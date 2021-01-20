Діабет другого типу — це складний розлад обміну речовин, коли майже всі наші органи і тканини перестають відчувати гормон інсулін. Він змушує клітини поглинати глюкозу, але якщо інсулінові сигнали не сприймаються, то і глюкозу ніщо не поглинає. Її рівень у крові підвищується, і це призводить до різних тяжких наслідків.

Але діабет не виникає миттєво. У нього є попередній етап — переддіабетичний стан. Людина в такому стані ще не хвора, рівень цукру в крові стабільно підвищений, але залишається в межах норми, тож можна сказати і про інші метаболічні параметри. Якщо вчасно помітити, що починаються проблеми, то справжньому діабету можна запобігти, наприклад, змінивши дієту. Однак переддіабетичний стан може дорости до справжньої хвороби. І тут можливі різні варіанти. Наприклад, у когось дуже швидко починаються важкі діабетичні ускладнення на кшталт ниркової недостатності. А у когось діабет залишається в легкій формі, яку видає тільки рівень цукру, що злегка вибивається з нормального значення. А в когось діабет так і не починається.

Як з’ясувалося, тяжкість діабету багато в чому залежить від того, який тип переддіабету був у хворого. Про типи цієї недуги пишуть в Nature Medicine співробітники Діабетичного центру Німеччини й університету Тюбінгена. Дослідники використовували медичні дані кількох сотень людей, які протягом 25 років проходили в лабораторіях Тюбінгенського університету тести і здавали різні аналізи — від генетичних до магнітно-резонансної томографії. Типи переддіабету вдалося виявити за допомогою статистичного аналізу даних про рівень глюкози і ліпідів у крові, кількості жиру в печінці тощо — все це, зрозуміло, з урахуванням генетичних відомостей, схильна конкретна людина до діабету чи ні.

Типів виявилося шість. Серед них менш і більш небезпечні. Три безпечні типи переддіабетичного стану рідко переростають у справжній діабет: хоч рівень цукру підвищений, до патології справа майже не доходить. Цікаво, що безпечний переддіабет може трапитися і в худих, і в людей з надмірною вагою.

Три інші типи переддіабету зазвичай переходять у справжній діабет і ще й з ускладненнями. Один з небезпечних типів недуги характеризується високим рівнем інсуліну. Інший — високим вмістом жиру в печінці й сильною нечутливістю до інсуліну, багато його або мало: тканини просто ледь сприймають інсулінові сигнали і дуже погано поглинають глюкозу. У разі третього небезпечного типу переддіабету дуже рано починається ниркова недостатність — настільки рано, що випереджає сам діабет.

Щоб перевірити результати, автори роботи використовували дані майже 7 тисяч інших хворих, які брали участь у масштабному медичному дослідженні у Великій Британії. І в цих майже 7 тисяч виявили шість типів переддіабету.

Очевидно, що нові дані стануть у пригоді насамперед у повсякденній медицині. Майбутнє пацієнта, в якого щось розладналося в обміні речовин, потрібно оцінювати за комплексом параметрів, бо, наприклад, тільки надмірна вага не означає, що в людини обов’язково почнеться діабет. Саме комплекс параметрів, який вказує на той чи інший тип переддіабету, дасть змогу зрозуміти, кому варто злегка скорегувати спосіб життя, а за кого лікарям варто негайно взятися всерйоз.