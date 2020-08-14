Дуже важкий, так званий обширний інфаркт ледь не обірвав життя 32-річному чернівчанину Ігореві Грабюку. Відновлював здоров’я після цього він сирими оліями. А нині допомагає це зробити й іншим, бо взявся за виробництво цього «еліксиру для серця».

– Після інфаркту на мене дивилися, як на відпрацьований матеріал, – пригадує чоловік і демонструє знімок коронографії, зроблений 7 років тому. На ньому перекрита тромбом судина. Каже: якби не ота світла ниточка, просвіт у 5% кровотоку, він би сьогодні про усе це не розповідав.

Кілька тижнів лікарі боролися, аби поставити чоловіка на ноги. А потім ще понад рік Ігорю знадобилося, аби повернутися до нормального життя і довести самому собі: він – не відпрацьований матеріал. Допомогли в цьому постійна робота над власним оздоровленням та народжена цією роботою власна справа.

Найдорожчий в житті подарунок

– За професією я фінансист, оцінювач майна. Працював у банку, ходив лише у костюмі, – згадує Ігор події 7-річної давнини. – Якось у п’ятницю повертався з роботи, раптово почало дуже пекти у грудях. Здавалося, у мене там все горить вогнем, біль був нестерпний. Кидало в піт, нудило, руки-ноги німіли… Уже потім, читаючи про ознаки інфаркту, зрозумів, що у мене всі вони були. Вдома попросив маму викликати швидку допомогу.

У кардіодиспанесері діагностували інфаркт, після обстеження з’ясувалося, що судина серця забилася на 95%. Ще буквально 15 хвилин – і мене могли не врятувати. Добре, що встигли довезти до реанімації. Але доки не визначили причини, мені давали ліки від усього, що могло би до інфаркту призвести. Вживав їх по 5-6 разів на день і мусив, щоб не зіпсувати шлунок, чимось ті ліки заїдати. Я тоді зовсім худий був, у футбол грав, важив кілограмів 60. А в лікарні поправився так, що мав більше 100 кг, не міг зігнутися зав’язати шнурки на кросівках.

Два тижні Ігор лежав прикутий до ліжка, а потім, саме в день 33-річчя, лікарі зробили йому подарунок: уперше дозволили встати і самому піти до туалету. Каже, це був найдорожчий подарунок в його житті. Ще через місяць зробили стентування – для цього довелося їхати в сусідню область.

– Після стентування, коли мене уже виписали, я просто ішов вулицею і нетямився від щастя. Посміхався і шалено радів уже тому, що можу ходити і дивитися на світ! Перехожі, мабуть, думали, що я несповна розуму, – жартує Ігор. – Тоді відкриттям для мене став спосіб усунення серцевої «аварії» – стентування, коли мені встановили щось схоже на розпорку в пошкоджене місце в судині й відновили кровотік до ураженої ділянки серця. Якщо це зробити вчасно, то наслідки інфаркту можуть бути не дуже значними і процес реабілітації займає не такий тривалий період часу.

Також у кардіодиспансері Ігорю довелося забути про куріння. Хоча досі ні ділові переговори, ні зустрічі з друзями не обходилися без цигарки.

Сира олія відновлює серце

Після пережитого Ігор почав цікавитися, звідки ж у такі молоді роки міг заробити собі проблеми з серцем. Перечитавши чимало інформації, зрозумів, що одна з головних причин – харчування.

– Уже в процесі реабілітації почав цікавитися можливими причинами інфаркту і однією з основних вважаю вживання їжі, яка готується на гідрогенізованих рафінованих оліях або простіше – трансжирах. Саме вони провокують розвиток серцево-судинних хвороб, атеросклероз, онкологію, діабет тощо. Наш організм не здатний переробити неживі олії, тому вони відкладаються на судинах, через це кров погано постачається до внутрішніх органів і ті виходять з ладу, – пояснює Ігор і додає:

– Не можу сказати, що раніше я вживав багато шкідливої їжі. Та й рухався багато, спортом займався. Але служив в армії. А там, самі знаєте, уся їжа на трансжирах готувалася. Крім того, як з’ясувалося, у мене була судинна хвороба, утворилася бляшка, яка й звузила просвіт у судині, перекривши її майже на 100%. Це спричинило серцевий напад. Хоча раніше ця хвороба ніяк себе не проявляла, я ж проходив безліч комісій перед службою в армії і ніколи не міг подумати, що зі мною таке може статися.

