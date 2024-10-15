Про допомогу держави та міжнародних інституцій підприємцям ішлося на форумі «Зроблено в Україні»

Держава допомагає українським виробникам, інвестує в їхню підтримку, оскільки такі інвестиції примножуються та повертаються — у вигляді податків, нових робочих місць, технологій, соціальної стабільності, загального добробуту українців. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Зроблено в Україні».

Регіональна виставка переросла у форум

Захід, який організувала Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні в партнерстві з Міністерством економіки, Торгово-промисловою палатою України та Києво-Могилянською бізнес-школою за фінансової підтримки уряду Японії, мав на меті глибше ознайомити підприємців з державною політикою «Зроблено в Україні», започаткованою в лютому цього року.

2024-го успішне партнерство з ініціативою «Зроблено в Україні» дало змогу трансформувати виставку «Схід-Експо», яка мала регіональну спрямованість, у загальнонаціональний захід з розвитку бізнесу — Бізнес-форум «Зроблено в Україні».

Виставку «Схід-Експо» проводили з 2017-го по 2023 рік. За цей час відбулося вісім заходів: два регіональні та шість національних (один з них онлайн), що проходили у Краматорську, Сєверодонецьку, Києві та Львові. Це дало змогу 350 ММСП (мікро-, малим та середнім підприємствам) України представити свої товари та послуги широкій аудиторії. У підсумку приблизно 70% з них знайшли клієнтів і партнерів завдяки B2B зустрічам, проведеним під час заходів, а загалом виставки відвідало понад 13 000 людей.

«Вісім місяців тому з ініціативи Президента Володимира Зеленського держава започаткувала комплексну політику «Зроблено в Україні». Щоб бути сильною у війні, конкурентною в повоєнний час, Україні потрібне власне розвинене виробництво», — наголосив очільник уряду.

Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Мацуда Кунінорізазначив: «Японія надала зобов’язання та реалізувала допомогу на суму понад 12 мільярдів доларів США й надалі надаватиме бюджетну, а також гуманітарну й енергетичну підтримку Україні. Відповідаючи на значні зусилля уряду України щодо покращення інвестиційного клімату, Японія продовжує інвестувати всі наявні ресурси для консолідації інституційних умов задля розвитку бізнесу».

Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільєсказав: «Сьогоднішній захід ще раз підтвердив, що українські підприємці — потужна сила, здатна відновити і трансформувати економіку України. Вони демонструють неймовірну стійкість та інноваційний підхід, які є основою для відбудови України».

Шість інструментів для бізнесу

За словами Прем’єр-міністра, «Зроблено в Україні» — це набір інструментів, які розширюють можливості бізнесу. Перший інструмент — доступ до пільгового кредитування. Лише цього року бізнес отримав понад 18 тис. пільгових кредитів за програмою «5—7—9%» на майже 68 млрд грн. А загалом від початку чинності програми видано майже 335 млрд кредитних коштів.

Другий інструмент, який означив Прем’єр-міністр, — стимули для підприємців і місцевої влади купувати вітчизняні товари та послуги.

«У вересні аграрії отримали 98,5 мільйона гривень компенсації за придбану у серпні українську сільгосптехніку. Загалом за час чинності програми нараховано понад 250 мільйонів гривень. 126 машинобудівних підприємств пропонують на ринку свої товари агровиробникам», — зазначив Денис Шмигаль.

Держава також компенсує 15% придбаної української техніки та енергообладнання. Як пояснив Прем’єр-міністр, ідеться про широку лінійку товарів: автобуси, автоцистерни, фургони, сонячні панелі, системи накопичення електроенергії, вітрові, когенераційні установки та багато іншого.

Третій інструмент — гранти за програмою «єРобота». Найпопулярніший сегмент, за словами глави уряду, — мікрогранти «Власна справа».

«4,8 мільярда гривень вже спрямовано учасникам програми. За рахунок цього буде створено понад 38 тисяч робочих місць. А до державного бюджету отримувачі грантів уже сплатили 2,6 мільярда гривень податків», — сказав Денис Шмигаль.

Він зауважив, що гранти для переробних підприємств змінюють структуру української економіки. Це означає більше товарів з високою часткою доданої вартості, створення цілих виробничих кластерів, освоєння нових технологій. Держава вже інвестувала понад 5 мільярдів гривень у цей напрям.

Гранти на розвиток переробної промисловості — інструмент для збільшення інвестицій у реальний сектор економіки. Їх надають на умовах співфінансування 50% на 50% із заявником, і витратити їх можна на обладнання.

Якщо підприємство працює на деокупованих територіях чи територіях, де були або можливі бойові дії, 80% вартості проєкту компенсує держава, а кошти грантоотримувача мають становити 20%. Ця програма сприяє модернізації парку основних засобів на українських підприємствах.

«Нарешті гранти для аграріїв. Сільгоспвиробники вже отримали понад 1 мільярд гривень грантових коштів на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та облаштування тепличних господарств», — додав Прем’єр-міністр.

Четвертий інструмент політики «Зроблено в Україні», який назвав Денис Шмигаль, — стимулювання попиту серед споживачів у різних сегментах економіки.

«Для будівельної галузі важливо нарощувати темпи будівництва. Тут допомагає іпотечна кредитна програма «єОселя». За два роки понад 13 тисяч українських родин придбали собі житло завдяки державній підтримці. Насамперед це військовослужбовці, медики та педагоги. Нещодавно з ініціативи Президента Володимира Зеленського ми зорієнтували цю програму на молодь. Також відкрили опцію купівлі приватних будинків, дали змогу сплачувати перший внесок сертифікатом «єВідновлення», — зазначив очільник уряду.

Крім того, масовий попит на українські товари, на думку Прем’єр-міністра, зростає за рахунок «Національного кешбеку». Понад 1,6 млн українців уже долучилися до програми.

П’ятий інструмент — підтримка несировинного експорту. Як зауважив Денис Шмигаль, експортно-кредитне агентство пропонує страхування інвестиційних кредитів та прямих інвестицій від воєнних і політичних ризиків. «Обсяги підтримки експорту зростають і даватимуть результати — кожна страхова гривня згенерує до 13 гривень експортної виручки. Це допомагає бізнесу освоїти нові ринки, витримати конкуренцію, наповнити державний бюджет», — сказав глава уряду.

Нарешті шостий інструмент — розвиток індустріальних парків. Таких майданчиків, за словами Дениса Шмигаля, на сьогодні вже 95.

«Держава активно задіяна в їхньому розвитку. Ми компенсуємо до 50% вартості робіт з облаштування території, будівництва інженерно-транспортної інфраструктури, приєднання до електромереж», — зазначив Прем’єр-міністр.

Як повідомив очільник уряду, на розвиток індустріальних парків цього року спрямовано 1 млрд грн, вже є рішення про стимулювання 18 проєктів на дев’яти локаціях.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденконаголосила: «Політика «Зроблено в Україні» — ключовий елемент відновлення нашої економіки. Ми прагнемо перейти від сировинної економіки до переробної через розвиток виробництва, залучення інвестицій у реальний сектор, стимулювання несировинного експорту.

Цього року ми дозволили користуватися грантами виробникам дронів. Наступний крок — прибрати бар’єри з погляду кількості робочих місць, які треба створити. Плануємо зменшити число до п’яти робочих місць, аби до програми долучалося більше учасників, а надходження в бюджет від податків були незмінними. Зокрема плануємо надати доступ до програми підприємцям, які прагнуть розвивати автоматизацію виробництва. Рішення очікуємо ухвалити до кінця нинішнього місяця».

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство економіки