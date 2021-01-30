Аномальні явища першого місяця зими тривали й у січні. Найрезонансніші з них дивували усіх. У пустелі Сахарі випав снігом, а стовпчик термометра опустився до -3 градусів. Іспанію накрив шторм «Філумена», що спричинив зниження температури до -25 градусів. Великій Британії завдав чимало лиха шторм «Крістоф». Із територій, потерпілих від повені, довелося евакуювати тисячі людей. Тривалі зливи спричинили нищівні повені у Болівії та Індонезії. У цей час Греція потерпала від раптової спеки — 31 градус вище від нуля!

Те, що головна причина глобального потепління на планеті й пов’язаних з ним природних катаклізмів — людський чинник, відомо давно. Але останнім часом висловлюють ще й таку думку: чи не початок це випробування кліматичної зброї? Кажуть, диму без вогню не буває. Один світлий розум намагається проникнути у таємниці позаземного життя, а диявольський чорний вишукує способи, як його знищити. Мудро й далекоглядно змалював цей парадокс Тарас Шевченко:

Той мурує, той руйнує, той неситим оком

На край світу заглядає — чи нема країни,

Щоб загарбать, із собою взять у домовину…

У лютому день стає довшим майже на дві години. Відчутно припікає сонечко. Починається капіж, з дахів сповзають залишки снігу. За прогнозами професійних синоптиків, останній місяць зими буде аномально теплим. Мінусову температуру спостерігатимемо лише вночі. Свята Тимофія Напівзимника (4) і Ксенії Веснопровісниці (6) нагадують господарям, що час перевірити запаси кормів для худоби: чи вистачить до першого весняного випасу. Пасічникам слід послухати, як поводяться бджоли. Якщо гудуть тривожно, варто підгодувати. У вулику тихо — крилаті трудівниці почуваються добре.

Якщо на Оксани погожий день, небо безхмарне або хмари пливуть високо, гарна погода утримається до кінця місяця. Якщо вранці після нічного приморозку візерунки на шибках тягнуться вгору — наближається похолодання, а якщо вниз — до відлиги. Теплі сонячні дні на Тимофія й Оксани віщують ранню весну.

Стрітення Господнє завершує великі зимові свята. Вважають, що цього дня зима зустрічається з весною. У церквах парафіяни освячують воду і свічки. За давнім повір’ям, стрітенська свічка боронить обійстя від руйнівної грози і блискавки. Повернувшись із ранкового богослужіння, господарі окроплюють свяченою водою помешкання, а свічкою-громницею ставлять на одвірках хрестики, «щоб хату оберігали і злі сили на поріг не пускали». Якщо хтось із членів сім’ї вирушав у далеку дорогу, брали з цієї свічки крихту воску як оберіг.

Стрітенських прикмет дуже багато. Ось деякі з них: якщо ясна погода на похмуру зміниться — весна буйним цвітом запіниться; на Стрітення півень води нап’ється — на Юрія (6 травня) віл напасеться; бурхливий капіж зі стріхи — урожайне літо, багатий медозбір; теплий день — весна буде ранньою, сухою; на Стрітення птахи повертаються до рідного лугу, а хлібороб до плуга; після Громниці скидай рукавиці.

У мої дитячі роки була традиція: юні натуралісти цього дня зустрічали повернення з вирію перших птахів. Із класним керівником Софією Калько вивішували у шкільному саду шпаківні, годівнички. Чи збереглася ця традиція досі у школярів? У міських парках і скверах (маю на увазі й столичні) птаство лякають ятки та кав’ярні з музичним гармидером. Проте добрі люди розвішують саморобні годівниці з насінням і шматочки сала, щоб підтримати птахів у холодну пору.

Про наближення весни нагадують свята останнього зимового місяця: Вакули Телятника (19), Власа (24), Онисима Зимобора (28). З іменами цих святих старі люди пов’язують традиційні народні прикмети. Вакулу і Власа вважали опікунами худоби. Саме на цей час припадає весняний приплід корів і овець. «Вакула на свято подарував телятко, а святий Влас — ягнятко про запас!» — стверджує прислів’я. Від Власа починається значне потепління, більше сонячних днів. «Прийшов Влас — із печі злазь!»

Є у лютневому календарі ще дві пам’ятні дати, які стосуються сьогодення: День пам’яті Героїв Небесної Сотні та День кримського спротиву російській окупації.

День пам’яті Героїв Небесної Сотні — трагічна дата. П’ять років минуло від дня її встановлення, а кількість жертв режиму втікача Януковича зростає на сході України з вини окупантів, керованих його кремлівським опікуном.

Питання окупованого Росією Криму розглядають у найвищих міжнародних правових інстанціях: Європейському суді з прав людини та Міжнародному суді ООН. ЄСПЛ погодився розглянути звинувачення українського уряду на адресу Російської Федерації в тому, що вона винна в порушенні статей Європейської конвенції з прав людини на території Криму з 27 лютого 2014 року, оскільки «отримав достатньо доказів, що Росія здійснила ефективний контроль над Кримом» саме з цієї дати.

Міжнародний суд ООН розглядає питання про порушення Росією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та ліквідацію усіх форм расової дискримінації у Криму, а Міжнародні арбітражні суди — порушення прав України як прибережної держави в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці. Ці справи — складові єдиної стратегії міжнародно-правового захисту інтересів нашої держави. Сподіватимемося, що покарання держави-агресора міжнародною Фемідою невідворотне.

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

1—7 лютого — Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин

2 лютого — 120 років із дня народження Валер’яна Підмогильного (1901—1937), письменника, громадського діяча періоду розстріляного відродження

4 лютого — Всесвітній день боротьби із захворюванням на рак

6 лютого — Міжнародний день несприйняття операцій на жіночих статевих органах, що призводять до каліцтва; Оксани, Ксенії Веснопровісниці

7 лютого — 125 років від дня народження Олега Антонова (1906—1964), українського авіаконструктора

8 лютого — 915 років тому (1106) київський князь Володимир Мономах уклав «Повчання», перший художній твір княжої України

11 лютого — Міжнародний день жінок і дівчат у науці

12 лютого — 30 років тому (1991) було відновлено Автономну Республіку Крим

13 лютого — Всесвітній день радіо

15 лютого — День ушанування учасників бойових дій на території інших держав; Стрітення Господнє

16 лютого — День ушанування військового журналіста України

20 лютого — День пам’яті Героїв Небесної Сотні; Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого — Міжнародний день рідної мови

25 лютого — 150 років із дня народження Лесі Українки (1871—1913), поетеси, перекладачки, однієї з чільних постатей національної культури

26 лютого — День кримського опору російській окупації

28 лютого — День штурманської служби авіації Збройних сил України