчих підрозділів.

Проект «Добробати» — це хроніка історії руху і водночас роздуми над його природою. Понад 30 спогадів від ключових учасників тих подій — тодішнього військово-політичного керівництва України, командирів кадрових військових формувань, новостворених добровольчих підрозділів, політиків, волонтерів, журналістів, громадських діячів і звичайних бійців.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, четвертий рік поспіль Україна збройно захищає свою незалежність у протистоянні підступній гібридній агресії Росії, яка всупереч міжнародному праву анексувала Крим і окупувала частину Донбасу. Ціною життя тисяч українських громадян ми боронимо мир і демократичні цінності західної цивілізації від цинічної неоімперської політики східного сусіда.

Вадим Троян, учасник добровольчого руху, один з керівників батальйону «Азов», а нині заступник міністра внутрішніх справ, зазначив, що ця книжка про простих хлопців, які по краплі з усієї країни збіглися в могутню річку, що зупинила ворога.

«Тоді, у 2014 році, нас застали зненацька. І якби мене запитали, як нам вдалося обстояти Україну, яку цілеспрямовано залишали без війська, я не вагаючись відповів би: це все наші чоловіки-добровольці. Вони не думали про гроші, не думали, що залишають роботи, — вони вирушали виконувати священний обов’язок — боронити Батьківщину. Пишаюся тим, що був з цими добровольцями в окопах. Про цих людей варто знати, писати, пам’ятати», — зазначив Вадим Троян.

Книжка «Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну» вийшла у 2016 році накладом понад 10 000 примірників, значну частину якого презентовано безпосереднім учасникам тих подій та родинам загиблих. Видання було представлено на Львівському та Київському книжкових форумах, повідомляє департамент комунікації МВС України.