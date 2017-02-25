Хоч як закликав колег-футболістів капітан «Шахтаря» Даріо Срна забути результат першої гри і бути акуратними із «Сельтою», яка вміє створювати проблеми навіть іменитим співвітчизникам — «Барселоні» та «Реалові», нічого з того не вийшло. Після матчу в Харкові, який підопічні Паулу Фонсеки програли з рахунком 0:2, капітан гірників першим констатував: не використали власних моментів і не вистачило концентрації.
Отже, реалізований на 91-й хвилині гри пенальті та м’яч, забитий «Сельтою» вже в овертаймі, дали змогу іспанському клубові здобути підсумкову перемогу в протистоянні 1/16 фіналу розіграшу Ліги Європи сезону 2016/2017 років над донецьким «Шахтарем». Команда Паулу Фонсеки достроково припинила виступи в Єврокубках. І тепер сконцентрується на здобутті «золота» внутрішньої першості, щоб наступного сезону позмагатися в Лізі чемпіонів.
Уперше за історію «Шахтар» проводив єврокубковий поєдинок у Харкові. У стартовому складі донеччан порівняно з матчем у Віго відбулась одна заміна: місце травмованого Дентіньо на позиції під нападником зайняв Коваленко. До заявки на гру ввійшов Степаненко, який пропускав зустріч в Іспанії через дискваліфікацію. Команди з перших хвилин пішли в атаку і фактично не затримувалися в центрі поля. Варто відзначити воротарів — П’ятов і Альварес регулярно рятували свої ворота. Гірники зусиллями Коваленка навіть забили гол, однак арбітр зафіксував положення поза грою. В іспанців найактивнішим був Аспас, удари якого регулярно додавали роботи П’ятову. Розв’язка поєдинку настала наприкінці. На першій доданій хвилині Гвідетті вирвався на побачення з нашим голкіпером, який зніс нападника «Сельти». Арбітр призначив пенальті, який реалізував Аспас і перевів гру в овертайм. А на 108-й хвилині подача з кутового завершилася точним ударом головою від Кабраля. Ця поразка стала для підопічних Паулу Фонсеки першою за 7 місяців.Головний тренер «Шахтаря» на післяматчевій прес-конференції висловив думку, що його команду посунула не так «Сельта», як арбітри. А ще дорікнув «Металістові» за поганий газон. Щоправда, за мить наголосив: «Це не відмовка, програли ми зовсім з інших причин. Мотивація завжди має бути».
Поділився власними враженнями від цієї гри й головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко. «Якщо забути про результат, то «Шахтар» фрагментами демонстрував дуже якісний футбол. Проте якщо ти не реалізовуєш своїх моментів, то така якість гри неповноцінна. Треба використовувати свою перевагу», — наголосив Андрій Шевченко, якого передовсім цікавила готовність членів збірної, адже підготовку до кваліфікаційного відбору чемпіонату світу-2018 перевіряють саме під час клубних матчів з непростими суперниками.
«Наша мета — налагодити ефективну співпрацю з клубами, в яких готують кандидатів у збірну команду. Календар матчів завжди має гнучку основу, він залежить від результатів єврокубків, участі клубів у національному кубку, погоди та іншого. Хочемо, щоб інтереси національної збірної теж враховували в календарі. Це і дати для проведення зборів, і можливість коригувати дати турів залежно від конкретних ситуацій. Ці рішення мають бути колективними, адже і клуби, і збірна — партнери й учасники одного футбольного процесу. Дуже приємно бачити, що більшість команд готова піти назустріч, готова до конструктивного діалогу. Найближчими днями сформулюємо свою пропозицію щодо коригування дат ігор 22 туру Прем’єр-ліги», — такими думками поділився Андрій Шевченко з журналістами.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»