Головний тренер збірної України  Андрій Шевченко, коментуючи  мінімальну звитягу своїх підопічних у гостьовому поєдинку кваліфікації на чемпіонат світу проти збірної Фінляндії, відзначив передовсім їхні бійцівські якості.

«Хочу подякувати команді за те, що вона боролася і здобула вкрай важливі три очки. Ми оцінювали фізичний стан футболістів і помітили, що гравці втомлені після складного сезону. Але самовіддача й зарядженість на результат перевищили критерії контролю м’яча й ігрової схеми. Я вдячний гравцям за те, що сьогодні вони залишили на полі всі сили», —  наголосив наставник синьо-жовтих.

Отже, збірна України здобула важливу перемогу у відборі ЧС-2018, обігравши на виїзді Фінляндію — 2:1. Голи Коноплянки і Бесєдіна разом з турнірним результатом повернули нам надію на поліпшення шансів  у боротьбі за друге місце в групі.

Ракицький вибивав правильно, а товариші по команді з реакцією припізнилися… Фото УНIAН

У стартовому складі на поле вийшли одразу дев’ятеро  нинішніх та колишніх гравців «Шахтаря». Крім  Ярмоленка і Коноплянки. Вочевидь, саме вони виявилися краще готовими до матчу в  Тампере, а спільні клубні корені мали допомогти їм швидше знайти спільну мову на полі. Та в першому таймі побоювання за результат справдилися. Ми все робили занадто повільно, занадто схематично. Ярмоленко і Коноплянка намагалися загострювати, але жодна наступальна акція від них не пройшла. Не було і влучних ударів здалеку. Фіни грали у свою силу, і цього їм цілком вистачало, щоб створювати нам проблеми. Як зазначили експерти, здалося, наша збірна або економить сили на другий тайм, або ж не може контролювати м’яч і швидко атакувати.

Після перерви синьо-жовті таки додали. З’явилися рух, швидкість, пресинг, емоції. Запрацювали фланги. Як результат, з’явилися  моменти і після перспективної атаки за участю Малиновського. Коноплянка виправдав  надії тренерів.  Дуже важливо, що за рахунку 1:0 наші не сіли на власні ворота і не стали розслаблятися. Помилки і гол у відповідь — це був наслідок тиску фінів, які вичавили із себе все і на останні хвилини в них не вистачило сил. А визначальним чинником нашої перемоги став швидкий гол у відповідь. Для Артема Бесєдіна це був дебютний гол у складі збірної, повідомляє Укрінформ.

Андрій Шевченко відзначив шалену підтримку українських фанатів, які палко підтримали збірну.  Справді, український гімн недільного вечора було чути далеко. А це вселяє надію.

ТАБЛО «УК»

Чемпіонат світу 2018 року.
Кваліфікаційний етап Група І

Фінляндія — Україна — 1:2
Голи: Похьянпало (72) — Коноплянка (52), Бесєдін (75)

Косово — Туреччина  — 1:4
Голи: Рахмані (22), — Шен (6), Ундер (31), Йилмаз (60), Туфан (82)

Ісландія — Хорватія —1:0
Гол: Магнуссон (90) 

                   І     В     Н     П     М     О

1 Хорватія  6     4     1     1     11-2  13

2 Ісландія  6     4     1     1     9-6   13

3 Туреччина       6     3     2     1     11-6  11

4 Україна   6     3     2     1     9-5   11

5 Косово    6     0     1     5     3-18  1

6 Фінляндія 6     0     1     5     4-10  1 

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»