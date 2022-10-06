Знищене обладнання, зруйновані лікарні та пограбовані аптеки — все це залишили після себе російські окупанти

Війна принесла руйнування в усі сфери життєдіяльності, зокрема й медичну галузь. Не знаючи жалю, ворог цілеспрямовано нищить медичні заклади, навіть якщо там перебувають персонал та пацієнти. На Харківщині за сім місяців терору росіяни пошкодили 199 медичних закладів і 19 повністю зруйнували. Та ці цифри зростають. Хоч окупаційні війська відігнали майже з усієї території Харківської області, ворожі ракети й далі тероризують край.

Щоденно під загрозою

На жаль, не обходиться без загиблих серед тих, хто в ці важкі часи несе варту з охорони людського здоров’я. 3 жовтня сумна звістка надійшла з Куп’янського району Харківщини, де внаслідок ракетного удару по медичній установі загинув лікар-анестезіолог. Саму будівлю лікарні майже повністю зруйновано з першого по четвертий поверхи. День раніше в нещодавно визволеному місті Балаклія під час виїзду до пацієнта на міні підірвалася машина екстреної медичної допомоги. На місці загинув водій швидкої, а фельдшер зазнав контузії та опіків.

Нині саме загроза мінування автошляхів уповільнює відновлення роботи закладів охорони здоров’я в деяких населених пунктах, але, як зазначають у Харківській обласній військовій адміністрації, майже на всіх деокупованих територіях вони вже працюють.

Найбільше система охорони здоров’я постраждала в місті Ізюм. Там зруйновано міську амбулаторію загальної практики — сімейної медицини №1, хірургічне відділення та кабінет комп’ютерної томографії Центральної міської лікарні. Попри це, в лікарні вже змогли обладнати нову хірургічну палату, а незабаром в місті розпочне роботу мобільний шпиталь. Як повідомив під час візиту на Харківщину міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, цей заклад буде розміщено за допомогою благодійного фонду «Сумка самарянина». Шпиталь матиме обладнанням для надання хірургічної допомоги, його забезпечать усіма необхідними медикаментами.

Міністр акцентував на ще одній проблемі: на деокупованих територіях більшість медичного обладнання в лікарнях було зруйновано, частину загарбники вивезли. Відновлюватимуть медобладнання з резервних фондів. Це монітори пацієнта, апарати ШВЛ та ультразвукової діагностики.

«Усе це міністерство привезе, а частина вже є в мобільному шпиталі, який розгортають в Ізюмі. Потребуватиме вирішення питання пересувного комп’ютерного томографа, який знищено в лікарні», — зазначив Віктор Ляшко.

Медиків забезпечать житлом

В Ізюмі для надання медичної допомоги населенню об’єднали лікарів первинної та вторинної ланок. Так було об’єднано стаціонар міської лікарні та міську амбулаторію загальної практики — сімейної медицини №2. Нині у відділеннях неврології, терапії, кардіології, гінекології надають амбулаторно-поліклінічну допомогу 42 співробітники об’єднаної медичної установи.

Деокуповані території підсилено бригадами медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я та центрів екстреної медичної допомоги, які надають спеціалізовану амбулаторну допомогу на виїзді в населених пунктах. Спільно з місцевими медиками організували лікування хворих у стаціонарі на базі пристосованих для цього вцілілих приміщеннях поліклінік.

За інформацією Харківської обласної військової адміністрації, на деокупованих територіях не вистачає медиків, особливо вузькопрофільних спеціалістів. У лікарні міста Вовчанськ є потреба в педіатрах, терапевтах, ортопедах-травматологах, анестезіологах, потрібні ендоскопіст, лаборанти та операційна медсестра. Нині для надання високоякісної меддопомоги за потреби пацієнтів перевозять у заклади, де є відповідні фахівці, але держава вирішує і питання посилення лікарень на деокупованих територіях відповідними спеціалістами, зокрема іноземними.

«Верховна Рада нещодавно ухвалила закон, який дозволяє залучати нам медпрацівників до роботи на інших базах із збереженням зарплати на основному місці роботи. Тому бюрократичних бар’єрів немає. У нас є змога залучати іноземних спеціалістів. Організація «Лікарі без кордонів» підтвердила, що на перший запит в анестезіологах чи хірургах або фахівцях, які надають реабілітаційну допомогу, одразу забезпечить доправлення цих лікарів у заклади, в які ми скажемо», — зазначив Віктор Ляшко.

Міністр зауважив, що, крім відновлення медичних закладів, стоїть завдання забезпечити житлом медичних працівників. У цьому плані, за словами директора департаменту охорони здоров’я Харківської обласної військової адміністрації Максима Хаустова, тривають переговори з міжнародними організаціями. Заплановано, що в Ізюмі на території лікарні розташують модульні будинки для лікарів і медперсоналу.

Ковід не спить

Крок за кроком вирішують питання забезпечення деокупованих територій ліками. Обласний департамент охорони здоров’я вже передав необхідні хірургічні набори, інсулін, препарати для кардіології. Людям безплатно надавали знеболювальні та протизастудні ліки. Допомогу з медикаментами надають Всесвітня організація охорони здоров’я і Червоний Хрест.

Нині усіма необхідними препаратами Харківську область забезпечено. Перешкодою доставки ліків стає лише можливий доступ до населеного пункту та наявність електроенергії, адже деякі препарати потребують спеціальних умов зберігання. На визволених територіях всерйоз постраждала аптечна структура: те, що не було зруйновано, окупанти пограбували. Тож роботу аптечних закладів нині відновлюють. Аптечна мережа вже запрацювала в Ізюмі та Балаклії.

Забезпечено Харківщину і вакцинами, зокрема від коронавірусу. За даними департаменту охорони здоров’я, область отримала 17 550 доз вакцини Comirnaty та очікує ще 17 000 таких доз. Цей препарат проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech використовують для бустерного щеплення, він захищає від штаму «Омікрон».

Через війну проти російських окупантів багато хто вже забув про небезпеку COVID-19. Однак вірус знов атакує. Кількість тих, хто захворіли на коронавірусну недугу, в Харківській області зростає. На 2 жовтня під медичним спостереженням перебували 2788 жителів. Допомогу хворим на СOVID-19 на Харківщині надають 14 стаціонарів. Загальна кількість ліжок — 2171, з них зайнято 641, що становить 29,5%. У деяких районах Харківщини розглядають питання посилення карантину та відновлення обов’язкового маскового режиму.

Насамкінець. Попри важку боротьбу з коронавірусом, усі жахіття війни, зруйновану інфраструктуру та окупацію, медицина на Харківщині вижила. І це завдяки самовідданій праці та героїчним зусиллям медиків, які навіть під час обстрілів виконують свою роботу: невідкладні хірургічні операції, приймають пологи, виїжджають до хворих. Честь і повага нашим доблесним медичним працівникам!

Борис БРЕСЛАВЕЦЬ

для «Урядового кур’єру»