Ігоря вразив такий факт: доведено, що щоденний прийом жирних кислот омега-3 допомагає серцю краще скорочуватися і зменшує фіброз (розростання сполучної тканини) у непошкоджених ділянках серця. Це справжній порятунок для серця, адже після інфаркту серце часто деформується і гірше працює. А способів його відновлення науці практично невідомо.

Тож Ігор вирішив зробити усе від нього залежне для підтримки свого серця і перейти на «правильні» жири. Дізнався, що найкраще джерело цілющих для серця жирних кислот омега-3 – це сиродавлені олії, виготовлені за спеціальною технологією. Почав шукати цей «еліксир для серця» у звичайних магазинах та інтернеті – і не знайшов.

Нічого не залишалося, як самотужки вивчати технологію виробництва. Мав заощадження з попередньої роботи, тож вирішив купити олійний прес. І почав робити вдома «фреш-олію». Спершу виготовляв її вдома лише для себе, а віднедавна відкрив невелику крамницю-олійню "Давлія". Готує олію з 19 видів горіхів та насіння: гарбузових зернят, кунжуту, мигдалю, насіння льону, тмину, маку, розторопші...

«Фреш» вичавлюють не лише з фруктів

Саме «фреш», або сиродавлена олія, за словами Ігоря, має лікувальні властивості. Вона єдина не нагрівається при виробництві та зберігає «живі» жирні кислоти, такі необхідні серцю. З олії вони засвоюються значно краще, ніж якщо просто їсти насіння чи горіхи.

– Так звана олія холодного віджиму насправді буває двох видів, – пояснює чоловік. – Звичайний низькотемпературний холодний віджим передбачає пресування подрібнених горіхів чи насіння під високим тиском. Під час виробництва така олія нагрівається майже до 100 градусів. Натомість сиродавлену олію пресують, як в давнину: ціле насіння в мішечках кладуть в дерев’яну діжку і відтискають без жодного контакту з металом чи підігріву. Така олія найкорисніша, оскільки фактично це «сік» з насіння і горіхів.

Натомість більшість олії, яка продається у наших магазинах, робиться з 8-9 віджимів. Це так званий гарячий віджим – спосіб виробництва рафінованих олій. Після холодного пресування макух містить ще достатню кількість жиру, який звичайним пресуванням неможливо витиснути, але можливо зробити хімічним екстрагуванням. Тож олію «вимивають» продуктом нафтопереробки – гексаном, при цьому олія нагрівається до 200-300 градусів. Далі, обробляючи парами води, гексан з олії видаляють, олію обмилюють лугом, відбілюють, дезодорують, виморожують для видалення води та додають синтетичні антиоксиданти для тривалого зберігання. Ці всі терміни можете побачити на етикетці магазинної олії. Виходить рафінована, тобто «очищена» від корисних речовин олія.

При цьому Ігор переконався, що не завжди варто довіряти написам на упаковці олії.

«Виробник має вказати на етикетці, яким способом виготовлена олія, – пояснює чоловік, – але не завжди то є правда. Деякі виробники вводять в оману, пишуть, що олія сиро давлена – а насправді вона виготовлена на шнекових металевих пресах, тобто є олією холодного пресування, у процесі якого вона нагрівається до 60 і більше градусів. А нагрівання руйнує жирні кислоти, заради яких ми і вживаємо цю олію».

