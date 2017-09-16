Київське «Динамо» обіграло в четвер бронзового призера чемпіонату Албанії — клуб «Скендербеу» (Корча) з рахунком 3:1 після проваленого першого тайму (0:1). Можемо лише здогадуватися, яка розмова відбулася в перерві в роздягальні киян, та зроблені головним тренером Олександром Хацкевичем перестановки спрацювали миттєво. Зокрема замість Дениса Гармаша наставник випустив на поле другого форварда Жуніора Мораєса. І вже на 47-й хвилині «Динамо» зрівняло рахунок. Сергій Сидорчук, який вивів команду на поле з капітанською пов’язкою, наважився на удар здалеку і забив дивовижний гол, вгативши м’яч під поперечину. Ще за три хвилини нарешті увімкнув швидкість та дриблінг на лівому фланзі Дерліс Гонсалес, який зліва віддав передачу на дальню штангу, де її замкнув Жуніор Мораєс і вивів наших уперед.
Повівши в рахунку, кияни впевнено контролювали ситуацію на полі й збільшили перевагу. На 65-й хвилині Гледі Мічі під час виконання киянами стандарту звалив руками на газон у власному штрафмайданчику Тамаша Кадара, суддя призначив одинадцятиметровий, який реалізував Дьємерсі Мбокані.
Так кияни з трьома очками очолили квартет В Ліги Європи, оскільки у паралельному матчі швейцарський «Янг Бойз» зіграв у Берні внічию із сербським «Партизаном». Та головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич на післяматчевій прес-конференції був стриманим. «Про лідерство говорити зарано, адже ми лише стартували у групі. Усе буде відомо лише в грудні», — прокоментував він здобутий результат.
Найголовніше, на думку тренера, перемога в стартовій грі. «Ті моменти, які ми мали в першому таймі, зобов’язані були реалізовувати. Одна річ, якщо рахунок 2:0 або 3:0. Я про момент, коли Денис Гармаш віддавав передачу впоперек із трьох метрів. Потім і Гонсалес зробив те саме. Потрібно брати відповідальність на себе. Якби ми на той час уже відкрили рахунок, все це було б красиво. Але умовного способу у футболі немає. Потрібно спочатку добитися результату, а потім вже грати красиво», — переконаний Олександр Хацкевич.
Свій стартовий поєдинок ЛЄ сезону 2017/2018 зіграла й луганська «Зоря», яка на «Арені Львів» поступилася шведському «Естерсундові». Протягом усього матчу команда Юрія Вернидуба мала перевагу, однак дві помилки у другому таймі призвели до двох пропущених м’ячів. «Зоря» другий сезон поспіль бере участь у Лізі Європи, але поки що не зуміла виграти жодного матчу — 2 нічиї та 5 поразок.
В іншому матчі групи «Зорі» німецька «Герта» та іспанський «Атлетик» з Більбао зіграли внічию 0:0. Так після першого туру «Зоря» посідає в групі останнє четверте місце.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»