За підтримки департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України редакція газети «Урядовий кур’єр» започатковує серію публікацій про туристичні можливості України, зокрема унікальні ресурси та цікаві маршрути, якими багата наша країна. Поряд із широко розрекламованими вони не втрачають привабливості, а навіть навпаки — для багатьох стануть відкриттям. Починаємо з Полтавщини. Що тут можна побачити?

ГОГОЛІВСЬКИМИ МІСЦЯМИ. У Національному музеї-заповіднику М.В. Гоголя (с. Гоголеве, Шишацький р-н) можете взяти участь у театралізованій екскурсії, під час якої поринете в атмосферу ХІХ століття. Тут, у колишній Василівці, жив Микола Гоголь. У цьому мальовничому куточку минули його дитячі та юнацькі роки. Нині це національний музей-заповідник М.В. Гоголя, перлина туристично-рекреаційного кластеру «Гоголівські місця на Полтавщині».

Великий науково-культурний центр відомий далеко за межами України. Неодноразово його нагороджували почесними і пам’ятними відзнаками. У 2015 році музей отримав Міжнародну премію імені М.В. Гоголя в Італії за віддане служіння пам’яті письменника, бережне відтворення і збереження його родової садиби.

Якщо прагнете сповна відчути подих часів двохсотрічної давності, в які жили Гоголі, то обов’язково побуваєте у залах батьківського будинку Миколи Гоголя та флігелі, де розміщена експозиція, що розповідає про ту епоху, життя і творчість видатного письменника. Парк-сад з малими архітектурними формами, ставки — це теж невід’ємна складова комплексу архітектурних і ландшафтно-природних об’єктів музею-заповідника.

А в Сорочинцях можна побувати на театралізованій екскурсії «Вечеря з Гоголем». Тоді зустрінете багатьох гоголівських героїв, прогуляєтеся берегом мальовничої річки Псел, побачите русалок, відвідаєте давні підземні ходи.

ЗАГАДКОВІ ПІРАМІДИ. Щоб побачити справжні піраміди, не обов’язково їхати до Єгипту. Такі споруди можна відвідати й у селах Комендантівка Кобеляцького та Березова Рудка Пирятинського районів. Тут піраміди-усипальниці, вік яких понад 100 років. Таких на всю Україну тільки дві, а ще одна — в Римі.

15-метрова гранітна піраміда в селі Комендантівка належала роду Білевичів. Доля закинула Олександра Білевича до Єгипту, де його вразили пам’ятки стародавньої цивілізації. Повернувшись, він збудував у своєму маєткові власну піраміду-усипальню заввишки 15 м. Її спорудження тривало 13 років. Три поховальні камери сполучалися підземними ходами. Вінчав споруду православний хрест. У піраміді Олександр Білевич поховав дружину, а через багато років і сам знайшов там спочинок.

Другу побудував наприкінці XIX ст. юрист Гнат Закревський, який перебував на службі в імператора Олександра III, був членом масонської ложі й захоплювався єгипетською культурою. У поховальному спорудженні поєднано класичні форми єгипетської піраміди із язичницькою атрибутикою з православними символами. Вхід у каплицю охороняла привезена Закревським з Єгипту статуя богині Ісіди, а на портику над входом був православний хрест. У центрі зали стояв православний вівтар з великим кам’яним хрестом. Місцеві жителі вважають, що піраміди наділені силою зцілення, туристи з усієї України приїжджають туди по духовне відновлення.

ДЕ ВІДСВЯТКУВАТИ ВЕСІЛЛЯ. Якщо збираєтесь урізноманітнити своє життя і зробити його ближчим до народних традицій, обов’язково побувайте в Музеї народного весілля в селі Великі Будища Диканського району. У музеї можна не лише доторкнутися до експонатів, а й перенестися в минуле.

У світлиці до останньої дрібниці відтворена обстановка побуту столітньої давності. Учасники неймовірного дійства інколи плутають реальність із нереальністю. Як і належить, на весіллі п’ють за здоров’я і щастя молодих. Напої справжні. Закуски на столі — стародавні українські страви, приготовані за технологією прабабусь.

До речі, просто в музеї можна й побратися. Усе по-справжньому, шлюб оформить представник законної влади — голова місцевої сільради. Щодня Музей українського весілля відвідують екскурсії не лише з України, а й із близького й далекого зарубіжжя. Китайці, японці, німці приїжджають на екскурсії з перекладачами. Слід віддати належне працівникам музею. Вони розв’язали складне завдання. Адже українське весілля триває кілька днів. Працівники Будинку культури зуміли вибрати найсуттєвіше, найцікавіше і вкласти це в півтори години. Більше аж ніяк не можна — надто багато охочих.

ГОРА, З ЯКОЇ ВИДНО ВСЕ. Якщо ви прихильник активного туризму, то цей маршрут вам припаде до душі. Гора Пивиха біля селища Градизьк Глобинського району — найвища точка Лівобережної України. У 2008 році її було представлено на всеукраїнському конкурсі «7 чудес України». На сьогодні це одне з наймальовничіших місць на території Полтавщини, історико-геологічна пам’ятка. Висота гори — 168 метрів.

Із Пивихи зможете помилуватись унікальними навколишніми краєвидами. Нині це ландшафтний заказник місцевого значення, площа природоохоронної території — 165 гектарів. Гору (точніше, височину) омиває Кременчуцьке водосховище, і місцеві пейзажі схожі на кримські.

Це унікальне місце, яке утворилося під дією льодовика. Навіть нині на обривах височини можна побачити скам’янілості з часів льодовикового періоду: рослини, молюски, корали, морські їжаки, залишки кісток мамонтів, шерстистих носорогів, північних оленів.

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Полтавщини можна дізнатися у департаменті культури і туризму Полтавської ОДА

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