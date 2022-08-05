Громади Полтавщини і небайдужі полтавці шукають кошти на оборону, зводять житло для переселенців і ремонтують дороги

Жителі Полтавщини не втрачають віри в нашу перемогу та продовжують активно підтримувати українських захисників, зокрема матеріально. У громадах області регулярно відбуваються благодійні заходи, на яких збирають кошти для потреб ЗСУ.

Цими днями у місті Пирятин відбувся благодійний ярмарок, де можна було придбати смаколики, картини, створені власноруч різні вироби та багато чого корисного в побуті. Відвідувачів заходу розважали місцеві артисти та співаки, які організували драйвову концертну програму.

У Полтаві відбулася благодійна виставка-ярмарок «Янголи надії», де було представлено творчі роботи майстрів навчально-виробничої гончарної майстерні Опішненського державного художнього ліцею імені Василя Кричевського. На ярмарку можна було відвідати майстер-клас із гончарства, створення оберегів із тканини, придбати керамічні вироби та інше. Тільки на цих заходах для воїнів-земляків зібрали кількасот тисяч гривень.

Працюють внутрішні інвестиції

Відчутно допомагають нашим оборонцям органи місцевого самоврядування Полтавщини. У співпраці з великим бізнесом за короткі терміни зібрали для них десятки мільйонів гривень. Закупили велику кількість медичних виробів: бандажів, турнікетів, еластичних бинтів, індивідуальних аптечок. Для потреб добровольчих формувань територіальної оборони придбали й передали чимало потужних електрогенераторів, автомобілів, шанцевого інструменту, високоякісних продуктових пайків, комплектів нового зручного літнього однострою.

Обласна та полтавська міська влада знайшли 165 мільйонів гривень і на будівництво комунікацій у нових будинках на вулицях Остапа Вишні, Олеся Гончара та Лазурній, у яких тимчасово житимуть переселенці. Із цієї суми у 2022 році місто надасть 78,5 мільйона гривень, область — 86,4 мільйона. Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації, кошти використають на будівництво зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення та зливової каналізації, зовнішніх електричних мереж та інженерних споруд для забезпечення електропостачання житлової забудови. Ще 2,4 мільярда гривень на самі будівлі надійде з державної скарбниці.

Затягують паски, але надають необхідні суми з місцевих бюджетів і на поточний ремонт доріг. Наприклад, нещодавно розпочали ремонтувати комунальну дорогу на території Глобинської громади. Представники Агентства місцевих доріг, яке є замовником цього ремонту, розповіли, що до війни держава планувала надати з дорожнього фонду на ремонт доріг Полтавщини 1,4 мільярда гривень. Але війна внесла корективи, й тепер розраховують на 270 мільйонів гривень. Щоб не чекати цих коштів, громади розпочали самостійно інвестувати у проведення цих робіт. Уже надано 82 мільйони гривень, і найближчим часом надійдуть іще 40 мільйонів.

Полтавська громада профінансувала поточний ямковий ремонт своїх доріг на 2,5 мільйона гривень, що дало змогу дорожникам розпочати ремонтні роботи на ділянці дороги в селі Сем’янівка.

Проєкти на мільйони

Працівники агентства зазначили: «Доки працює економіка, є підрядники, ми просимо громади, щоб вони не зволікали. Більшість капітальних робіт під забороною, а громади області мають у розпорядженні 3,2 мільярда гривень. І краще частину з них вкласти в дороги, тому що в подальшому можуть виникнути проблеми з наявністю бітуму, інших будівельних матеріалів. Потрібно розуміти умови, в яких працюють підрядники: після закриття акта виконаних робіт вони можуть місяць-два чекати на кошти. Оборотних коштів у них майже немає, і це в ситуації, коли ціна на всі матеріали стрімко зростає».

Попри фінансову скруту, цього літа на Полтавщині поточний ремонт доріг проведуть на територіях Терешківської, Сенчанської, Новоселівської, Мачухівської, Ланнівської, Великосорочинської сільських, Машівської селищної та Пирятинської, Лохвицької і Глобинської міських громад.

Попередньо порахували, що загальний обсяг субвенції від цих громад становитиме приблизно 25 мільйонів гривень. Після надходження коштів з дорожнього фонду ця сума подвоїться.

За словами начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, на початок липня ямковий ремонт доріг на Полтавщині тривав у 18 громадах. Із 30 розпочатих об’єктів 14 уже завершили. Це 30 тисяч квадратів оновленого дорожнього покриття.

Не відмовилися на Полтавщині й від ідеї спорудити в обласному центрі потужності з утилізації та переробки побутового сміття. Спочатку планували збудувати сміттєпереробний завод у селі Макухівка за 100 мільйонів євро. Архітектори вже виготовили детальний план території для цього об’єкта. Тепер же у зв’язку з ухваленням програми модернізації центрального опалення в області розглядають можливість будівництва ще одного заводу — по сусідству з колишнім заводом газорозрядних ламп. Наш міжнародний діловий партнер — організація НЕФКО нещодавно заявила, що готова частково профінансувати цей проєкт.

Будівництво сміттєпереробного заводу в Макухівці проходитиме за іншою програмою. Майбутній сміттєпереробний комплекс із виробництвом тепла дасть змогу зекономити майже 25 мільйонів кубічних метрів природного газу за рік.