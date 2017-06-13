Головний тренер збірної України Андрій Шевченко, коментуючи мінімальну звитягу своїх підопічних у гостьовому поєдинку кваліфікації на чемпіонат світу проти збірної Фінляндії, відзначив передовсім їхні бійцівські якості.
«Хочу подякувати команді за те, що вона боролася і здобула вкрай важливі три очки. Ми оцінювали фізичний стан футболістів і помітили, що гравці втомлені після складного сезону. Але самовіддача й зарядженість на результат перевищили критерії контролю м’яча й ігрової схеми. Я вдячний гравцям за те, що сьогодні вони залишили на полі всі сили», — наголосив наставник синьо-жовтих.
Отже, збірна України здобула важливу перемогу у відборі ЧС-2018, обігравши на виїзді Фінляндію — 2:1. Голи Коноплянки і Бесєдіна разом з турнірним результатом повернули нам надію на поліпшення шансів у боротьбі за друге місце в групі.
У стартовому складі на поле вийшли одразу дев’ятеро нинішніх та колишніх гравців «Шахтаря». Крім Ярмоленка і Коноплянки. Вочевидь, саме вони виявилися краще готовими до матчу в Тампере, а спільні клубні корені мали допомогти їм швидше знайти спільну мову на полі. Та в першому таймі побоювання за результат справдилися. Ми все робили занадто повільно, занадто схематично. Ярмоленко і Коноплянка намагалися загострювати, але жодна наступальна акція від них не пройшла. Не було і влучних ударів здалеку. Фіни грали у свою силу, і цього їм цілком вистачало, щоб створювати нам проблеми. Як зазначили експерти, здалося, наша збірна або економить сили на другий тайм, або ж не може контролювати м’яч і швидко атакувати.
Після перерви синьо-жовті таки додали. З’явилися рух, швидкість, пресинг, емоції. Запрацювали фланги. Як результат, з’явилися моменти і після перспективної атаки за участю Малиновського. Коноплянка виправдав надії тренерів. Дуже важливо, що за рахунку 1:0 наші не сіли на власні ворота і не стали розслаблятися. Помилки і гол у відповідь — це був наслідок тиску фінів, які вичавили із себе все і на останні хвилини в них не вистачило сил. А визначальним чинником нашої перемоги став швидкий гол у відповідь. Для Артема Бесєдіна це був дебютний гол у складі збірної, повідомляє Укрінформ.
Андрій Шевченко відзначив шалену підтримку українських фанатів, які палко підтримали збірну. Справді, український гімн недільного вечора було чути далеко. А це вселяє надію.
ТАБЛО «УК»
Чемпіонат світу 2018 року.
Кваліфікаційний етап Група І
Фінляндія — Україна — 1:2
Голи: Похьянпало (72) — Коноплянка (52), Бесєдін (75)
Косово — Туреччина — 1:4
Голи: Рахмані (22), — Шен (6), Ундер (31), Йилмаз (60), Туфан (82)
Ісландія — Хорватія —1:0
Гол: Магнуссон (90)
І В Н П М О
1 Хорватія 6 4 1 1 11-2 13
2 Ісландія 6 4 1 1 9-6 13
3 Туреччина 6 3 2 1 11-6 11
4 Україна 6 3 2 1 9-5 11
5 Косово 6 0 1 5 3-18 1
6 Фінляндія 6 0 1 5 4-10 1
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»