22 березня цього року в літописі Сумського центру ПТО державної служби зайнятості записано окремим рядком. Саме того дня відбувся перший навчальний семінар в обласній школі сільських старост, учасники якого, а це майже півтори сотні очільників сіл з різних куточків Сумщини, ознайомилися з актуальними питаннями забезпечення захисту населення та прав дітей в умовах децентралізації.

Перед присутніми виступили представники профільних департаментів і служб Сумської ОДА, обласного центру соціальних служб, консультанти Офісу реформ у Сумському регіональному відділенні Асоціації міст України, педагогічні працівники ДНЗ «Сумський центр ПТО ДСЗ».

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, ця школа — чудова можливість для сільських старост поповнити, й оновити багаж знань, потрібних для повсякденної роботи. Адже в умовах децентралізації та реформування системи самоврядування виникають численні запитання, на які треба швидко шукати і знаходити єдино правильні відповіді.

Олександра Кирюшка на посаду старости села Павленкове Лебединської міської ОТГ призначено торік наприкінці грудня, а виконувати обов’язки він почав 5 січня нинішнього.

До цього працював у різних галузях народного господарства, зокрема лісовій, сільськогосподарській, однак ні до державної служби, ні до органів місцевого самоврядування не мав жодного стосунку. Іншими словами, починати доводиться ледь не з чистого аркуша, бо сільський староста — це універсальний керівник, який повинен знати якщо не все, то майже все, пов’язане з такою клопітною і багатогранною роботою.

Як розповідає Олександр, запрошення на семінар сприйняв з особливою надією.

По-перше, нові сучасні знання потрібні як повітря, по-друге, надзвичайно зручний формат уроків на вибір: на відстані, в режимі онлайн або ж, за бажання і можливості, безпосередньо у Сумському центрі ПТО, хоч в умовах карантинних обмежень другий варіант фактично відпадає.

Лекції слухав у приміщенні Павленківської сільради, де є інтернет, потрібні технічні засоби, зекономивши не тільки гроші на поїздку, а й час.

Тобто, наголошує Олександр Кирюшко, така школа вкрай потрібна і цінна в нинішніх умовах, коли коло спілкування обмежене, а щодення вимагає конкретної роботи і таких самих результатів. Зокрема знань діловодства, особливостей земельної реформи, призначення субсидії та багатьох інших питань, які виникають у селян.

Цю думку поділяють численні колеги Олександра — загалом майже 150 сільських старост, які взяли участь у першому навчальному семінарі. Адже кожен з них неодмінно дізнався щось потрібне і корисне не тільки для себе, а й земляків.

Згодом відбулися семінари на інші теми — так само актуальні й потрібні, що переконливо доводить ефективність навчання.

Заступник директора Сумського центру ПТО ДСЗ Вікторія Шаповалова пропонує ознайомитися із щомісячними темами, найбільш затребуваними й актуальними в роботі сільських старост, яких на Сумщині понад 400. Однак школа має рекомендаційний характер, тобто сільські старости беруть участь у заняттях за власним вибором.

Якщо в якійсь галузі хтось почувається як риба у воді, то зайве витрачати час на вивчення вже вивченого. Але так буває не скрізь і не завжди. Чимало з недавно призначених та новообраних старост — новачки, тож саме для них такі заняття стають своєрідним рятувальним освітнім колом. Наприклад, активне зацікавлення викликала пенсійна тема, а саме поняття пенсії, порядок її призначення зокрема на пільгових умовах особам, зайнятим у сільському господарстві.

А ще інші: захист прав споживачів фінансових послуг (кредити, мікрокредити, позики). Кредити, мікрокредити — що потрібно знати, щоб уберегтися під час їхнього отримання. Як діяти, якщо на ваше ім’я взяли кредит шахраї? Як захистити свої права від колекторів? Новий закон про колекторську діяльність — актуальні питання та правила етичної поведінки.

Після завершення тематичного семінару на кредитну тематику старост поінформували про відповідні законопроєкти, зареєстровані у Верховній Раді, які підтримує ВАОМС «Асоціація міст України». Наступною темою стали «Нотаріальні дії, які вчиняють посадові особи органів місцевого самоврядування, та роз’яснення питань затвердження на посаду, повноважень і статусу старост».

На найближчі місяці заплановано заняття за такими напрямами: розвиток сільського зеленого туризму та гостинності в агросадибах; земельні питання у громадах: як реалізувати своє право на отримання ділянки для ОСГ; пошук зовнішніх джерел фінансування проєктів, написання грантової заявки; створення комунальних підприємств та діяльність комунальних служб у старостаті. Теми вказують на актуальність і потрібність освітньої роботи, адже їх добирають з урахуванням побажань старост, вони мають високий коефіцієнт корисної дії.

Звісно, заняття не обмежуються лекціями — по їх закінченні відбуваються індивідуальні консультації, роз’яснення, аби кожен староста отримав відповідь на ті чи ті запитання. Передбачено професійно-ознайомчі поїздки, майстер-класи, тренінги, а до проведення занять долучаються керівники структурних підрозділів Сумської ОДА, викладачі закладів освіти, фахівці бюро безоплатної правової допомоги, тренери з розвитку підприємництва та грантрайтингу.

Як наголошує Вікторія Шаповалова, в організації навчання значну допомогу надають Сумське регіональне відділення Асоціації міст України, зокрема виконавчий директор Володимир Дериземля, представники і фахівці державних та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів тощо.

Стосовно завершального випуску, то сільським старостам, які взяли участь не менш як у 80% семінарських занять і засвоїли відповідний обсяг знань, видадуть відповідні сертифікати. Це стане своєрідним знаком якості їх як очільників сільських громад.