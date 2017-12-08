У завершальному матчі групового турніру гірникам достатньо було набрати одне очко, щоб потрапити до плей-оф найпрестижнішого європейського клубного турніру. Однак Паулу Фонсека вирішив грати на перемогу і з перших хвилин випустив на поле всіх найсильніших виконавців, зокрема Тайсона й Богдана Бутка, що пропускали останні зустрічі. А «Манчестер Сіті» вже розв’язав завдання виходу з групи, вигравши попередні 5 поєдинків, тож Хосеп Гвардіола дозволив собі кадрові перестановки.
Своє прагнення до перемоги «Шахтар» почав демонструвати одразу після старту: Тайсон пробив вище, а спробу Феррейри прийняв на себе захисник. Тимчасово містянам вдалося заспокоїти події, та в середині тайму оранжево-чорні видали ударний відтинок із серії моментів та двох забитих голів. Так, Тайсон протягнув м’яч через півполя й віддав Марлосу, після удару якого гостей урятував Едерсон. А вже в наступній атаці Марлос виступив у ролі асистента, залучивши на куті штрафного Бернарда, а той викрутив м’яч у самісіньку дев’ятку — 1:0! Кілька хвилин по тому Бернард опинився на колишній позиції, проте воротар «Сіті» був напоготові. Однак другого гола довго чекати не довелося. Уже на 32-й хвилині Марлос чудовою передачею знайшов Ісмаїлі, захисник обіграв Едерсона та відправив м’яч у сітку — 2:0.
Друга половина гри минула в напруженій боротьбі, але небезпечних моментів біля воріт обох команд було не надто багато: Андрій П’ятов виручив після удару Лероя Сане, Едерсон перервав гострий простріл Ісмаїлі й зреагував на постріл Ракицького зі штрафного. Гірники грамотно діяли в середині поля і не дозволяли розбігатися суперникові. Свій перший шанс підопічні Гвардіоли отримали лише за 10 хвилин до фінального свистка — Жезус бив після флангової передачі й влучив у штангу. А вже в компенсований час той самий Жезус заробив пенальті, який реалізував Агуеро.
Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека виконав свою обіцянку і з’явився на прес-конференції в костюмі Зорро. Та попри маскарад був зосередженим: «Було вкрай важливо позбавити суперника вільних зон. Нам вдалося це зробити. Великої небезпеки вони не створювали, і це, напевно, було найголовнішим сьогодні. Останнім часом «Манчестер Сіті» не так часто грав із трьома захисниками. Ми спробували максимально вивчити суперника, підготуватися до всіх можливих тактичних схем гостей, і в нас це вийшло», — підсумував португальський фахівець.
Серед можливих суперників української команди — «Манчестер Юнайтед», «Парі Сен-Жермен», «Рома», «Барселона», «Ліверпуль», «Бешикташ», «Тоттенгем». Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться в понеділок, 11 грудня, в Ньйоні (Швейцарія).
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ТАБЛО «УК»
Ліга чемпіонів-2017/2018. Груповий турнір
Група F
Шахтар — Манчестер Сіті — 2:1 Голи: Бернард (26), Ісмаїлі (32) — Агуеро ( 90+2, пен.)
Феєноорд — Наполі — 2:1 Голи: Йоргенсен (33), Сент-Юсте (90+1) — Зелінський (2)
Турнірне становище:
Манчестер Сіті — 15 очок,
Шахтар — 12,
Наполі — 6,
Феєноорд — 3.