Ігор каже, що термін придатності олії також свідчить про її якість. При холодному пресуванні виробники заявляють 1 рік від дати виробництва. А для сиродавлених олій цей термін складає від 1 місяця для лляної олії до 6 місяців для інших олій при зберіганні у темному склі та холодильнику.

«Їм салати круглий рік»

«Свіжовичавлена» олія на столі в Ігоря тепер щодня. Переважно додає її до салатів. Від м’яса після інфаркту відмовився практично повністю. Часом вживає рибу. Сирі чи запечені овочі, щедро присмачені духмяною олійкою, стали для нього основою здорового раціону. Ігор переконаний: якби харчувався так раніше, то, можливо, і не опинився б сім років тому між життям і смертю.

– Деякі фахівці радять для більшого лікувального ефекту вживати олію не одразу ковтаючи, а змішувати в ротовій порожнині з слиною і тримати в роті до 1 хвилини. Ефект буде більшим, оскільки всмоктування поживних речовин відбувається через слизову рота одразу в кров і лімфу. Так олія засвоюється краще, ніж у кишківнику, бо тонкий кишківник у більшості з нас зашлакований через неправильне харчування. Але я вважаю, що як та олія попаде в організм – то вже другорядне питання. Тому всім раджу просто вживати сиру олію, хоча б із салатом.

Кажуть, прийшло літо – пора салатів. Але ж пора салатів – насправді увесь рік! Люди забувають про буряк і моркву, а це дуже корисні помічники для нашого здоров’я і, порівняно з сезонними овочами, недорогі. Той самий буряк, запечений у фользі, з цибулькою і политий горіховою олією ну дуже смачний! І не менше корисний за помідори з грядки!

– У середньому рекомендована доза олії складає 7-10 мл, тобто по чайній ложечці вранці та ввечері, – радить чоловік. – Які олії вживати – то вже справа смаку. Для мене найсмачніша – фундукова, нагадує дитинство. Але найкраще поєднувати різні види олій та салатів.

Після інфаркту Ігор почав менше солити їжу. Від алкоголю, принаймні магазинного, відмовився зовсім. Ретельніше обирає продукти і чимало закруток вживає лише власного виробництва – скажімо, щороку закриває до 200 літрів томатного соку. Найкращий перекус для нього – макух з вичавленого насіння, адже у ньому багато клітковини. Хліб намагається купувати лише бездріжджовий. Відмовився від багатих на трансжири магазинних солодощів, майонезу, маргарину, рафінованої олії, а також від смаженої їжі.

– Взагалі не раджу смажити, – каже він. – Із тих олій, які я пробував відтискати, лише дві підходять для термічної обробки: кокосова та арахісова. Але хіба так важко відмовитись від смаженого взагалі? Є прекрасні види термічної обробки – запікання, готування на пару або тушкування.

Своє гарне самопочуття Ігор пояснює не лише переходом на здорове харчування. Він не відмовився від ліків повністю і регулярно проходить лікування та консультування з лікарями в кардіологічному диспансері. Однак на собі відчув, яку побічну дію мають медикаменти. Найбільше шкодять шлунку та печінці. І тут теж Ігорю стали у пригоді олії – насамперед з льону та розторопші.

«Коли важко, дивлюся на знімок судини»

Окрім правильного харчування, Ігор дотримується й інших правил здорового життя та уважно прислухатися до самопочуття. Скажімо, при зміні погоди чи сезонів, коли дається взнаки метеочутливість і організм просить відпочинку, намагається відкласти усі справи.

– Коли змінюється атмосферний тиск, то судини «грають» – після інфаркту я став дуже вразливим до таких перепадів, – каже він. – Коли це відчуваю, намагаюся просто полежати. А взагалі при моєму діагнозі корисно просто багато ходити по рівній поверхні. Вгору йти важко, а просто пройтися ніколи не втрачаю нагоди. Але часом мушу робити якусь фізично важку роботу. Якби мій кардіолог тільки бачив, як я ручним пресом починав чавити олію! Це багатьом здоровим людям не під силу. Обов’язково п’ю вдосталь води, висипаюсь, більше звертаю увагу на приємні дрібниці і тішуся життю! Це ж прекрасно – коли можеш просто ходити, сам, без сторонньої допомоги або інвалідного візочка!

