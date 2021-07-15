22 березня цього року в літописі Сумського центру ПТО державної служби зайнятості записано окремим рядком. Саме того дня відбувся перший навчальний семінар в обласній школі сільських старост, учасники якого, а це майже півтори сотні очільників сіл з різних куточків Сумщини, ознайомилися з актуальними питаннями забезпечення захисту населення та прав дітей в умовах децентралізації.

Перед присутніми виступили представники профільних департаментів і служб Сумської ОДА, обласного центру соціальних служб, консультанти Офісу реформ у Сумському регіональному відділенні Асоціації міст України, педагогічні працівники ДНЗ «Сумський центр ПТО ДСЗ».

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, ця школа — чудова можливість для сільських старост поповнити, й оновити багаж знань, потрібних для повсякденної роботи. Адже в умовах децентралізації та реформування системи самоврядування виникають численні запитання, на які треба швидко шукати і знаходити єдино правильні відповіді.

Олександра Кирюшка на посаду старости села Павленкове Лебединської міської ОТГ призначено торік наприкінці грудня, а виконувати обов’язки він почав 5 січня нинішнього.

До цього працював у різних галузях народного господарства, зокрема лісовій, сільськогосподарській, однак ні до державної служби, ні до органів місцевого самоврядування не мав жодного стосунку. Іншими словами, починати доводиться ледь не з чистого аркуша, бо сільський староста — це універсальний керівник, який повинен знати якщо не все, то майже все, пов’язане з такою клопітною і багатогранною роботою.

Як розповідає Олександр, запрошення на семінар сприйняв з особливою надією.

По-перше, нові сучасні знання потрібні як повітря, по-друге, надзвичайно зручний формат уроків на вибір: на відстані, в режимі онлайн або ж, за бажання і можливості, безпосередньо у Сумському центрі ПТО, хоч в умовах карантинних обмежень другий варіант фактично відпадає.

Лекції слухав у приміщенні Павленківської сільради, де є інтернет, потрібні технічні засоби, зекономивши не тільки гроші на поїздку, а й час.

Тобто, наголошує Олександр Кирюшко, така школа вкрай потрібна і цінна в нинішніх умовах, коли коло спілкування обмежене, а щодення вимагає конкретної роботи і таких самих результатів. Зокрема знань діловодства, особливостей земельної реформи, призначення субсидії та багатьох інших питань, які виникають у селян.

Цю думку поділяють численні колеги Олександра — загалом майже 150 сільських старост, які взяли участь у першому навчальному семінарі. Адже кожен з них неодмінно дізнався щось потрібне і корисне не тільки для себе, а й земляків.

Згодом відбулися семінари на інші теми — так само актуальні й потрібні, що переконливо доводить ефективність навчання.

Семінари не обмежуються форматом онлайн. Директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний (у центрі) завжди готовий надати консультацію сільським старостам Штепівки Олександрові Великодному (на фото ліворуч) та Павленкового Олександрові Кирюшку (Лебединська міська ОТГ). Фото надала пресслужба Сумського обласного центру зайнятості

Заступник директора Сумського центру ПТО ДСЗ Вікторія Шаповалова пропонує ознайомитися із щомісячними темами, найбільш затребуваними й актуальними в роботі сільських старост, яких на Сумщині понад 400. Однак школа має рекомендаційний характер, тобто сільські старости беруть участь у заняттях за власним вибором.

Якщо в якійсь галузі хтось почувається як риба у воді, то зайве витрачати час на вивчення вже вивченого. Але так буває не скрізь і не завжди. Чимало з недавно призначених та новообраних старост — новачки, тож саме для них такі заняття стають своєрідним рятувальним освітнім колом. Наприклад, активне зацікавлення викликала пенсійна тема, а саме поняття пенсії, порядок її призначення зокрема на пільгових умовах особам, зайнятим у сільському господарстві.

А ще інші: захист прав споживачів фінансових послуг (кредити, мікрокредити, позики). Кредити, мікрокредити — що потрібно знати, щоб уберегтися під час їхнього отримання. Як діяти, якщо на ваше ім’я взяли кредит шахраї? Як захистити свої права від колекторів? Новий закон про колекторську діяльність — актуальні питання та правила етичної поведінки.

Після завершення тематичного семінару на кредитну тематику старост поінформували про відповідні законопроєкти, зареєстровані у Верховній Раді, які підтримує ВАОМС «Асоціація міст України». Наступною темою стали «Нотаріальні дії, які вчиняють посадові особи органів місцевого самоврядування, та роз’яснення питань затвердження на посаду, повноважень і статусу старост».

На найближчі місяці заплановано заняття за такими напрямами: розвиток сільського зеленого туризму та гостинності в агросадибах; земельні питання у громадах: як реалізувати своє право на отримання ділянки для ОСГ; пошук зовнішніх джерел фінансування проєктів, написання грантової заявки; створення комунальних підприємств та діяльність комунальних служб у старостаті. Теми вказують на актуальність і потрібність освітньої роботи, адже їх добирають з урахуванням побажань старост, вони мають високий коефіцієнт корисної дії.

Звісно, заняття не обмежуються лекціями — по їх закінченні відбуваються індивідуальні консультації, роз’яснення, аби кожен староста отримав відповідь на ті чи ті запитання. Передбачено професійно-ознайомчі поїздки, майстер-класи, тренінги, а до проведення занять долучаються керівники структурних підрозділів Сумської ОДА, викладачі закладів освіти, фахівці бюро безоплатної правової допомоги, тренери з розвитку підприємництва та грантрайтингу.

Як наголошує Вікторія Шаповалова, в організації навчання значну допомогу надають Сумське регіональне відділення Асоціації міст України, зокрема виконавчий директор Володимир Дериземля, представники і фахівці державних та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів тощо.

Стосовно завершального випуску, то сільським старостам, які взяли участь не менш як у 80% семінарських занять і засвоїли відповідний обсяг знань, видадуть відповідні сертифікати. Це стане своєрідним знаком якості їх як очільників сільських громад.