Хтось вагається, вичікує, але є й чимало тих, хто активно натискає на всі важелі реформування самоврядування

Жителі села Будище Лисянського району на Черкащині й досі не зовсім переконані у правильності кроку згуртування в громаду. Зрозуміло, що їх непокоять одвічні сакраментальні питання: що з того вийде і чи не програє в чомусь їхнє село? Селяни й порушили їх на зустрічі з ініціативною групою об’єднання територіальних громад у районі.

Поговорили, поміркували...

З роз’яснень, що їх надали активісти, реплік самих селян стало чітко зрозуміло: без районного центру Лисянки, з громадою якого й пропонують об’єднатися будищенцям, у найближчому майбутньому не обійтися.

Село розташоване за 10 кілометрів від Лисянки, тож така географія й зумовлює ситуацію, коли більшість селян користується послугами установ і закладів соціальної сфери райцентру (ЦНАП, районна лікарня, перукарні, магазини), діти їздять до школи. Можна без перебільшення сказати, що жителі села стали невід’ємною частиною життя Лисянки.

Торік з ініціативи сільської громади почали вирішувати питання будівництва водогону. Однак самим селянам проблема виявилася занадто складною. Спочатку звернулися до районної ради, а потім — і до обласної. Відгукнувся на потреби села голова обласної ради Олександр Вельбівець. Гарна перспектива завершити розпочате будівництво цього року є. Однак згодом постане питання обслуговування водогону.

І тут також широке поле для об’єднання зусиль.

Олександр Вельбівець, який узяв участь у зустрічі із селянами, зауважив, що спільними зусиллями жителів Лисянки та Будища можна швидше облаштувати території, відремонтувати електромережі вуличного освітлення, організувати вивезення сміття та надання інших життєво необхідних послуг.

За підсумками обговорення питань присутні домовилися продовжити спільну роботу, залучаючи до діалогу сільських голів інших населених пунктів, щоб досягти найбільш оптимального формату створення майбутньої об’єднаної громади.

Голова обласної ради зазначив, що зволікання вже котрий рік зі створенням громад у районі призводить до втрати фінансових переваг і можливостей, якими забезпечені на сьогодні ті ОТГ, що об’єдналися на перших етапах реформи. Це й податки, що залишаються у місцевих бюджетах, додатковий державний ресурс і підтримка на рівні фінансування чи співфінансування проектів, запланованих в ОТГ.

Не дотаціями єдиними

А доки в Будищі вагаються, молода громада з центром у селищі Стеблів сусіднього Корсунь-Шевченківського району, утворена торік, активно діє. До її складу увійшли 12 населених пунктів. За короткий промі­жок часу новоствореній ОТГ вдалося реалізувати кілька соціальних проектів, навчитися заробляти й раціонально розподіляти кошти, а також чітко сформувати ключові напрями подальшого розвитку. Серед досягнень об’єднаної громади такі, які впевнено можна назвати прогресивними.

У Стеблівській ОТГ переконливо спростовують думку тих скептиків децентралізації, які вважають, що об’єднані громади розвиваються лише за рахунок грантів та субвенцій. Не дотаціями єдиними сита громада, запевняють у Стеблеві.

— Ми створили сприятливий мікроклімат для заняття підприємницькою діяльністю. Місцева влада завжди відкрита до діалогу як із впливовими бізнесменами, так і з підприємцями-початківцями. У нашій громаді однаково гостинно зустрічають інвесторів з різних регіонів і готові йти назустріч усім охочим займатися бізнесом, — стверджує голова Стеблівської ОТГ Олексій Данильченко.

Керівник підтверджує свою позицією цифрами. Приміром, завдяки податку на доходи фізичних осіб за час існування громади вдвічі збільшився річний обсяг коштів у розрахунку на одного жителя. Сільський бюджет зріс на 100%, а середня заробітна плата — майже на тисячу гривень. Сплата податків на прибуток щороку забезпечує надходжень до бюджету обсягом 15 мільйонів гривень. Проте це лише початок. Громада сподівається на приріст, адже тут успішно працюють підприємства аграрного сектору та переробної промисловості. Серед них — Стеблівська бавовняно-паперова прядильно-ткацька фабрика, продукцію якої (ковдри, пледи, тканини та спальні мішки) знають не лише на Черкащині, а й далеко за її межами.

Ще одне успішне підприємство — лісопереробна фабрика «Коріс» — не лише забезпечує значні надходження до селищного бюджету, а й дає роботу та пристойні заробітки молоді.

Місцеві підприємці організували регулярне вивезення побутових відходів (послуга для населення безплатна), допомагають облаштувати території, відремонтувати дороги.

А дороги ремонтують навіть у тих селах, де й самі старожили не можуть пригадати, коли востаннє бачили, як кладуть асфальт. У Стеблеві капітально відремонтували медичну амбулаторію. Молодих лікарів забезпечують безплатним житлом.

Завідувачка амбулаторії Людмила Тиченко, яка працює тут уже понад 30 років, задоволена такими кардинальними змінами. Запрошує на роботу ще одного сімейного лікаря, щоб реформу охорони здоров’я можна було сміливіше рухати вперед.

Як пригадує голова ОТГ, коли вирішували питання об’єднання громад, він пообіцяв усім жителям не допустити закриття жодної школи, садочка чи амбулаторії. І слова додержав: у селах усі заклади соціальної сфери успішно працюють. Та й надалі тут нічого закривати не збираються, коштів достатньо на утримання кожного закладу. Більше того, як вважають у сільській раді, всі ці зміни дадуть поштовх усім громадам до розвитку та оновлення, адже очікують на нових інвесторів.