Стресів, особливо в нинішній ролі підприємця, Ігореві уникнути важко. То податкова через помилку касира нарахувала кілька тисяч гривень штрафу. То олія із закуплених горіхів вкрилася «бензиновими» розводами через хімічну обробку горіхів нечистими на руку продавцями. То закуплене насіння виявилося відсирілим з пліснявою… «У таких випадках дивлюся на свою коронографію, – Ігор показує на телефоні знімок забитої тромбом судини, – на оцю тоненьку ниточку, на якій трималося моє життя. І розумію: це лише чергова неприємність і вона мине. І що мене тут давно могло не бути. А якщо я ще живий, то для чогось же це потрібно…»

Тмин – від вірусів, гарбуз – для чоловічої сили

Нині Ігор вивчив, мабуть, усе не лише про виробництво олії, а й про її корисність. Переконавшись у цілющих властивостях сирої олії на власному досвіді, кілька місяців тому Ігор орендував невеличку крамницю і перевіз туди прес зі своєї квартири. «Я й сам вже весь пахну олією», – жартує підприємець.

– Щоб вичавити олію, потрібно кілька годин. Найдовше виготовляється олія з чорного кмину. Вона відтискається 15 годин літр, бо це насіння дуже сухе. Цей кмин в арабських країнах вважається еліксиром здоров’я, який лікує безліч хвороб. Зокрема, це натуральний противірусний засіб. А найдешевша сира олія – лляна. Однак це не применшує її корисних властивостей. Купити олію із золотого льону і хоча би раз на пів року пропити її – це всім по кишені. Принаймні значно дешевше, ніж купувати різні вітаміни. Вона корисна для всіх, але особливо для жінок. Натомість для чоловічого здоров’я підійде гарбузова олія, яка містить багато цинку.

У користі різних олій переконується і завдяки відгукам перших покупців. Так, одна з жінок, якій порадив лляну олію, перестала відчувати сильні головні болі. Родичі врятували обпечену шкіру олією кокосу. Олія з маку, вжита на ніч, багатьом допомогла як чудове заспокійливе. А знайомий масажист не може натішитися ефектом конопляної олії, яку використовує під час масажу.

Ігор навіть почав перемовини з лікарями-онкологами, щоб безкоштовно постачати лляну олію для хворих дітей. Вона є відомим онкопротектором. «Дуже хочеться, щоб люди дізналися про оздоровлення за допомогою «живих» олій. Колись в Україні тільки такі олії і вживали. Тобто це повернення до «добре забутого старого» – того, що забезпечувало здоров’я нашим предкам і що сьогодні здатне врятувати багатьох».

Із власного досвіду Ігор радить людям, котрі вже мають проблеми з судинами, проконсультуватися з лікарями щодо вживання олії. Наприклад, конопляна олія має унікальні властивості, зокрема для серця та судин, але вживати її людям, у яких стався інфаркт і проведене стентування чи шунтування небажане, оскільки вона має здатність «загущувати кров». «Також у деяких людей буває непереносимість компонентів певних рослин, –- додає Ігор. – Дехто має суворі протипокази для вживання деяких олій. Наприклад, нещодавно в магазин зайшла вагітна і дуже хотіла купити олію чорного кмину. Ледве відговорив її від цього, бо при вагітності ця рослина не рекомендується. Але ж хтось їй це порадив...»

А ще Ігор радить вживати олії в міру. Інакше можна заробити розлад шлунку, як це було з одним з покупців. Чоловік для покращення потенції надто захопився споживанням олії гарбуза.

Про властивості різних видів олії читайте тут.





Надія МАКУШИНСЬКА

для «Урядового кур’єра»