Маємо велике досягнення: перший етап реформи місцевого самоврядування в Україні успішно завершено. Саме з цього розпочав у середу, 5 грудня, прес-конференцію для регіональних ЗМІ Володимир Гройсман.

«На другому етапі вдосконалюватимемо законодавчу базу: перше, що треба зробити, — внести зміни до Конституції, щоб вдало завершити те, що ми розпочали, — створення ефективної трирівневої системи органів місцевого самоврядування. Можна стверджувати, що нам вдалося зробити на цьому шляху чимало. Цьогоріч бюджети на місцях порівняно з 2017 роком зросли майже на 41 мільярд гривень. Громади це чудово відчули: кошти пішли на ремонт доріг місцевого значення, медицину, соціальне забезпечення, культуру тощо», — заявив він.

Прем’єр-міністр зазначив, що у 2019 році Збройні сили та військово-промисловий комплекс отримають велике державне фінансування — майже 7 мільярдів доларів. За його словами, це треба робити з огляду на нещодавній безпрецедентний войовничий крок Росії, яка нахабно та підступно, використовуючи зброю, захопила в полон наших військових моряків і техніку.

Журналістів цікавили відповіді на різноманітні запитання, але більшість із них мала регіональний характер. Проте були й загальні. Прем’єра просили відповісти, чи братиме він участь у президентській та парламентській кампаніях 2019 року.

«Зараз переді мною це питання не стоїть. Головним завданням для себе в наступному році вважаю подальшу працю в очолюваному мною уряді задля створення економічної стабільності в нашій державі», — відповів Володимир Гройсман.

А колеги з регіонів, запитуючи Прем’єр-міністра про подальший розвиток індустрії будівництва доріг в Україні, дякували йому за побудову останніми роками сучасних автошляхів.

«Будівництво та реконструкція автомобільних доріг — я на цьому наголошую завжди — одне з найголовніших завдань уряду. У 2019 році ми на цю благородну мету заклали у державному бюджеті 55 мільярдів гривень. У 2020—2022 роках плануємо з’єднати якісними автошляхами всі обласні центри країни», — зазначив він.

Кореспондент однієї з київських газет запитав у Володимира Гройсмана, коли нарешті з’явиться велика об’їзна дорога навколо столиці.

«Ми істотно допомагаємо київській владі, щоб побудувати надсучасну дорогу навколо столиці, й робитимемо це надалі. Ставимося до цього з великим розумінням», — відповів він.

Одного з колег цікавило, яка доля чекатиме на так званих самостійників, тобто громади, що не хочуть об’єднуватися. Прем’єр-міністр сказав: ніхто силоміць цього робити не буде. Адже, за його словами, люди самі повинні побачити безумовні переваги об’єднання громад і ті великі кошти, які вони мають для свого розвитку.

Проте Володимир Гройсман зазначив, що цей важливий процес для нашої країни незворотний, і Україна незабаром завдяки такому об’єднанню стане розвиненішою економічно.